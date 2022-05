Roemmers presentó su libro, mientras en España sigue la causa contra su ex socio

A dos orillas o a un océano de distancia. Así estuvo el nombre de Alejandro Roemmers en estos últimos días. En un caso, de manera presencial; en otro, su nombre estuvo en boca de otros en el ámbito judicial. Por un lado y en Buenos Aires, el empresario llenó uno de los salones de la 46° Feria Internacional del Libro para la presentación de su nuevo libro, Morir lo necesario, una novela policial. En la platea, muchos integrantes de su familia y de su círculo de amigos, además de público; en el escenario Roemmers estuvo acompañado por Mario Vargas Llosa, el poeta Luis Alberto de Cuenca, la escritora María Rosa Lojo, y Jorge Fernández Díaz como moderador. “Estoy muy contento de poder presentar aquí, en la Feria del Libro, esta nueva novela. De chico me imaginaba poder llegar a esta instancia como autor, con alguno de mis libros y ese sueño finalmente se cumple”, señaló el empresario y escritor. En Morir lo necesario, Roemmers narra temáticas vinculadas al narcotráfico, la corrupción, los vínculos nocivos y los conflictos familiares. La historia comienza con el hallazgo de un cadáver en un barrio privado en construcción, en la localidad de San Fernando, hecho que deberán resolver un detective y compañera de equipo. Ese cruce laboral decanta en nuevas situaciones complicadas. Este libro sale a dos años de la aparición de su novela Vivir se escribe en presente.

El otro policial. Mientras este lanzamiento editorial se daba en la Feria del Libro –así como en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay–, en España –donde más adelante también lo presentará–, en la Justicia de ese país se dio un nuevo capítulo al caso que enfrentó a Roemmers contra Juan Carlos Moreno, su ya ex socio en la producción de Glow and Darkness, la serie sobre la vida de San Francisco de Asís. Francis Joseph Fay, el encargado de velar por los intereses del empresario argentino en España, reconoció ante el juez que sigue el caso, que no puede acreditar que los gastos que el productor televisivo José Luis Moreno realizó en la mencionada serie Glow and Darkness fueran falsos. Según detalló Europa Press

Fay habría respondido a preguntas del abogado de Moreno que no pudo realizar una auditoría de los movimientos económicos en torno a la producción, porque no disponía de toda la documentación necesaria. También habría reconocido que habían facilitado a la Guardia Civil (española), los papeles de los que disponían para que fuesen ellos los encargados de cotejar si los gastos en los que incurrieron estaban correctamente justificados. El propio Fay, como ya hizo en marzo último Roemmers, también arremetió contra la calidad de la producción audiovisual, señalando que la misma estaba lejos del nivel de otras como The Crown o Juego de tronos. Al referirse a este punto, el abogado de Moreno le recriminó que utilizase el mismo argumento que el escritor argentino.

Yo no sé nada. A esta declaración le siguió la de Pascal Jean Jorgen, a quien describieron como un presunto colaborador de Moreno y a quien éste le habría encargado ofrecer la serie sobre San Francisco de Asís a Amazon, Apple o Disney. A Jorgen también le preguntaron por una conversación que figura en la investigación y en las que él deslizó que la serie era una estafa de Moreno a Roemmers a través de facturas falsas. La respuesta de éste fue si se refirió a una estafa lo hizo en términos creativos y, en ningún caso, económicos. Finalmente declaró Raúl Pontvianne, un presunto testaferro de Moreno, quien afirmó que él únicamente se encargó de organizar el montaje de los estudios y los distintos sets donde se realizaron las grabaciones de la serie, de la que por ahora, solamente se hizo público un tráiler.