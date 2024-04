“Educación es rebeldía”, un chico trepado a una de las paredes de la calle Rivadavia pega con engrudo el cartel. Una columna se frena en seco para sacarle una foto, algunas son selfies que van a engrosar al instante a la marcha en redes sociales que disputa la viralización. En la esquina que cruza esta calle -“una de las más largas del mundo”- con la calle Libertad, se mezclan los dos terrenos de la pelea política actual: la dimensión analógica y la virtual.

Un grupo de los que se adivinan profesores de Sociales se encuentran en el que es también un punto de reunión. Otro grupo de maestras de jardín de infantes avanza hacia Plaza de Mayo y deja atrás la Plaza de Los dos Congresos, evitan la Avenida de Mayo. Todavía no son las 16.30 y el mapa de la defensa de las universidades públicas es una marea calma. Casi no hay cantos. Los de SMATA aparecen y corean “la Patria no se vende”. Son los únicos.

Una maestra sostiene un cartel escrito a mano que dice que “Maestra que marcha, enseña”.

Marcha Universitaria Federal

En este rulo que acaba de hacer la Argentina, la educación gratuita quedó en la primera línea de la disputa política y se transformó en la primera marcha masiva contra el gobierno de Javier Milei. El cambio trajo la defensa de la educación pública, pilar del ascenso social, de la Argentina orgullosa de una clase media que se sueña en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas.

El debate político -donde prima hasta ahora las chicanas y violencia de la lógica de Twitter o en su versión recargada de X-, los memes y “posteos” parecen haber también tomado la calle. Por la plaza de Tribunales un hombre vestido de negro lleva una correa de perro roja rígida que termina en un collar del mismo color y vacío. El mecanismo es igual al que llevaba Carlitos Balá en su sketch de Angueto, el perro invisible al que le pedía que se quedara quieto, pero en el collar decía “Conan”, el perro-hijo del Presidente. Si Milei se metió con el presupuesto universitario, en la calle se metieron con Conan. “Conan está muerto”, se leía en varias pintadas. También “Jamoncito te (v)amo a filetear” y “Casta es el que lee”.

En la mañana, el vocero presidencial había dicho que el tema estaba saldado, en la línea que unía la Plaza de Mayo con la De los dos Congresos una multitud parecía no estar de acuerdo. Había muchos -casi mayoría- de los llamados “sueltos”, de estudiantes y profesionales, profesores, no docentes entre las banderas de partidos políticos y organizaciones. En la tradición de los pañuelos aparecieron los azules en defensa de la educación gratuita.

“La universidad pública, base de la democracia”, decía la consigna cuando faltaban 15 minutos para las seis de la tarde, la hora del acto de cierre. El viento calmo borraba al otoño la marca de las lluvias de los últimos días, habrá que ver si también ayuda a que ese nuevo color -el azul- que pide presupuesto para las universidades como primer reclamo, se vuelve uno más o es la base de un discurso opositor que tenga como origen ésta, la primera marcha masiva contra Milei o si abre un debate por las universidades públicas que construya una parte de la solución que busca Argentina.

