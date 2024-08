Exdiputado en Misiones: "No creo que la red de pedofilia termine en Kiczka"

Frente a la fuga del diputado misionero Germán Kiczka, acusado de integrar una red de pedofilia, el ex diputado Roque Gervasoni, contó que el legislador se mostraba a través de un streaming para niños junto a su hermano para captar víctimas. Además. mencionó que el caso fue denunciado, inicialmente, por una red de protección infantil estadounidense, y también sostuvo que, frente a los pocos controles que hay en la Triple Frontera, el acusado pudo haber escapado fácilmente a Brasil o Paraguay. Por otra parte, expresó su preocupación por la magnitud de la red de pedofilia que está comenzando a quedar al descubierto. “La cuestión acá es qué hay detrás de todo esto, cómo sigue y quiénes más están involucrados”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roque Gervasoni es presidente del Instituto de Economía Macro Circular y fue diputado provincial de Misiones por el Frente Renovador.

Alejandro Gomel: ¿Quién es Germán Kiczka, que ahora está prófugo de la justicia? ¿Tenían idea de que podía suceder una cosa así?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad es que Misiones está convulsionada por todo lo que está sucediendo. Si bien era una constante esto de hablar de algunas cosas que pasaban en un entorno político de la Ciudad de Apóstoles, fiestas con menores, alcohol y todo lo demás, en lo que deriva la verdad que estamos todos sorprendidos.

Recién escuchaba esta canción que ponían ustedes, que tiene que ver con el cuidado más bien en redes sociales, algo que yo creo que todos hacemos. A mí me ha tocado con mis hijos más chicos, intervenir en sus jueguitos porque en las plataformas por donde entran, cuando veía que las preguntas que les hacían no correspondían, yo personalmente, le cuestionaba a la otra persona por qué le preguntaba cosas como “¿dónde vivís?” o “¿a qué escuela vas?”. Siempre estando atento a eso. Pero acá excede, porque hay personas con poder político y poder económico que utilizaban todo esto para llegar a la casa de los chicos.

Fijate que la pareja de Germán Kiczka es la hija de un ex empleado de la yerbatera de Puerta, jubilado. Esta nenita de 12 años encara al padre diciendo que estaba muy mal por todo lo que le estaba pasando al novio, una nenita de 12 años. Hija de un empleado de los campos de Ramón y Pedrito Puerta. Entonces, es como un hilo conductor en todo esto.

Ver chats donde él mismo dice que le gusta una nenita de 5 años pero que va a esperar que tenga 10 para hacerla su novia, o decir que una nenita de 14 años zafó y se le escapó. Todo tiene un hilo conductor, como la historia de la Argentina, cuando los hombres podían tener mancebas, que eran las mismas mujeres que habitaban los campos de los patrones, una cosa muy loca realmente.

Chats de Germán y Sebastián Kiczka.

AG: ¿Nos está queriendo decir que esto no termina con Kiczka? ¿Puede ir más arriba esta investigación?

Sí, creo que sí, porque evidentemente las negaciones permanentes de Pedrito Puerta con respecto a la amistad con Kiczka no tienen ningún sentido. Todos conocemos acá lo amigos que son.

Él habló, en un programa, diciendo que la última vez que lo vio fue en un programa de televisión. Se olvidó decir que es del canal de Ramón Puerta, el canal que administraba hasta hace poco Pedrito Puerta.

El desubicado reposteo de Javier Milei que supera el límite del buen gusto: “Prueba gráfica del diputado pedófilo”

AG: ¿Ramón Puerta y su hijo, Pedro Puerta, podían no saber esto o no hay manera de que no supieran que esto sucedía?

No, no hay forma de no saber, es muy difícil. Son amigos de chicos, compartían mucho tiempo en la militancia, compartían tiempo en la radio y televisión que tienen en Apóstoles, compartían tiempo en el night club que tiene Pedrito Puerta. O sea, algunas charlas de ellos, ahora que nosotros estamos viendo en los chats, demuestran que su amistad es muy profunda. Es imposible no saber.

Es imposible negar que estuvo en la reunión con el vocero presidencial. Pedrito Puerta dice que cuando llegó a esa reunión, él, Kiczka, ya estaba ahí, y no es así. Ellos andan juntos, junto con la otra diputada Klipauka, que era de Activar y se pasó a la Libertad Avanza, con la intención de avanzar y profundizar la relación de Activar, de Pedro Puerta, en la Libertad Avanza. Esa fue una jugada que hicieron ellos en su momento.

Más allá de lo político, la preocupación es que esto no termina acá. Por el contenido de lo que hay en la justicia, ellos no solamente miraban artículos y fotos que tengan que ver con la pedofilia, sino creo que ellos también subían y compartían. Para los que conocen un poquito este mundo, sobre todo los que tenemos hijos y sobrinos, sabemos que es un negocio multimillonario.

Hace poco se había suicidado alguien que tenía que ver con pedofilia en Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan, parte de una red muy importante de pedofilia. Y hay otro caso contra Roemmers, creo que en Capital, que lo tenía a cargo el Dr. Lijo, que lo tenía encajonado, que tiene que ver con pedofilia. Generalmente es gente o con poder o con dinero la que se mueve en este ámbito. No creo que esto termine en Kiczka.

Germán Kiczka, diputado acusado de integrar una red de pedofilia. Actualmente prófugo.

Elizabeth Peger: ¿Va a escalar hacia arriba y va a escalar hacia Puerta?

Va a escalar para cualquier lado. No creo que la red de pedofilia termine en Kiczka, ni quede solamente en Apóstoles y referenciada a dos familias. Me parece que hay mucho más atrás.

EP: ¿Cómo operaban estos dos hermanos? Entiendo que estaban juntos en este esquema. Ayer se conocieron imágenes de un supuesto programa de streaming que tenía dirigido justamente a niños, se mostraban con un osito. ¿Cómo operaban? ¿Cómo la justicia y la policía llegó a determinar su vínculo con estas cuestiones?

Esto arranca con una denuncia que viene de Estados Unidos, una red de protección de niños.

El tema de los videos, sí. Tenían una suerte de streaming, donde hacían videos para chicos, y donde el hermano de Germán aparecía sin remera. Aparecen con un osito, el osito tiene que ver con la predilección de lo que están hablando, le gustan los menores. Ese osito representa eso, es una comunicación entre pedófilos. Por eso digo que no termina ahí.

La semana pasada, creo que acá en Puerto Rico (Misiones), también detuvieron a otro pedófilo. Me parece que no es una red chiquita y no involucra solo a dos familias. Me parece que es mucho más grande, pero sí tiene que ver con esto del poder político.

La forma de captación es la militancia territorial, y hace que esta gente vaya llegando a las casas. Generalmente la gente que trabaja para los Puerta, obviamente van a abrir la puerta de su casa, porque son empleados del tipo que les está yendo a hablar de política. Es lo que sucedía con esta nenita.

Margarita Stolbizer dijo qué pasaría si el diputado misionero acusado por pedofilia fuera peronista o radical

EP: ¿Cómo es el caso de esa nenita?

El padre de la niña, de 12 años, vuelve a la noche a su casa y ella estaba llorando, diciendo que se sentía muy mal por lo que le estaba pasando a su novio, a Germán Kiczka. O sea que presumimos que esa relación comenzó a los 10 u 11 años. La predilección por los menores es tremenda.

La gente de Misiones está convulsionada con este caso, más allá de lo que significa la aberración de la pedofilia, porque tiene que ver con la protección del poder político, de alguna manera que tenían ellos, y del poder económico, que sabemos que la pedofilia circula por esos lugares también, el poder económico.

AG: ¿Confía en que la justicia, justamente, avance en ese ámbito de poder y de poder económico?

Sí, estoy seguro que van a avanzar.

Por ahí hubo una desinteligencia con el tema de la detención. Se le dio un margen para que se pueda escapar. Era obvio que había que detener al hombre. Pero confío en que la justicia los va a encontrar.

Espero que los encuentren con vida, a los hermanos, porque es algo muy grande. No quiero pensar mal, pero al momento de deshacerse de probables compromisos o problemas, la gente que esté más arriba va a tomar algunas decisiones. No quiero ser extremista, pero también pienso de esa manera.

La cuestión acá, lo que me preocupa a mí, es qué hay detrás de todo esto, cómo sigue y quiénes más están involucrados. Esto pensando siempre en el cuidado de los menores, no darles un celular a temprana edad, controlar cuando ellos están jugando, no es me voy a dormir y los dejo jugando, hay que estar ahí presentes. Hay que saber que hay tipos que cometen estas atrocidades.

Los Kiczka también tienen escenas de zoofilia, es muy descabellado todo. Cuando hicieron los allanamientos encontraron juguetes sexuales, artículos de sodomía, revistas. La verdad es que no voy a ser pacato, porque el que vive la realidad y consume noticias todo el tiempo sabe que esto pasa, pero realmente te destroza saber que son niños.

Interpol emitió el alerta roja por la búsqueda del diputado Germán Kiczka y de su hermano, acusados de pedofilia

Claudio Mardones: Quería preguntarle respecto al tiempo de fuga, porque usted nos decía que hubo un tiempo de ventana que le permitió a Kiczka huir, justo en un momento en donde también estaba la discusión de la alerta roja de Interpol. ¿Qué cree usted ahí? Por fuera del eufemismo de la presunta complicidad del poder, ¿cree que ha habido resortes de la justicia y de la policía que le han permitido a Kiczka poder huir y estar en este momento prófugo?

No. Para entender por qué tal vez es tan fácil esto en Misiones: nosotros tenemos 1300 kilómetros de frontera. Si vos te vas de Apóstoles a Concepción, que no son ni 100 kilómetros, estás en la orilla del río Uruguay. Misiones tiene una frontera con Brasil y con Paraguay que es 10 veces más que la frontera que tenemos con el país, 130 kilómetros con Argentina y 1300 kilómetros entre Paraguay y Brasil.

Si alguien se quiere fugar o lo quiere pasar a Loan a Brasil o a Paraguay, lo hace, porque la frontera es muy grande y hay muchos piques clandestinos. La vez pasada subí un video parado en Irigoyen, y decía “un paso para acá Argentina, un paso para acá Brasil”. Compartimos la vereda con Brasil. O sea, nosotros nos bajamos de la vereda de una vivienda argentina y estamos en la calle brasilera. Es así la realidad y la geografía nuestra. Entonces, es muy fácil que pasen estas cosas. Es una constante, por eso hablamos muchas veces de las desigualdades económicas.

Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una zona especial, es porque estas realidades a misiones realmente la oprimen. Y en seguridad, ni hablar. Entre Irigoyen y San Antonio hay 35 kilómetros de frontera seca. La chacra del colono misionero termina en el patio del colono brasilero. Entonces, ¿cuán difícil es controlar todo eso? Nosotros no podemos poner un ejército a controlar 1300 kilómetros, que realmente hacen que nosotros seamos una cuña insertada entre dos países. Tienen el caso de las tres fronteras.

Caso Loan: encontraron una remera con sangre en el naranjal y Burlando dijo que cree saber dónde está el niño

CM: Independientemente de la porosidad de la frontera, y ahí con respecto a las fuerzas de seguridad federales y al control de la frontera, usted nos dice que Loan podría haber pasado por ahí, y justamente venimos de una situación de conmoción, especialmente por la extensión de su desaparición. Otra vez está el interrogante de qué es lo que pasó con él, y sobre si la frontera es tan porosa, ¿no existe ninguna forma de poder evitarlo a partir de las fuerzas de seguridad federales para poder tener un control un poco más eficaz? ¿Cree que eso es imposible? ¿O más bien es una cuestión directamente que no está en el radar de las fuerzas de seguridad federales?

Lo único que se puede hacer es, como hace Estados Unidos y México, poner un muro, pero nosotros no tenemos esa concepción, estamos hermanados con los dos países.

Si vos te ubicas en Irigoyen, por ejemplo, estás atravesando una plaza seca en la que hay un puentecito que te conecta con Brasil, y nadie te pide el DNI. La aduana está al lado, ahí si te piden los papeles, pero en el puentecito no hay nadie.

Y en toda la frontera seca, hay un barrio de IPRODHA, sería de FONAVI, que termina siendo una cuña en Brasil, en lo que sería Dionisio Cerqueira, y ahí vos te bajás de la vereda de tu casa, y todo lo que sigue es Brasil. Es muy porosa.

Si hay que tomar una determinación, tiene que ser hacer un muro. Pero no lo vamos a hacer. Nuestra concepción de hermandad es muy distinta. Es porosa lamentablemente.

Si Kiczka estuvo en Iguazú, en un hotel, como se escuchó, lo más probable es que haya pasado la frontera. Ahí está la triple frontera, está Paraguay y Brasil, y los controles son muy bajos. Es una realidad que ataña a Misiones y que siempre hablamos.

AG: Gracias por estos minutos y para llevar un poco de claridad sobre lo que está pasando allí en la provincia de Misiones.

Gracias a ustedes por difundir, muchísimas gracias. Esto es realmente grave y estamos, todos, sumamente preocupados. Esto va a escalar, no creo que quede con los Kiczka.

MVB FM