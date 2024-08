Ismael Bermúdez: "Con esta fórmula, los jubilados nunca van a recuperar lo que perdieron"

Esta semana, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer que el 55% de la población es pobre según datos del INDEC. Ismael Bermúdez declaró que hay “620.000 aportantes menos al sistema de Seguridad Social” desde el comienzo del gobierno de Milei y explicó que el indicador de pobreza demuestra que “quienes ingresaron a la pobreza vienen de la clase media”. Además, sostuvo que la nueva fórmula jubilatoria no podrá recuperar el poder adquisitivo perdido “en los últimos 7 años”. “Quizás evita que siga cayendo, pero también evita que se recupere”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ismael Bermúdez es periodista, analista económico y uno de los economistas más consultados por sus proyecciones del futuro del país.

Alejandro Gomel: La gran cantidad de gente que se acercó esta mañana al santuario de San Cayetano en Liniers funciona como termómetro de lo económico y social.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ha habido un incremento muy fuerte del desempleo y una caída muy fuerte de los trabajadores registrados. Según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, hay 620.000 aportantes menos al sistema de Seguridad Social entre trabajadores en relación de dependencia, tanto públicos como privados, como trabajadores independientes, es decir, monotributistas y autónomos. Esos datos son desde el principio del gobierno de Javier Milei hasta mayo. Probablemente, las cifras de junio y julio muestren un aumento de esa caída del empleo.

Alerta en las pymes por el desempleo: en 4 meses se perdieron más de 20 mil puestos de trabajo

Esto marca la incertidumbre que hay en materia de empleo. Las propias encuestas oficiales, como las del Ministerio de Trabajo, dicen que la mayoría de los empleadores esperan una desvinculación de personal, por motivos propios o por cesantías, más que la toma de personal nuevo. Estos datos son del empleo registrado, ahora imaginemos que entre el personal no registrado la desvinculación laboral es mucho más fácil.

Esto es consecuencia de la caída de las ventas y de la caída de la actividad económica. Con excepción del campo, los sectores de la construcción, la industria y el comercio experimentaron una caída muy fuerte en la actividad, y eso lógicamente se traslada al empleo.

Desempleo: el principal temor para el 62% de los argentinos es perder su empleo

Elizabeth Peger: Otro de los temas que genera preocupación tiene que ver con el crecimiento exponencial de la pobreza. ¿Qué puede pasar en los próximos meses con los indicadores sociales?

Los indicadores sociales son muy adversos. Con este dato del casi 55% de pobreza, dato oficial del INDEC, ya prácticamente se puede anticipar que en el segundo semestre, la pobreza también va a estar arriba del 50%. En el segundo trimestre tendremos menor ingreso de la población por la falta del medio aguinaldo en el cómputo y por el crecimiento del desempleo. El trabajador que perdió el empleo aparecerá en la encuesta como integrante de un hogar pobre.

Se puede decir que cuando el INDEC dé el dato de pobreza de todo el primer semestre, estará por encima del 50%, es decir, más de la mitad de la población. Estamos hablando de más de 23 millones de personas.

La pobreza aumentó a 55% y la indigencia a 20,3% en el primer trimestre según la Universidad Di Tella

Este es un deterioro que viene de la época de Mauricio Macri, que se acentuó con el gobierno de Alberto Fernández y ahora se acentúa con la gestión de Javier Milei, por lo menos según los datos oficiales del primer trimestre.

EP: Se ha verificado un cambio muy significativo de la pirámide social hacia el empobrecimiento. Ya no podemos pensar en una fuerte clase media...

La clase media se ha reducido de manera muy fuerte. Incluso hablando de la clase media asalariada y profesional, por la pérdida del salario y de puestos de trabajo. Este 54% de pobreza, teniendo en cuenta que a fines de 2023 el dato era del 45%. Eso demuestra que quienes ingresaron a la pobreza vienen de la clase media.

Evidentemente, los sectores de la clase media fueron perjudicados por la inflación y la pérdida de empleo. Los nuevos pobres son personas de clase media que cayeron en la vulnerabilidad social y todavía no hay indicios de cómo salir de ahí. Las perspectivas, más aún en un contexto internacional tan volátil, se tornan más inciertas para toda la población argentina.

Cuánto necesita una familia para ser de clase media en Ciudad de Buenos Aires

Claudio Mardones: Cuando fue invitado al Senado a hablar sobre el cambio en la actualización de la fórmula jubilatoria, dijo que lo que estaban debatiendo era evitar el proceso de depreciación de la inflación, pero con esta fórmula nunca se iban a poder recuperar las jubilaciones. ¿Cómo ve que va a terminar este debate?

Las jubilaciones han caído, especialmente la mínima y las sub mínimas. No olvidemos que en Argentina está la jubilación mínima, pero también está la Pensión Universal a Adultos Mayores, que es del 80% del haber mínimo, y las pensiones no contributivas, que son del 70%.

Bermúdez afirmó que “ninguna parte del arco político insiste” para que el bono a los jubilados se integre al haber ajustado por inflación.

Parte de los ingresos totales de este sector, es decir, de 5 millones de personas, el del bono de 70.000 pesos, se mantiene congelado desde marzo. Cuando a este sector le dan el aumento mensual por la fórmula de inflación, al hacer el cálculo total, se ve que este grupo no recibe la totalidad de la inflación pasada, porque el bono no tiene ajuste por inflación. Si se hubiese aplicado, el bono tendría que ser de 120.000 pesos aproximadamente.

El Senado retoma el debate de la reforma jubilatoria: ¿Habrá dictamen?

Para decirlo de una manera simple y rápida, “le metieron mano” y sacaron 50.000 pesos a los jubilados de haberes mínimos. Esto va a continuar, porque la decisión del Gobierno es mantener congelado el bono para que desaparezca con el paso del tiempo. No hay una insistencia muy fuerte en ninguna parte del arco político para que el bono se integre al haber con la actualización que corresponde al IPC.

En segundo lugar, la fórmula de inflación tiene un problema muy serio. Las jubilaciones tuvieron una caída del 45% en los últimos 7 años con Macri, Fernández y ahora con Milei. Si a partir de ahora se ajusta por inflación, significa que los jubilados nunca van a tener esa recuperación.

Si crece la economía y crecen los salarios, los jubilados no tienen absolutamente nada. Toda la caída de estos últimos años se consolida con el ajuste por inflación. Quizás evita que siga cayendo, pero también evita que se recupere. Eso va a ser de por vida porque se supone que la fórmula previsional vino para quedarse, por lo menos durante el mandato actual.

¿Qué puede pasar con las jubilaciones en los próximos meses?

El objetivo del Gobierno es que las jubilaciones no se recuperen y mantengan el nivel de subsuelo en el que han caído en los últimos 7 años. La fórmula no sirve, salvo que se le agreguen garantías adicionales cómo considerar el crecimiento de la economía. Además, tiene que haber un refuerzo que permita recuperar algo de esa pérdida que ha llevado a los jubilados a cobrar, prácticamente, la mitad de lo que cobraban en 2017. Esto también explica el crecimiento de la pobreza entre los mayores de 65 años.

TV FM