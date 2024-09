El expresidente Ramón Puerta habló sobre la detención de Germán Kiczka y la relación que mantenía con su hijo Pedro, quien fue allanado este martes en sus oficinas céntricas de la ciudad de Apóstoles. "Soy fuertemente perseguido en Misiones y mi hijo también la liga porque tiene el mismo apellido", se defendió. También dejó críticas al kirchnerismo.

En el marco de la investigación donde se detuvo al exdiputado provincial acusado de pedofilia y a su hermano Sebastián, el juez Miguel Ángel Faría ordenó realizar un operativo en el inmueble donde funcionan Cigarros Misioneros y la radio-bar Social Club, ambos propiedad de los Puerta.

"Hoy se llevó adelante algo que mi hijo pidió, porque de los dos hermanos Kiczka hay uno (Sebastián) que no hay dudas de que es implicado en esto. Ya es un enfermo, fue atendido hace 10 o 15 años. En pueblo chico siempre se comentaba. No así de Germán", fue la declaración que este martes dio Ramón Puerta al respecto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Risas y burlas desde la cárcel: así fue la visita familiar al exdiputado Germán Kiczka y su hermano, acusados de pedofilia

Pedro Puerta

En otro pasaje de su entrevista, desligó a su hijo de la causa por pedofilia por la que fueron detenidos los Kiczka, quienes estuvieron prófugos durante dos días. "Yo fui poderoso, fui gobernador dos veces en mi provincia. Ese poder me daba derecho a que alguno desconfíe con todo el desgaste que ha tenido la política. La verdad que desde el 2003 hasta la fecha soy el principal perseguido del kirchnerismo misionero", sostuvo.

También habló de la relación con los Kiczka: "Los conozco a casi todos, varios de ellos fueron funcionarios míos, pero cuando vino Néstor Kirchner, que les dio la libertad no solo de traicionar sino de hacer todo el dinero que puedan, tomaron un camino totalmente distinto al mío".

"Es una familia que yo conozco de lejos y que además también de cerca, según el momento. Como son radicales y yo peronista, muchas veces nos enfrentamos", indicó el exmandatario misionero. Y agregó, en diálogo con LN+: "Después se formó Juntos por el Cambio y mi hijo se quedó al frente con un partido peronista no kirchnerista".

La fiscal Daniela Dupuy habló sobre el material incautado a los hermanos Kiczka: "Son imágenes realmente tremendas"

Ramón Puerta y la relación con Germán Kiczka

Puerta, que fue Presidente por dos días durante la crisis del 2001 y posteriormente se desempeñó como embajador en España entre 2016 y 2019, recordó además cómo se empezó a gestar la relación con el exdiputado provincial libertario. Sostuvo que "era comisionista en la fábrica de habanos que yo tengo en Misiones"y afirmó que no trabajaba en el boliche Social Club que armó su hijo. Ambos lugares funcionan en el mismo edificio.

Respecto a Sebastián Kiczka no tuvo reparos: "Es enfermo de su conducta. Algunos hablaban de adicciones, otros de una enfermedad. Fue tratado. Tal es así que los padres lo llevaron a vivir con ellos".

Sobre la máquina que la policía encontró en la casa de los padres de los Kiczka y el contenido sobre explotación sexual infantil por el cual luego fueron detenidos, sostuvo: "La computadora que él tenía, era del diputado Kiczka. Cuando Germán llega a diputado, se la regala. Cuando la regalás hay que transferirla y este no la transfirió. Ahí entró la sospecha. La Justicia lo va a aclarar".

Ramón Puerta

Puerta acusó al kirchnerismo de perseguirlo políticamente

"El apellido Puerta les suena fuerte, yo fui presidente de la Argentina. Entiendo que los corresponsales crean que somos poderosos, pero somos fuertemente perseguidos", aseguró.

"No lo dude y no digo que lo haga la Justicia. Lo hace el poder provincial que me persigue, que tiene un fuerte olor a kirchnerismo, que me persigue", continuó, consultado sobre si la detención de los Kiczka y la vinculación con su familia buscan perjudicarlo.

Además, indicó que su familia va a colaborar para "aclarar las cosas". "A mí Cristina Kirchner en su soberbia del 2014 me acusa de tener esclavos en mis plantaciones a 10 kilómetros de la Casa de Gobierno en Posadas y era mentira", completó.

Gi