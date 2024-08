Alejandro Roemmers afirmó ser víctima de “difamación” y de una “falsa denuncia”

El empresario farmacéutico Alejandro Roemmers manifestó, a través de un comunicado, que es víctima de una “falsa denuncia” de Roberto Mazzoni quien días atrás en el Senado sostuvo haber sido víctima de una supuesta red de trata. Desde los estudios jurídicos Fernández Madero y Novello, defensores de Roemmers acusaron al denunciante de pretender extorsionar a su defendido.

El comunicado detalla que el denunciante es “un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público (difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada)”. Esto último en referencia a un conflicto que involucra a Hernán Piquín, quien fue su pareja.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El texto aclara que “la justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que no se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trató al Sr. Roemmers. Reiteramos: no existe ni una sola persona, ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del Sr. Alejandro G. Roemmers”.

Según informó la periodista Emilia Delfino en ElDiarioAR, La Cámara Federal porteña revocó el archivo de ese expediente.

La denuncia de Mazzoni

El pasado 5 de agosto, en el marco de la Jornada por el Día Mundial contra la Trata de Personas, Mazzoni manifestó: “Soy víctima de una red de trata, lo tengo denunciado en la causa 1052/2022 que está en el juzgado del Dr. Ariel Lijo y el fiscal es Ramiro González. Después del infierno que viví, he tomado la decisión de denunciar con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina”. En su denuncia también vinculó a Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales.

Alejandro Roemmers, escritor: "Una persona desarrollada, pensante y con criterio puede ejercer su libertad"



Mazzoni agregó que, tras dos años de haber interpuesto la denuncia, se encontraba con "que el Dr. Lijo, hasta ahora, solo me humilló, me trató mal, me hizo pasar los peores momentos, el mismo infierno que yo venía denunciando”. Según testimonio hasta el momento no se llamó a ninguno de los testigos propuestos por la querella representada por la ONG Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) que preside Viviana Caminos.

Comunicado completo de la defensa de Roemmers

“Ante la difamación y falsas denuncias de que es objeto nuestro defendido el Sr. Alejandro G. Roemmers, una destacada personalidad internacional, por parte de Roberto Mazzoni, un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público(difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada).

Expresamos: que la justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que no se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trato al Sr. Roemmers. Reiteramos: no existe ni una sola persona, ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del Sr. Alejandro G. Roemmers.

Manifestamos también que, mediante un escrito presentado en la justicia, hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación del falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar falsamente.

Pedimos a todos no hacerse eco de estas absurdas injurias que no tienen ningún fundamento y son un grave delito que nuestro código penal aun no permite evitar al tiempo de su ocurrencia. Cualquier resarcimiento económico posterior será completamente tardío e insuficiente tratándose de un individuo que no tiene nada que perder, ni siquiera su dignidad”.

RB CP