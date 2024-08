Detuvieron a Sebastián Kiczka, el hermano del diputado misionero investigado por pedofilia

Sebastián Kiczka, hermano del diputado Germán Kiczka, fue detenido esta noche en Misiones, tras permanecer prófugo desde hacía nueve días mientras las autoridades lo buscaban por "tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores". En el momento de la captura, descubrieron que el sospechoso se había dejado crecer la barba para modificar su apariencia y desde su escondite estaba aguardando a que el caso "se enfríe" para fugarse a Paraguay.

Sebastián Kiczka fue apresado casi 24 horas después que su hermano Germán Kiczka, a quien arrestaron en la localidad correntina de Loreto, tras un llamado al 911.

Efectivos de la Policía Rural de Misiones montaron un operativo cerrojo en la zona de San Juan de la Sierra, a 30 kilómetros de Apóstoles, hacia Concepción de la Sierra.

Sebastián Kiczka. Foto: viaszeta.com

Fuentes policiales informaron que el detenido estaba deshidratado y aparentemente alimentándose de limones nada más en el monte.

Asimismo, Sebastián Kiczka se estaba dejando crecer las patillas y los bigotes para cambiar su fisionomía y poder pasar desapercibido.

De hecho, buscaba llegar a Concepción de la Sierra y mantenerse allí escondido hasta que se "enfriara" la causa en los medios y poder concretar así su fuga hacia Paraguay.

Sin embargo, sus planes quedaron truncados y la Policía lo trasladó hacia Apóstoles para ser indagado junto a su hermano por la Justicia durante este viernes, aunque deberá ser alojado en una dependencia diferente a la del otro sospechoso.

La orden de detención de los hermanos la había firmado el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

Detención del diputado Germán Kiczka. Foto: Agencia NA

El diputado misionero Germán Kiczka, quien está acusado de pedofilia y fue detenido cuando estaba escondido en un campo de la ciudad correntina de Loreto, a unos 184 kilómetros de la capital provincial, arribó a la comisaría de Apóstoles y pidió terminar con la "persecución política".

"Basta de persecución política, esta es la foto que querían", expresó Kiczka al llegar al lugar en la mañana de este jueves y ante los periodistas que estaban aguardando su arribo.

En tanto, el comisario López, jefe de la Policía de Misiones, comentó: "Tomamos conocimiento a través de la Jefatura de Policía de Corrientes que había sido aprehendido Germán Kiczka, se tomó contacto con los jefes y efectivamente estaba esta persona demorada".

"Estaba en un camping municipal, estaba alquilando una habitación y fue reconocido por un vecino del lugar que dio aviso a las autoridades. Hasta el momento no tenemos novedades del Sebastián Kiczka, pero seguimos con algunas pistas", añadió.

Además, López indicó: "El diputado no se resistió ni intentó escapar. Por lo que se pudo averiguar estuvo un par de días en el lugar, se encontraba solo y, por el momento permanecerá detenido en esta comisaría".

Los chats de Sebastián Kiczka y sus apariciones en el canal de magia

La investigación puso la lupa sobre Sebastián Kiczka a raíz de unos chats adjudicados al sospechoso que pusieron en evidencia su vínculo con menores de edad.

En una conversación con una persona que sería menor de edad, Kiczka le escribió: “Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le respondió: “Vos me pasaste uno una vez y tenía como 7″. Luego el acusado volvió a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

También aseguró haber tenido sexo con menores. En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

De acuerdo con el periódico local La Voz de Misiones, la interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”. Sebastián Kizcka remata esa charla con la frase: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.

El hermano de Germán Kiczka también apareció en los videos del canal de YouTube que utilizaban los acusados para exhibir trucos de magia y juegos, con el objetivo de conectarse con el público infantil.

Este material audiovisual forma parte de las pistas examinadas por la investigación, partiendo de la hipótesis de que los videos subidos a esta plataforma funcionaban con el propósito oculto de capturar de manera online a potenciales víctimas menores de edad.

Los hermanos Kiczka están imputados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Detrás de los primeros hallazgos del caso estuvo una organización civil de Estados Unidos, llamada Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), cuyos miembros generaron el alerta a la Argentina sobre la detección de una red de pedofilia en Misiones por la que son investigados el diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, ambos detenidos esta semana.



