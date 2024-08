Margarita Stolbizer dijo qué pasaría si el diputado misionero acusado por pedofilia fuera peronista o radical

La diputada Margarita Stolbizer, del partido GEN, dijo que si el diputado misionero libertario acusado y prófugo por casos de pedofilia "fuera peronista o radical", los medios de comunicación "no dejarían de apuntar su filiación política".

Pero como el legislador provincial Germán Kiczka, de 44 años, "es Milei/LaLibertadAvanza/oficialista, silencio cómplice", advirtió la dirigente.

"Cómo ocultan o disimulan los desquicios de los que gobiernan", se enojó len un posteo en su cuenta de X la diputada de origen radical que abandonó la UCR en 2007.

Kiczka, acusado por tráfico de material de abuso sexual infantil, está prófugo de la Justicia, luego de que la policía realizara un allanamiento en su casa y la de su hermano Sebastián, en Apóstoles, pero no pudieron encontrarlos. El jueves 22 de agosto, la Legislatura misionera votó de manera unánime quitarle los fueros al legislador.

Su hermano Sebastián también es buscado por las diferentes unidades regionales y grupos operativos policiales, pero se especula con la posibilidad de que ambos estén fuera del país.

No obstante, el diario Primera Edición detalló que no hubo salida asentada en Migraciones, aunque no se descarta que puedan haber cruzado por un paso fronterizo ilegal.

Esta declaración de Stolbizer ubicando a peronistas y radicales en un mismo marco, al menos respecto del tema de las filiaciaciones "sospechadas", llega en una semana en la que dijo que "hoy casi es un deber conformar un espacio de centro, de equilibrio, de moderación, de decencia, de respeto por las ideas distintas, con capacidad de diálogo".

