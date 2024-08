En medio del escándalo en el que fue acusado de pedofilia, se conoció un nuevo audio donde se revela que el diputado libertario Germán Kiczka, prófugo de la Justicia, estuvo en la localidad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, lo que alimenta la hipótesis de que este escapó desde allí a Brasil o Paraguay.

"Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días", expresó el diputado en uno de los audios que ya están en manos de la Justicia.

Caso Kiczka: hallaron en su notebook más de 600 archivos de explotación sexual infantil y zoofilia

Luego, el legislador agregó: "No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida".

El segundo audio relevante para la causa es de una mujer, quien asegura haberlo visto en un hotel. "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya", relató.

Los dos audios que se sumaron a las pruebas indicarían que el diputado estuvo en la localidad misionera antes de perder sus fueros.

Kiczka es intensamente buscado desde el jueves 22 de agosto, fecha en la que la legislatura provincial aprobó por mayoría su desafuero, situación que derivó en un allanamiento en Apóstoles con el objetivo de detenerlo, aunque este se dio a la fuga.

Como consecuencia, la Justicia le solicitó a Interpol un pedido de captura nacional e internacional. En paralelo, las autoridades involucradas están llevando adelante intensos operativos de búsqueda, mientras que los investigadores consideran que tanto el diputado como su hermano ya podrían encontrarse en un país vecino.

En la causa también se encuentra involucrado su hermano Sebastián, ambos imputados por tenencia y distribución de explotación sexual infantil.

Qué encontraron en la notebook de Germán Kiczka

La situación del ex diputado misionero investigado por pedofilia se agravó aún más luego de que se analizaran sus dispositivos incautados, ya que durante la investigación se detectó en la computadora portátil del ex legislador un total de 603 archivos, tanto fotos como videos, que contienen escenas de abuso y zoofilia.

De acuerdo con los informes preliminares, se trata de un material que habría sido descargado y distribuido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024. Como resultado del análisis de estas nuevas pistas, se detectaron también "actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave", según informaron en el diario La Voz de Misiones.

