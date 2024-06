Llaryora volvió a cargar duro contra Milei: “soportamos las malditas retenciones y nos mandan $0, no damos más”

Los tres gobernadores de la Región Centro se reunieron a puertas abiertas en Santa Fe para unificar el reclamo por los fondos previsionales de la Anses con las cajas provinciales de jubilados y pensionados. Los mandatarios Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) nuevamente demostraron que hay temas de gestión que quieren instalar en la agenda nacional, que afectan a las provincias por igual y decidieron hacerlo de manera conjunta para mandar un claro mensaje a la atención del Ejecutivo nacional.

“No damos más”, exclamó el cordobés ante sus pares y los presentes, en clara dirección hacia la administración Central. El objetivo del encuentro es visibilizar que el gobierno de Javier Milei no envió un solo peso para el sistema jubilatorio de las provincias.

El día elegido por los gobernadores es otra señal de disgusto. La conferencia se da en el marco del debate final y aprobación de la Ley de Bases en Diputados gracias al aporte de los diputados de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. “Aportamos gobernabilidad y no nos envían recursos”, fue el posicionamiento que quedará plasmado en la firma de un documento para exigir que el ente nacional de seguridad social cumpla con lo que debe.

Juntos firmaron una declaración conjunta para reclamar a la Nación una solución "urgente" a la problemática de los sistemas previsionales. Apostando al diálogo y ante el incumplimiento del gobierno central por el envío de fondos para compensar el déficit a las cajas no transferidas. Vale destacar que Santa Fe y Córdoba mantienen este mismo planteo en la Corte Suprema de Justicia.

“Las malditas retenciones”, el reclamo de Llaryora

El gobernador de Córdoba fue el segundo mandatario en subir al micrófono. Desde el atril y ante sus pares disparó: “La Región Centro es una de las más produce y que menos recibe. Además, tenemos que soportar las malditas retenciones”.

El más enérgico de los dirigentes, no detuvo sus reclamos e intentó comprender que estaba pasando en el gobierno nacional, que pese al acompañamiento y la gobernabilidad que aportan, no están recibieron lo que corresponde por ley.

“Sufrimos el tema de las retenciones, nos pegan y nos castigan con el tema de las retenciones. Además, ahora no nos cumple ni siquiera con el envío de los fondos, que tienen que ser automáticos. Nos están mandando cero pesos. No uno, no mil, no ‘el viejo discurso que no te lo actualicé’, cero pesos, esto no pasó nunca”, explicó defraudado Llaryora.

No es común ver a tres gobernadores unidos en un reclamo tan fuerte contra la Nación. Teniendo en cuenta que son consideradores “dialoguistas” ante los ministros federales.

Llaryora reiteró el reclamo previo de Rogelio Frigerio y exclamó: “Estamos pidiendo que le aprueben las leyes a un gobierno que hace 6 meses no tiene ni siquiera una ley aprobada” y describió el enorme esfuerzo que están realizando como administraciones provinciales al comentar que “este tema no resiste más. Nosotros hemos hecho muchas cosas con deberes internos en cada una de nuestras cajas, estamos haciendo un esfuerzo económico, histórico, histórico”.

"Inequidad e injusticia"

En su discurso, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio recalcó "la inequidad e injusticia" que supone el corte del envío de esos fondos, y el "enorme esfuerzo" que supone para las provincias compensar ese déficit, a costa de sacrificar recursos.

"La gente nos reclama a los políticos que sirvamos para resolver los problemas, hacer hospitales, rutas, escuelas. Porque para eso nos han votado, y cuando no podemos hacerlo, no estamos cumpliendo. Por eso tenemos que ser contundentes y precisos en el reclamo ante la Nación. Estamos dispuestos a asumir nuevas responsabilidades y proveer gobernabilidad. Pero el apoyo irrestricto a ello no es contradictorio con la férrea defensa de los intereses de nuestras provincias", argumentó.

A su turno, también se refirieron a esta situación el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Facundo Torres Lima, y el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein.