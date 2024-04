Alejandro Roemmers, escritor: "Una persona desarrollada, pensante y con criterio puede ejercer su libertad"

Alejandro Roemmers celebró la consigna de llevar un libro a la multitudinaria marcha universitaria y destacó su valor como símbolo de enriquecimiento personal y expresión pacífica en medio de la situación de crisis que se vive en la Argentina. Además, reivindicó la relevancia de la Feria del Libro en el marco de la presentación de su nuevo material, El joven príncipe señala el camino. “La Feria del Libro nuestra en Buenos Aires tiene mucha más relevancia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Roemmers es uno de los dueños del Laboratorio Roemmers, pero además, y fundamentalmente, es escritor. Se convirtió en el primer autor hispanoamericano galardonado con el premio Cultura Viva en la modalidad de poesía y está presentando su nuevo libro: “El Joven Príncipe señala el camino”.

¿Qué metáfora puede encontrar quien lea “El joven príncipe señala el camino” con la situación que está viviendo la Argentina y los argentinos hoy?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mira, yo creo que este libro “El joven príncipe señala el camino”, es una idea que tenía hace tiempo, y encontré el momento de hacerlo. Un poco la idea es cómo una persona lúcida, espiritualmente, digamos, si encarnara a un adolescente y fuera un colegio, cómo podría contribuir, en este caso, a resolver divisiones que había en su curso.

Un poco representan incluso, por un lado, divisiones que hay a todos niveles en la sociedad, también el tema de la adicción a las pantallas, de las relaciones humanas con intimidad. Entonces creo que es una metáfora, te diría como un ejercicio. Traté de imaginarme si yo ahora fuera un chico de 14 años y estuviera ahí en el colegio, cómo podría actuar si me encontrara con estas situaciones.

Educación es rebeldía

Tenes la posibilidad de ver la Argentina a la distancia, y está viviendo un momento crucial con una enorme situación de presión económica, con una polarización política y después de una manifestación, la mayor de la historia, de estudiantes. Vos sos escritor y poeta, y el arte es una de las formas de interpretación de la realidad, no solamente el periodismo o la ciencia. Desde esa perspectiva poética, ¿cómo interpretas este momento de la Argentina?

Yo creo que la educación, la formación de las personas, es realmente la única forma de cambiar un país, una sociedad a mediano o largo plazo, porque solamente personas desarrolladas, pensantes, con criterio, pueden ser verdaderamente libres, pueden ejercer sus derechos democráticos de manera integral, así que la educación es muy importante.

El tema es que hoy en día, prácticamente uno se podría cuestionar cómo debería ser la educación ahora, ya que, por ejemplo, tenemos una inteligencia artificial, tenemos acceso a un montón de información que parecería que ya no hacen tan necesaria la memoria para muchas cosas, que tal vez hoy lo más importante es el criterio, el discernimiento, sobre todo el trabajo en equipo, todos los valores que hacen a poder trabajar en conjunto. Y, por supuesto, la creatividad, porque por más ayudas que haya, la creatividad humana parecería insustituible.

Es cierto que, digamos, la inteligencia artificial, poniéndole millones y millones de posibilidades y entrecruzamientos, pienso que también terminará dando muchas sugerencias que parecerán creativas, porque finalmente todo surge de experiencias y relacionamientos. Pero bueno, va a haber que tener los conocimientos y las habilidades para explotar eso al máximo, para saber cuáles de las sugerencias realmente son buenas o más útiles.

Yo no estaba en Argentina, justo estaba en Uruguay, pero me dio un poco de tristeza eso, que tantos jóvenes puedan sentirse todavía desilusionados, no representados, o con temores, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, son cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, entiendo que se abrirá un espacio de reflexión, pero rescato que la educación es algo esencial para la transformación de una sociedad.

Ezequiel Martínez sobre la Feria del Libro: "Se dice que es de las más politizadas del mundo"

Si no entiendo mal, vivís la mayor parte del tiempo en Europa. La Feria del Libro en la que vas a participar presentando, ¿es algo muy superior a la feria que se hace en España?

Yo participé también en España, generalmente se hace en casetas en el Parque del Retiro, creo que completamente la comparación con España…

Es infinitesimal, yo he estado varias veces, es una cosita al lado de lo que es la Feria del Libro.

Exactamente. La Feria del Libro nuestra en Buenos Aires tiene mucha más relevancia, incluso ya, digamos, desde el lugar.

Después, bueno, sí, en España, evidentemente, hay también autores, pero no hay salones donde se dictan las charlas, las conferencias, es decir, creo que solamente puede, tal vez, compararse la que se realiza en México, porque incluso la que hay en Alemania es una feria más comercial y es más para que los mismos editores y demás vean posibilidades, pero no es una feria así para el público general.

Sí estuve en Italia, es muy importante la de Turín, la Feria de Turín, yo también una vez di una charla allá, pero aún así esta probablemente sea la más grande.

Marcha multitudinaria en defensa de la universidad: “No estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro”

Para unir un tema con el otro, en la marcha de los estudiantes, lo que llevaban era un libro, en un sentido como escudo y bandera.

Qué bueno eso, ¿no? Porque finalmente un libro es algo que expande nuestra experiencia. Nosotros podemos vivir una vida, pero a través de los libros podemos enriquecernos con la experiencia de otras vidas, el conocimiento de muchas personas que nos precedieron, que tuvieron experiencias completamente diferentes. Yo creo que sí, el libro es un símbolo muy positivo.

Me alegro que se haya elegido eso y entiendo que fue algo muy pacífico. Obviamente siempre estarán los que quieran aprovechar eso, pero creo que en la base, digamos, y más si había libros, creo que hay un pedir que al Estado, que es cierto que se tiene que achicar, se tiene que modernizar y tiene que ser más eficiente, pero no renunciar a proveer algunas cosas que son muy importantes.

MVB FM