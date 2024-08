Margarita Stolbizer: "Es un deber conformar un espacio de centro"

La diputada nacional, Margarita Stolbizer, admitió que el funcionamiento en el Congreso es "bastante desordenado": "Que quieran vetar la reforma jubilatoria es una vergüenza directamente", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, conjeturó al respecto de las aspiraciones opositoras para el próximo año de elecciones: "No creo que Milei concentre la mitad del electorado".

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, referente del GEN y miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.

Alejandro Gomel (AG): Se viene una semana movidita en el Congreso, teniendo en cuenta el tratamiento de la reforma laboral y los fondos reservados de la SIDE, entre otras cuestiones de relevancia. ¿Qué expectativas tiene?

Sí, efectivamente, venimos con días bastante moviditos porque además de todas estas cuestiones, hay discusiones que están cruzando el Congreso de manera fuerte: los debates en comisiones sobre responsabilidad penal juvenil, Ficha limpia, vamos a empezar esta semana con juicio por jurados.

O sea, hay muchos temas realmente que van ocupando para nosotros la atención, incluso se nos superponen comisiones. Tenemos un funcionamiento en la Cámara bastante desordenado, con superposición de actividades y de cosas. Bueno, pasó la semana pasada que tuvimos tres sesiones convocadas todas juntas y eso obviamente que complejiza mucho el funcionamiento.

La polémica alrededor de los fondos reservados de la SIDE

AG: Al respecto del DNU y particularmente con los fondos reservados de la SIDE, ¿cómo está ese tema? ¿Hay número para llegar a voltear el DNU?

Sí, entiendo que sí. Primero, aclarar la ley reglamentaria de los DNU, la 2622, una muy mala ley, por supuesto, que le termina dando más valor y más fuerza a un decreto, porque sólo le exige la aprobación de una cámara. Es una muy mala esa reglamentación.

La nueva SIDE genera dudas por su control interno

Ahora, la reglamentación establece un procedimiento a través de la aprobación o rechazo con dictamen de la Comisión Bicameral que crea la misma ley, la reglamentaria de los DNU, pero también establece que vencido el plazo de los 10 días desde que se presenta el DNU, si la Comisión no le da tratamiento, pueden las cámaras directamente en el plenario abocarse al tratamiento.

A eso apunta al menos el proyecto que yo presenté, creo que fue el primero, porque lo estaba escribiendo mientras leía la publicación del boletín oficial con mucho enojo porque venía de soportar que el Presidente nos llamara “degenerados fiscales” porque no podíamos actualizar la movilidad jubilatoria y terminaba adjudicando 100.000 millones de pesos para fondos reservados a las áreas de inteligencia.

La idea nuestra es ir por el rechazo en la Cámara. Esta semana pasada, cuando nosotros tratamos de incorporar el tema dentro de lo que era el orden del día, pidiendo un apartamiento para poder hacerlo, alcanzamos 135 votos. Por lo tanto, teníamos un número suficiente con la mayoría que se requiere.

"Para operaciones sí hay plata": denuncian que la SIDE ya gastó el 80% de los $ 100 mil millones extra de fondos reservados

No lo pudimos incorporar, porque para incorporar fuera del temario necesitábamos una mayoría más agravada. Entonces, claro, no se llegó a eso. Pero entiendo que sí, que vamos a tener el número. Nosotros hemos pedido la sesión para este miércoles, así que hoy el Presidente debería convocar esa sesión, y yo creo que vamos a tener número.

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué le preocupa a estos 100.000 millones de pesos de gastos reservados para la SIDE?

Primero, hay una cuestión de orden legal y constitucional. Creo que la práctica de los decretos de necesidad y urgencia entra en el terreno claro de la inconstitucionalidad cuando no existe ni la necesidad ni la urgencia. El Congresto funciona normalmente, y estamos a pocos días de que el Ejecutivo tenga que enviar el proyecto de presupuesto para el año próximo. Y, por lo tanto, esto debería estar incluido. Recordemos que nosoros no tenemos presupuesto 2024 y nos estamos manejando con el prorrogado 2023.

La otra ilegalidad muy fuerte que tiene es que la ley de la Administración Financiera establece de manera taxativa que cuando se trate de fondos de carácter reservado o destinados a las áreas de inteligencia, sí o sí esa asignación la tiene que hacer el Congreso, o se prohíbe que se haga por decreto.

La tercera cuestión tiene que ver ya con algo más en el orden de lo moral, de lo ético, ¿no? Es un gobierno cuya frase más repetida es “no hay plata”, no hay plata para la movida de los jubilados, no hay plata para el fondo de incentivo docente. Bueno, sabemos que se han recortado programas sociales de manera brutal, entonces la verdad es que eso preocupa.

Santiago Caputo rompió el silencio: tomó distancia de las polémicas de la SIDE y elogió a Macri

Y la cuarta cuestión es el carácter reservado. Este gobierno hace unos días quería ubicar los fondos de las universidades que son autónomas, ¿no? Y ellos se niegan a rendir cuentas, porque fondos reservados quiere decir fondos sobre los que no va a haber ningún tipo de control, ningún medio de acceso a la información. No vamos a saber cómo se gasta ni en qué se gasta. Y la verdad es que eso para nosotros es otro motivo fuerte de preocupación.

EP: Sí, incluso la semana pasada había trascendido una denuncia de los diputados de la Coalición Cívica que hablaban de que ya se había gastado por lo menos el 80% de esos fondos reservados y planteaban algunas cuestiones respecto de eso…

Exactamente, eso es lo que estamos planteando, lo estamos trabajando en conjunto con la Coalición Cívica y creo que vamos a tener, por supuesto, el número.

AG: Bueno, justamente con el tema de no de plata, lo que viene diciendo el Gobierno es que si se aprueba la reforma jubilatoria, la vetan. ¿Qué piensa de eso?

Sí, que quieran vetar la reforma jubilatoria es una vergüenza directamente, porque recordemos que la única reforma que nosotros hicimos fue en la modalidad jubilatoria, pero incorporando el 8% que habían perdido los jubilados con la inflación de diciembre. No hicimos la gran revolución jubilatoria, no dimos un aumento desmedido, solamente fue fijar por ley cómo se debe actualizar la jubilación, porque la Constitución dice que debe ser por ley y no por decreto, y establecer ese plus del 8% para que no pierdan.

Debate por la Bicameral de Inteligencia: Disputa por la presidencia

EP: Volviendo al tema del DNU, la semana pasada el Gobierno, para intentar patear hacia adelante la sesión, anunció finalmente la conformación de la Bicameral de Seguimiento, y hay todo un debate respecto de quién va a presidir esa comisión. Entre ayer y el sábado creció bastante una alternativa que hablaba de un posible acuerdo entre los representantes kirchneristas en la Comisión y el radicalismo para que Martín Lousteau pueda presidirla. ¿Qué sabe de esto y cuál es su posición al respecto?

Nosotros lo único que conocemos es lo que ha trascendido a través de los medios. Hasta ahora la Comisión no se constituyó. Nosotros hemos manifestado nuestro agravio por haber quedado afuera. Es que, siendo un bloque que logró tener 31 firmas para integrar la Comisión, no había ninguna razón para que nos dejaran afuera y que La Libertad Avanza se quedara con dos representantes y le diera representantes al PRO, que son sus aliados, al radicalismo.

Martín Lousteau suena fuerte para presidir la Bicameral de Seguimiento.

Nosotros ya habíamos hecho el pedido para que Emilio Monzó integrara esta Comisión y quedamos afuera de eso, lo que nos tiene a nosotros en una posición de idea de agravio que le hemos manifestado ya en más de una oportunidad. Respecto a la presidencia, lo que hay son los tironeos producto de que nadie logra conformar una mayoría para eso. Pero bueno, hasta ahora el oficialismo no ha cumplido ni nuestro acuerdo ni muchos otros acuerdos tampoco, entonces no se sabe hasta último momento cómo van a terminar haciendo.

La reconfiguración de la oposición

AG: ¿Cómo ve lo que puede ser la reconfiguración de la oposición, con un peronismo muy herido de las elecciones y ahora con el tema Alberto Fernández? Se habla de la posibilidad de reconfigurar un espacio del medio, del centro, ¿hay ahí algún germen, algo que esté armando?

Primera cuestión que hay que aclarar es que la oposición es un colectivo muy grande y muy diverso en realidad. Yo, particularmente, no creo que Milei concentre la mitad del electorado. Para mí, volvemos a tener un escenario que podría estar configurado en tres tercios y, por lo tanto, la posibilidad de un espacio intermedio, que no sea ni volver al kirchnerismo ni la aceptación de todo lo que lleva adelante este gobierno. Hoy casi es un deber conformar un espacio de centro, de equilibrio, de moderación, de decencia, de respeto por las ideas distintas, con capacidad de diálogo.

Venimos conversando, la verdad que lo venimos haciendo, porque hay una cantidad de sectores que bien podrían enrolarse ahí, que, insisto, son los que no están ni en ninguna componenda con el kirchnerismo y sus referentes, ni tampoco los que están apoyando este gobierno.

Encuesta sobre la repercusión del caso Alberto Fernández en el electorado.

Ahí encontramos posiciones divididas o complejas, no demasiado claras, tanto en el sector del radicalismo como del PRO, en que algunos quieren diferenciarse, pero terminan también apoyando muchas cosas o negociando con el Gobierno. Entonces, bueno, nosotros vamos a insistir, yo personalmente trato de hablar con todos los que puedo y considero que deberían estar en ese espacio de equilibrio intermedio.

AG: ¿Ahí puede estar algún sector del peronismo, como el de Córdoba?

Sí, por supuesto, porque nosotros integramos el bloque con ellos, yo creo que un poco el modelo de lo que queremos trasladar al plano electoral del año que viene es lo que nosotros tenemos en nuestro bloque.Sí una característica tiene nuestro bloque es la diversidad de su composición, pero con un paraguas de ideas comunes que tienen que ver con la defensa de la democracia, de la república, de la Constitución, y los cordobeses están dentro de nuestro bloque. Pero también tengamos en cuenta que apuntando al escenario electoral del año que viene es un escenario provincial, por lo tanto, las estrategias electorales se van a definir en los territorios.

