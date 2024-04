Día 137: No la vio

“Desde la movilización del 8M hasta la movilización estudiantil del último martes, el Gobierno nacional empieza a sentir los primeros golpes en sus cimientos construidos a base de discursos de odio y ataques en redes sociales”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 25 de abril de 2024.

En política se utiliza la frase “pagar el costo político”, a la situación en la que un acontecimiento daña la imagen y el apoyo popular que un determinado dirigente o Gobierno tiene.

¿Cuándo se paga el costo político y qué hechos en particular hacen que se pague el costo político? Es muy difícil saberlo de antemano. Los hechos más graves no son necesariamente los más dañinos para un político. En tiempos de Alberto Fernández, la llamada Fiesta en Olivos, ocasionó un daño muy importante, más que otras medidas relacionadas a la cuarentena.

Luego de ganar las elecciones de medio término, el Gobierno de Macri quiso avanzar con la reforma previsional y produjo una fuerte protesta que luego de ser reprimida, provocó una reacción de la clase media urbana que se expresó en cacerolazos la misma noche del 18 de diciembre. Ese mismo hecho empezó a horadar la imagen del Presidente.

¿Pagará “el costo político” Javier Milei luego de congelar el presupuesto universitario y producir una movilización tan importante en su contra? Los politólogos hablan de “dirigentes de amianto”. Aquellos a los que no “les entra una bala” de las críticas públicas. No hay protesta o escándalo que los dañen, hubo varios en la Argentina reciente, y Daniel Scioli sería el ejemplo más acabado. Milei se inscribiría hasta ahora es ese listado. Pero los mismos cientistas advierten que “cuando hay un daño a la reputación, aunque sea leve, esa condición de amianto cae y empiezan a entrar todos los demás. Una mella puede hacer que todo se resquebraje”. Aquella famosa frase que de repente se descubre que el rey está desnudo y no tiene esa cobertura que lo protege.

Aún no hay mediciones de esto porque la movilización fue hace tan solo dos días. Pero si hay mediciones de las medidas y de lo que representa la universidad pública para la sociedad argentina.

En un informe del analista de opinión pública y mercado, Norman Berra, se explican las siguientes encuestas.

A fines de marzo, la medición de la Universidad de San Andrés mostró que el 60% está en desacuerdo con congelar el financiamiento a las universidades públicas contra el 32% de los entrevistados que están de acuerdo. Es decir, se puede hacer un paralelo en ese 32% con el núcleo duro de Javier Milei que lo votó en agosto y en octubre, pero estaría perdiendo, si está tendencia se cristaliza, lo obtenido en el balotaje y tras la asunción.

La encuesta realizada en marzo por Proyección Consultores mostró que el 71,1% de los entrevistados está de acuerdo con la frase “las universidades fomentan la igualdad de oportunidades y la movilidad social”, contra el 19,5% en desacuerdo. Acá puede haber un dato muy peligroso para Javier Milei que sigue polarizando contra la movilización y podría quedar por debajo de su núcleo duro.

La última encuesta de Zuban Córdoba mostró que el 58,5% de los encuestados está en desacuerdo con congelar el presupuesto universitario, contra el 38,4% que está de acuerdo. Recuerden que en el balotaje Unión por la Patria sacó el 44%. Es decir, que la causa universitaria por así decirlo, es mucho más amplia que el voto peronista.

El mismo informe detecta un consenso cercano a la unanimidad respecto a la frase “la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla”: 87,4%, con apenas 10,7% de desacuerdo.

Estos números, ¿se trasladarán al Gobierno y la oposición? Eso es parte de la confrontación política que se abre. Si la oposición se une y logra asestar un golpe al Gobierno y o si el Gobierno, trata de desligar a la oposición de la representación de los reclamos de la comunidad educativa.

Ayer, el peronismo no pudo tener los votos necesarios para discutir el presupuesto en el Congreso. Hubo radicales como Rodrigo De Loredo y diputados de Hacemos Coalición Federal que si bien apoyaron el reclamo no dieron el quórum para discutir la ampliación del presupuesto.

En las filas del Gobierno no se está mejor. La respuesta a la movilización no tiene un mensaje unificado en el oficialismo.

El mismo día de la movilización, Milei hizo la publicación en X de un león tomando “lágrimas de zurdos”. Luego, salió con este gráfico.

Seguramente el Presidente sepa que este gráfico es incorrecto. El aumento de las partidas que realizó el Gobierno son del 140% es cierto, pero de los gastos de funcionamiento, que representan solo el 9% de los gastos totales de las universidades. Además, un aumento del 140% en el contexto de una inflación del 270% también representa un ajuste.

Mientras tanto, el vocero, Manuel Adorni, aseguró que respetan a todo aquel que quiera manifestarse y felicitó a quienes “lo hicieron en paz”. Además, señaló que su espacio es “de los mayores defensores de la educación pública".

El tono soberbio que caracteriza al vocero estaba totalmente suavizado, demostrando que perforaron la coraza que tenía el presidente.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine, manifestó que “inventan un problema que no existe”, y apuntó al kirchnerismo.

Mientras que la diputada Constanza Moragues Santos, también del oficialismo, se expresó en otro sentido."La marcha nos interpeló de muchas formas positivas", aseguró.

Luego de estas declaraciones, el Gobierno reorientó sus políticas e intentó dar una respuesta más política, tratando de hacer lo que mejor resultado le ha dado, la confrontación con “la casta y sus privilegios”.

En respuesta a la movilización, Javier Milei se expresó a través de su cuenta de X.

“CAUSAS NOBLES. MOTIVOS OSCUROS.

Ayer vimos como, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses.

Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta.

En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno.

Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Massa, Cristina, Lousteau, Yacobitti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice, y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen.

No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos.

La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un Presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública.

Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Nuestra producción consultó con analistas políticos y encuestadores sobre el impacto del reclamo universitario en la imagen del presidente.

Federico Aurelio, director de la consultora ARESCO-JULIO AURELIO SA, dijo que “en la discusión de la universidad pública el Gobierno tiene la postura minoritaria”.

Gustavo Marangoni, politólogo y socio de la consultora de análisis político y económico, M&R Asociados, señaló que “no todos los enemigos son iguales”.

Quizás una de las demostraciones del daño recibido fue la actitud violenta del presidente durante la reunión anual de la Fundación Libertad de anoche. El Presidente daba la impresión de ser un boxeador golpeado que tiraba piñas para todos lados. Su discurso de un tono agresivo, provocó que se fuera de la sala el propio Carlos Melconian, de quien se burló sin tapujos, fue un intento de recuperar el centro de la escena.

Uno sentado en la mesa comiendo y viviendo esa situación del presidente, seguramente no fue agradable, más cuando es una burla dirigida hacia quien sería el ministro de Economía de su aliada y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Allí dijo que el poder es una “suma cero” y reclamó todo el poder para él, en un juego que puede resultar incluso autoritario.

El mandatario volvió a arremeter contra el Banco Central y la calificó de “institución nefasta”, culpándola de los problemas de inflación de la Argentina.

El tono del presidente importa tanto como su contenido. El Milei provocador, por encima del Milei economista y mucho más del Milei presidente.

Aseguró que al descubrir que llegarían al déficit cero para el mes de marzo, pensó que “tiren la Ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, dejando a sus ministros y jefes de bancada, en ambas legislaturas, en una situación abstracta, ya que si dicha ley no sirve, ¿para que se busca obtenerla?

Las subidas y bajadas de tono, las burlas, tienen un tono de stand up que es lo que ha hecho en el pasado y lo que probablemente le guste hacer en el futuro cuando deje de ser presidente, nada más que, en lugar de teatros locales alternativos, en el Hemisferio Norte, como influencer de los medios de comunicación libertarios tanto de Europa como Estados Unidos.

Contrasta su tono y su mensaje con el de otro presidente de centro derecha, como Luis Lacalle Pou, que hizo una defensa de un “estado presente”, en la misma cena. El mismo estado contra el que Milei descarga en su última cadena nacional.

"Para que haya libertad, tiene que haber un Estado fuerte", defendió el mandatario uruguayo.

Aquí pueden percibirse con claridad las libertades negativas, que es que no haya alguien que me prohíba hacer lo que quiero, normalmente la única que defienden los libertarios y la extrema derecha, y las libertades positivas, que son aquellas que me permiten ejercer mi libertad. Por ejemplo, para ejercer la libertad, uno tiene que estar alfabetizado, y sin un Estado que obligue a las personas a enviar a sus hijos al colegio, algunos chicos no tendrían la libertad de ejercer su propia economía porque no tuvieron un Estado que les permitiera desarrollar las aptitudes, casualmente, para ser libres.

Milei anoche quiso volver a convocar a su núcleo duro, que sin dudas acusó el golpe. No vio el contenido ni la importancia de la marcha universitaria e intenta recuperar el centro de la escena con su estilo: la agresión y la metáfora subida de tono. En vez de recuperación en V, habló de que la economía subirá como “pedo de buzo”.

Tal vez sea difícil que el Presidente pueda separar el carácter opositor del reclamo, si los estudiantes y docentes que declaran en los medios, lo hacen en contra de su Gobierno. Probablemente, el oficialismo deba evaluar que el impacto real que el presupuesto universitario tiene a nivel macroeconómico es bajo y pueda ahorrarse un problema mayor y evitar que siga habiendo confrontación entre argentinos.

Esta es una discusión clara, cuanto significa el ahorro del presupuesto universitario sobre el total de recorte de gastos, nada. La misma situación se podría plantear con la prensa, cuánto significa el ahorro de gastos en la publicidad oficial, infinitesimal. Cuanto significa, en el caso de la cultura, el Fondo de las Artes o el Gaumont, nada. Entonces, la lectura cuando se hace es, por qué elige a estos adversarios, si finalmente no necesita producir ese ahorro en el presupuesto.

“Yo creo que no es un tema presupuestario, no es un tema económico, es un tema de que el elige, casualmente, en la batalla cultural, aquellos productores de bienes culturales. Es decir, los científicos, los artistas, los escritores, los profesores universitarios y los periodistas, todos aquellos que construyen bienes culturales”, señaló Jorge.

En realidad, el presidente grita tanto por aquella frase que Shakespeare le hizo decir a uno de sus protagonistas, “gritas demasiado para tener razón”.

