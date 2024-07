Este lunes 1 de julio, y pese a que el mismo presidente de la Nación, Javier Milei había sembrado un manto de dudas sobre el pago de nuevos bonos a jubilados y pensionados ANSES, el gobierno ratificó mediante DNU 552/2024 que, junto a los haberes de julio 2024, pagará a quienes cobran los haberes mínimos, un nuevo bono de $70.000.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en julio y cómo sigue la moratoria previsional

Vale recordar que el pasado viernes, en una entrevista el presidente dijo que esa decisión estaría sujeta a los “números fiscales”. “La entrega de bonos depende de cómo vienen los números fiscales. No vamos a engañar y mentirle a la gente dándole cosas que no hay”, había expresado el mandatario, lo que sembró dudas sobre la factibilidad de que hubiera un nuevo bono. Finalmente, se confirmó mediante DNU.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sumando el bono, la mínima en el mes de julio queda en $285.622,21; en tanto, la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) estará en $242.400.

En julio, empieza a regir nueva fórmula jubilatoria: ¿Cada cuánto aumentan las jubilaciones?

Respecto de los haberes, este 1° de julio comienza a regir la nueva fórmula de movilidad, establecida por el DNU 274, con lo cual las jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y la Asignación Familiar por Hijo (ex SUAF) aumentarán de acuerdo con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor que registra el Indec, con dos meses de rezago.

ANSES: cuándo empieza a pagar en julio los haberes de jubilados, pensionados y AUH

De esta manera, los beneficiarios cobrarán en este mes de julio un aumento del 4,2%, correspondiente a la variación mensual de mayo, que es la que está disponible actualmente, aunque aún no fue formalizado en el Boletín Oficial.

Jubilaciones, PNC, PUAM, PBU, AUH, AUE, SUAF: Cuánto cobro en julio 2024

Tras la actualización de los haberes con la nueva fórmula, y aplicado el 4,2% de IPC de mayo, los haberes -sin contemplar el bono- quedan de la siguiente manera:

La jubilación mínima (sin el bono): en julio $215.622,21;

en julio $215.622,21; La jubilación máxima: pasa a $1.450.933,30 en julio;

pasa a $1.450.933,30 en julio; La prestación universal de adultos mayores ( PUAM ): llega a $172.497,76;

): llega a $172.497,76; Las pensiones no contributivas ( PNC ): alcanza los $150.935,54.

): alcanza los $150.935,54. La Prestación Básica Universal (PBU): $98.637,32.

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ): $77.476,87.

): La Asignación Universal por Embarazo ( AUE ): $77.476,87 .

): . La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $38.738,43.

Quiénes percibirán el bono de $70 mil en julio

Tal como lo indica el texto oficial del DNU 552, cobrarán el bono extraordinario de 70 mil , además de los jubilados de la mínima, los titulares de Pensiones no contributivas, los de Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, madres de 7 hijos o más y otras pensiones graciables.

Eugenio Semino: “El superávit fiscal lo han pagado los jubilados con su calidad de vida y con su vida misma”

A continuación, va el detalle según lo indica el DNU:

a. Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05;

b. Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

lr