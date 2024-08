El diputado de Misiones involucrado en una causa de pedofilia está prófugo ante la Justicia

El diputado provincial de Misiones Germán Kiczka, acusado por tráfico de material de abuso sexual infantil, está prófugo de la Justicia, luego de que la policía realizara un allanamiento en su vivienda y la de su hermano Sebastián en Apóstoles, pero no pudieran hallarlos. Ayer jueves 22 de agosto, la Legislatura misionera había votado de manera unánime quitarle los fueros al legislador.

Su hermano Sebastián también es buscado por las diferentes Unidades Regionales y grupos operativos policiales, pero se baraja la posibilidad de que ambos estén fuera del país. No obstante, según detalla el diario Primera Edición, no hubo salida asentada en Migraciones, lo que no descarta que puedan haber cruzado por un paso fronterizo ilegal.

La Legislatura votó el desafuero de Kiczka

Luego de haber rechazado la renuncia del ahora exdiputado, quien no estuvo presente en la sesión, los legisladores provinciales aceptaron el pedido formal del juez Miguel Angel Faría, a cargo del juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad de Apóstoles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ordenaron la detención inmediata del diputado Germán Kiczka, acusado de explotación sexual de menores

Asimismo, el magistrado había solicitado la detención de Kiczka. Además, el acusado deberá afrontar un juicio político, impulsado por sus propios pares.

En una sesión que contó con la presencia de 37 diputados de distintas fuerzas (incluida Activar), y solo tres ausentes, los legisladores votaron de manera unánime la quita de fueros a Kiczka.

Meses atrás, y tras una investigación iniciada en Estados Unidos, autoridades especializadas en cibercrimen habrían encontrado material de pedofilia en distintos dispositivos del ex legislador, con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

La acusación formal incluye a Sebastián Kiczka, cuyo grado de responsabilidad en los delitos que se le imputan es similar al de su hermano.

Un famoso tiktoker fue detenido por consumo y tenencia de material pedófilo

En un comunicado público, Kiczka señaló: "Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí".

Quién es Germán Kiczka

Kiczka, de 44 años, llegó a su cargo legislativo en diciembre de 2021, gracias a su vínculo con Pedro Puerta, hijo del ex gobernador (y fugaz presidente de la Nación) Ramón Puerta.

Acompañado por su referente político y la diputada nacional Florencia Klipauka abandonaron Juntos por el Cambio y a través de Activar intentaron acercarse a La Libertad Avanza.

En un posteo en la red social X, Pedro Puerta había indicado que "le pedí a Kiczka que renuncie a su banca para que, sin fueros, la justicia investigue y avance con celeridad. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley".

"Metan gente": desmantelaron otra red de contenido sexual administrada por menores

En el mismo sentido, el partido Activar se desligó de la denuncia que involucra a Kiczka, y mediante un comunicado expresó que "Ante los hechos de público conocimiento queremos dejar en claro que estamos a disposición de la justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso".

"Somos un partido que se involucró en la política para construir un país mejor y romper con las viejas prácticas. Tenemos un compromiso inclaudicable con la transparencia y el respeto de las leyes", añade la nota.

JD / Gi