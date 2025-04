Un fuerte cruce se vivió este jueves al aire de LN+ entre el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y el empresario Mauro Stendel, quien contrató colectivos particulares para que empleados puedan viajar para ir a trabajar.

Durante el programa, Stendel expresó su opinión sobre la situación social del país y afirmó: “El problema de la situación social en Argentina, como en cualquier país latinoamericano, es el socialismo y el comunismo”.

Señaló también que “el problema son los representantes de la pobreza, los representantes de los trabajadores”, a quienes acusó de enriquecerse con su rol. “Esas son las personas que, con un discurso de manager de los pobres, se llenan los bolsillos”, sostuvo.

En ese contexto, criticó a los gremios por bloquear el acceso al trabajo durante los paros: “Es una falta de respeto. Hay gente que tiene que trabajar y no los dejás. ¿No te parece irónico que una persona quiera defender derechos laborales cagando a otros trabajadores?”. Más adelante, agregó: “Me parece patético y tendría que haber medidas totalmente duras”.

Aguiar, presente en el estudio, tomó la palabra y rechazó los dichos de Stendel. “Yo estoy acostumbrado a vivir y convivir en democracia y por lo tanto, en debates democráticos”, afirmó. Stendel respondió: “Yo no acepto que me digan violento cuando los violentos son ustedes”. Y Aguiar agregó: “No discuto con energúmenos. Y cuando me dicen chorro, prepárense para ir a la Justicia”.

A su turno, Aguiar defendió la medida de fuerza: “La huelga es el último recurso que tenemos. Todas las complicaciones que genera esta medida de fuerza son responsabilidad directa de la Casa Rosada, porque el diálogo no forma parte de las herramientas de gestión de este Gobierno”. Según detalló, el paro tuvo una adhesión del 95% entre los trabajadores estatales a nivel nacional.

El dirigente sindical también reconoció el desprestigio del sindicalismo: “Recojo el guante. Me pregunto por qué en la Argentina sigue habiendo sindicalistas que no podemos conocer en qué auto andan, en qué casa viven y cuánta plata ganan. Me parece que hay que avanzar en una reforma sindical”. Sin embargo, aclaró: “Que la reforma sindical la propongan los trabajadores, no alguien que no trabajó ni media hora en su vida”.

Finalmente, el empresario Stendel reiteró sus críticas y concluyó: “Estás causando que personas no puedan ir a trabajar. Eso es lo que estás causando. Hoy se acabó. No hay que debatirlo”.

NG/fl