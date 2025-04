Juicio a los Kiczka: Pedro Puerta negó ser amigo del exdiputado

Mientras avanza el juicio contra el exdiputado provincial de Misiones Germán Kiczka por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, se conoció la declaración de su ex compañero de bancada Pedro Puerta, fundador del partido Activar y mentor político del acusado. Asimismo, la Fiscalía pidió ampliar la imputación contra su hermano, Sebastián Kiczka, que también es apuntado por abuso de una menor de 15 años.

En un testimonio que brindó por escrito ante el Tribunal Penal 1 de Posadas, el hijo del exgobernador misionero Ramón Puerta afirmó que mantenía una "relación exclusivamente política" con Germán Kiczka. “El vínculo que me unía era puntualmente político, formábamos parte del mismo partido, incluso compartimos banca en la Legislatura y la frecuencia en el vínculo siempre estuvo relacionado principalmente en el marco de actividades partidarias y eventos relacionados a la función pública y la militancia”, afirmó.

Con la declaración de 9 testigos, sigue el juicio contra el exdiputado Germán Kiczka y su hermano por pedofilia

El integrante de la Cámara de Representantes de Misiones negó "cualquier conocimiento de los gustos sexuales" de su ex compañero de bancada y sostuvo que no conoce "en términos personales" al imputado ya que "no tiene ni tuvo amistad con él”.

Sin embargo, admitió que sí conocía sobre la infancia de Kiczka en la ciudad de Apóstoles, ya que dijo que "él y su familia son ampliamente reconocidos en la localidad por ser propietarios de un emprendimiento gastronómico con mucha historia".

Por otra parte, Puerta agregó que su excompañero en Activar "comisionaba por ventas en un emprendimiento" de su familia, en relación a la cigarrera de la cual Kiczka era gerente y que fue allanada el año pasado en marco de esta causa. "Sin embargo, mi vínculo siempre fue político. En 2021, cuando es elegido por el voto popular como diputado provincial y con mi ingreso a la legislatura en 2023, pasamos a sentarnos en bancas contiguas”, insistió en su declaración.

En tanto, el hijo de quien también alcanzó la Presidencia de la Nación por dos días en 2001 afirmó que sí compartía diferentes grupos de WhatsApp con el exlegislador pero aseguró que los tiene en modo “archivados”. En esa línea, comentó que era cierto que "como suele ocurrir en ámbitos informales, se pudieron haber compartido ocasionalmente stickers o memes con connotaciones de doble sentido, pero nunca material explícito, ni que pudiera interpretarse como contenido sexual inapropiado o dirigido de manera personal”.

“No recibí fotos ni videos de carácter pornográfico o sexual", sostuvo el dirigente político, al mismo tiempo que expresó que “desconoce si Germán compartió con otra persona material de abuso sexual infantil”. En cuanto a su paradero el 28 de febrero, día del primer allanamiento, Puerta afirmó que ese día se encontraba “en un evento junto a la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal y dirigentes de Juntos por el Cambio, alianza a la que entonces todavía pertenecía.

Los fiscales del caso, Martín Rau y Vladimir Glinka, le hicieron llegar diez preguntas a Puerta para que responda por escrito, ya que por sus fueros como diputado provincial optó por declarar de esa manera. Durante la audiencia, el Dr. Rau expresó que hubiera preferido que declarar presencialmente para profundizar en aspectos clave.

Solicitaron ampliar la imputación contra Sebastián Kiczka

Por otro lado, la Fiscalía solicitó que se amplíe la imputación contra Sebastián Kiczka, al señalar que debería ser acusado de distribución de videos y fotos de índole sexual, ya que actualmente solo está sindicado por los ilícitos de facilitación y tenencia del mismo. La decisión de los funcionarios judiciales fue tomada después de que una testigo asegurara que Sebastián le había enviado este tipo de contenido en dos oportunidades.

En otro orden, la novia del ex legislador, María Alejandra Fassa, brindó su versión de los hechos. Pese a que la mujer se negó a responder las preguntas respecto a su relación y las conversaciones que tenía con su pareja, sí accedió a dar detalles sobre cómo era el vínculo con su cuñado.

El proceso judicial ingresó en su etapa definitoria, con solo tres audiencias restantes antes de que los jueces emitan su veredicto, cuya lectura está programada para el próximo miércoles 16 de abril.

