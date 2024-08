Germán Kiszcka, el diputado misionero que está acusado de integrar una red de pedofilia y que se encuentra prófugo de la Justicia, tiene un largo recorrido político. Su trayectoria incluye vínculos con el peronismo, con Juntos por el Cambio y con La Libertad Avanza. Sin embargo, hoy nadie se hace cargo de él.

PERFIL se comunicó con referentes de todos los espacios a los que perteneció Kiczka. Si no fuera por la gravedad de la imputación que pesa sobre el legislador, las respuestas podrían ser calificadas como desopilantes. Mientras que desde el Gobierno contestaron “el pedófilo es peronista”, allegados a Ramón Puerta aseguraron que, apenas conoció la noticia, el histórico dirigente justicialista y exgobernador de Misiones exclamó: “Un radical de mierda”.

Kiczka asumió como legislador provincial en el 2021 y fue desaforado luego de que la Justicia pidiera su detención.

Solo con mirar las redes sociales de Kiszcka se puede observar con quién jugó en los últimos años. Como miembro del partido provincial Activar, fundado por Pedro Puerta —el hijo del exgobernador— su último acercamiento fue con el gobierno de Javier Milei. En marzo, su espacio hizo una alianza con el oficialismo y la diputada nacional Florencia Klipauka se integró a La Libertad Avanza.

Pedro Puerta, el hijo de Ramón Puerta, es el fundador del partido misionero Activar, con el que Kiczka dio el salto en su carrera.

Klipauka no respondió la consulta de PERFIL y desde Presidencia desconocieron a Kiszcka: “La Libertad Avanza no está constituida en Misiones aún. El pedófilo es peronista”, fue el mensaje completo. Ante la repregunta sobre la alianza y el cambio de bloque de Klipauka, contestaron con el emoji de un hombre levantando los brazos como gesto de duda.

Los vínculos políticos de Kiszcka dieron para todo. Incluso, el propio Milei replicó una publicación en X con un “chiste” sobre la pederastía —un tema que parece causarle gracia al Presidente con una insólita recurrencia—: “Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”, decía el texto junto a la foto del dirigente y el diputado nacional Martín Tetaz.

En X, Javier Milei replicó un "chiste" sobre el escándalo de Kiczka para burlarse del diputado Martín Tetaz.

Germán Kiszcka y referentes políticos

Durante las últimas semanas, desde diferentes espacios tomaron las imágenes y los videos publicados por Kiszcka para asociar al misionero con distintos referentes nacionales. Una de las últimas publicaciones fue de un encuentro de hace menos de un mes entre el legislador y el secretario de Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, junto a la diputada Klipauka y el líder de Activar, Pedro Puerta.

Hace menos de un mes, Eduardo Serenellini recibió a Kiczka, a Puerta y a la diputada Florencia Klipauca.

Pero si se recorre el feed de Kiszcka hay posteos junto a dirigentes como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Facundo Manes. Cada una responde a un momento diferente de su carrera política.

Kiczka había tenido una candidatura fallida en 2013 y su salto político a nivel provincial sucedió recién en el 2021, cuando junto al radical Ariel “Pepe” Pianesi y la referente del PRO Mikaela González Coria encabezaron la lista de Juntos por el Cambio para la legislatura local. Él ganó su lugar en representación del partido Activar y llegó a tener su banca.

En 2021, la lista de JxC en Misiones fue encabezada por Pianesi (UCR), González Coria (PRO) y Kiczka (Activar).

En el radicalismo misionero se desligan de su nombre: “Como en cualquier frente electoral se consensuaron los puestos. Se decidió que el PRO encabezaba, que nosotros íbamos segundos y Puerta propuso que Germán fuera por su espacio”, aseguraron. Pero desde Activar no cuentan la misma versión: “Cuando se armaron las listas, los afiliados fueron quienes lo eligieron a él. Se lo ganó. Pero que haya conseguido formar parte del trinomio fue algo que consiguió por su cuenta. Quizás pudo haber negociado el tercer lugar, no lo sé”, contó un allegado a Puerta.

La posibilidad de Kiszcka haya negociado ese tercer puesto con el radicalismo —la oposición más fuerte en la provincia— responde, según esta versión, al vínculo de su familia con la UCR. El padre del dirigente, Leonardo Kiczka —también imputado en la causa de pedofilia junto a otro de sus hijos, Sebastián—, llegó a ser presidente del comité radical de la localidad de Apóstoles, la ciudad de origen del dirigente y también de los Puerta.

En 2021, Kiczka se acercó a Miguel Ángel Pichetto, histórico aliado de Ramón Puerta.

De ese año son la mayoría de las imágenes de Kiczka con los referentes del ya extinto Juntos por el Cambio. En campaña, Patricia Bullrich grabó un spot con él para impulsar su candidatura. “Es una práctica extendida y no significa nada. Los dirigentes nacionales graban videos con todos los candidatos locales, pero muchas veces no los conocen o los vieron apenas una o dos veces”, contó alguien que participó de aquella contienda electoral.

En junio de 2021, Miguel Ángel Pichetto viajó a Misiones y acompañó a Kiczka y a Puerta en la inauguración de una sede del partido Activar. Además, compartieron mesa para presentar a los candidatos provinciales y los sublemas locales. “Lo vio una o dos veces nada más”, repiten cerca del diputado de Hacemos Coalición Federal.

Unos meses más tarde, en septiembre, Kiczka compartió en su Instagram una foto de una actividad junto a Manes y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes. "Hay 300 mil fotos con todo el mundo porque el flaco era candidato nuestro en el marco de Juntos por el Cambio. Muchos viajaron a acompañar la candidatura de 'Pepe' Pianesi, que era el candidato radical, y se sacaron una foto con este pibe", dijeron cerca de Tetaz, que también tiene su imagen.

Facundo Manes viajó en 2021 para acompañar la lista de Juntos por el Cambio y se fotografió con Kiczka.

Dos años más tarde, en junio de 2023 —durante la última campaña por las primarias— Kizcka se mostró en una actividad junto a Horacio Rodríguez Larreta en una actividad en Puerto Iguazú. En los meses siguientes, al menos en Instagram, no se pronunció sobre las elecciones a nivel nacional y se enfocó en la política de Misiones.

En los meses previos de las elecciones primarias de 2023, Kiczka se mostró alineado a Horacio Rodríguez Larreta.

Activar y su alianza con La Libertad Avanza

El 20 de febrero Kiczka compartió que había participado de una actividad de Milei en la Fundación Club de la Libertad de Corrientes. Sin embargo, la alianza entre Activar y La Libertad Avanza se oficializó en marzo a través de una publicación de Pedro Puerta en X junto a Martín Menem.

En marzo, Pedro Puerta oficializó la alianza de Activar con La Libertad Avanza con una foto junto a Martín Menem.

El acuerdo entre el partido provincial y el oficialismo implicó que la diputada Klipauka —que asumió su banca por Juntos por el Cambio y luego se pasó al “pichettismo”— abandonara el bloque Hacemos Coalición Federal y se integrara a La Libertad Avanza en el Congreso.

En Activar despegaron a Ramón Puerta de este acercamiento: “Él no es afiliado y ni siquiera es cercano a los libertarios. Sigue en su rosca peronista con Pichetto”, aseguraron. Su hijo, Pedro, y la diputada son las personas que hicieron de nexo con el Gobierno nacional.

En Misiones hay una disputa para ver quién es más amigo de Milei: mientras que Activar le aportó al oficialismo una nueva banca, a nivel local se reconoce a Ninfa Alvarenga, la titular de la delegación misionera de PAMI, como la persona elegida en la provincia por Karina Milei. A su vez, el gobernador, Carlos Rovira, hace lo propio para tender puentes con Presidencia —sus legisladores, por ejemplo, acompañaron la votación de la Ley Bases luego de una visita de Guillermo Francos a Posadas—.

Kiczka es un dirigente cercano a la diputada nacional Florencia Klipauca, que se sumó al bloque de LLA.

El escándalo de Kiczka, como era de esperar, fue aprovechado en esta pelea. Según contó El Diario Ar, el día que la Cámara de Representantes de Misiones votó su desafuero, se arrojaron volantes en las inmediaciones del edificio que decían “Kiczka es Puerta”. Se especula que el ataque pueda haber venido del sector que responde a Rovira.

Hay quienes pronostican que semejante denuncia contra un dirigente tan importante del partido puede significar que Activar desaparezca: “Es un espacio muy chico y verticalista y esta acusación contra Kiszcka es realmente dura como para que puedan despegarse”, repitió uno de sus adversarios.

Además, señalan que entre Puerta y Kiszcka existía un vínculo estrecho: no solo eran compañeros de partido y de bloque, sino que también hacían juntos un programa de radio. Fuentes de Activar lo desmienten: “Si bien son los dos de Apóstoles, tenían una enorme diferencia de edad y no compartieron más que actividades políticas. No eran amigos, no jugaban al fútbol ni comían asados más allá de cuando se hacía un encuentro con otros dirigentes”.

Cerca de Puerta, además, repitieron que pueden dar todas las explicaciones: “En enero, cuando fue el allanamiento a su padre, llamamos a Germán, le pedimos explicaciones y abrimos una investigación interna. Él dijo que no estaba involucrado, sino todo recaía sobre su padre y su hermano, que no están afiliados a Activar sino al radicalismo. A mitad de año, durante el receso legislativo, viajó al exterior. Si hubiera habido alguna sospecha, la Justicia no se lo hubiera permitido. Apenas llegó el pedido de detención y el requerimiento de desafuero supimos que la historia podía ser diferente y actuamos en consecuencia”, se despegaron.

Desde que la Justicia le pidió a la Cámara de Representantes de Misiones que vote el desafuero de Kiszcka y ordenó su detención, todos intentan ver de qué forma despegarse. Todos repiten que nadie imaginaba que el dirigente podía estar involucrado en la investigación que comprometía a su hermano y a su padre y, a pesar de las diferencias políticas, muchos coinciden: "Que se haya fugado fue lo que me hizo cambiar de opinión sobre él".