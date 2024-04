Federico Aurelio: "Dos de cada tres argentinos están de acuerdo en que había que ajustar"

El analista político Federico Aurelio analizó el grado de apoyo en el gobierno de Milei, y sostuvo que, según los últimos sondeos de su consultora, alrededor de un 55% aún lo acompaña. “Se sostiene el nivel de imagen y el acompañamiento de Milei en los mismos niveles desde el inicio de la gestión, que a su vez son similares al acompañamiento que tuvo en la segunda vuelta”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Aurelio es analista político y director de la consultora Aresco-Julio Aurelio SA. En una reciente entrevista, sostuvo que para que Milei llegue fuerte a 2025 tiene que bajar la inflación pero también lograr que la recesión no dure mucho tiempo.

El último estudio que publicó tu consultora marca que Javier Milei mantiene alta su popularidad. ¿Podrías sintetizar ese informe?

En el plan de estudio permanente que realizamos se observa que se sostiene el nivel de imagen y el acompañamiento de Milei en los mismos niveles desde el inicio de la gestión, que a su vez son similares al acompañamiento que tuvo en la segunda vuelta. Es decir, alrededor de un 55% es hoy favorable a Milei.

Por supuesto que esto se sostiene, principalmente, en la expectativa de que la situación va a mejorar, porque de la misma manera que existen estos niveles de acompañamiento, también hay un reconocimiento por parte de siete de cada diez argentinos de que están peor económicamente que hace tres meses.

Entonces, obviamente el acompañamiento a Milei no se sostiene en que se ven resultados en el presente, sino en la expectativa de que la situación mejore, teniendo en cuenta que el principal factor del voto de Milei el año pasado fue la vocación de cambio, sobre todo en la cuestión económica. El desafío del Gobierno actual y de la Argentina es resolver la situación económica, pero no solo es bajar la inflación, porque si esa baja de la inflación viene con una recesión, una disminución del poder adquisitivo, etc, van a surgir otros problemas económicos.

Habrá que ver cómo avanza la situación teniendo en cuenta que el propio Gobierno está reconociendo que, al menos el trimestre marzo-abril-mayo, va a ser de recesión. Habrá que ver en este segundo semestre, que se da la paradoja como en el segundo semestre de la gestión de Macri, donde se había puesto toda la expectativa ahí para la recuperación de la economía. Habrá que ver si en esta ocasión ocurre, y se genera una recuperación en el segundo semestre del año.

Por la experiencia de tu consultora con varias gestiones, ¿cuatro meses después de haber asumido es normal que un presidente mantenga su caudal de apoyo, o lo normal es que suba?

No hay una cuestión aplicable para todas las gestiones. Habitualmente, estamos dentro del periodo que se denomina “compás de espera”, “luna de miel”, y demás, que abarca casi hasta los primeros seis meses.

En el caso de la gestión Fernández, por ejemplo, fue especial, porque justo ahí empezó la pandemia, y se produjo un fenómeno sociológico absolutamente distinto, pero es habitual que los valores se sostengan. Que los que acompañaron con su voto al presidente electo tengan, durante los primeros meses, expectativas en que va a ir resolviendo las cuestiones.

La diferencia que tiene esta gestión son varias. Una de ellas es que la valoración de lo económico, desde la óptica personal, en estos primeros meses, es mucho peor que la que había en los inicios de otras gestiones, y a su vez estamos transitando todas decisiones del Gobierno de ajuste, medidas impopulares, y se sostiene el acompañamiento a pesar de estas medidas. ¿Por qué?, porque dos de cada tres argentinos coinciden en que había que realizar ajustes. La incógnita es ver cómo evoluciona el acompañamiento cuando pasen los meses y veamos si estas medidas dan resultados o no.

Hay que tener en cuenta además que esta necesidad de ajuste no tiene el mismo concepto en todos los que votaron a Milei. Hay muchos de los votantes de Milei que consideraron que con que se ajustaran los gastos de la política era suficiente para resolver los problemas de la economía. Bueno, eso se está demostrando que no es así. Ahí hay ya alguna incertidumbre.

Después, están aquellos que te dicen “es necesario hacer ajustes”, pero luego uno les dice que dentro de los gastos hay que sacar los subsidios al transporte, energía y demás, y te dice que no está de acuerdo en sacar esos subsidios. “Hay que hacer un ajuste, pero que ese ajuste no me toque a mí”, piensan muchos. Entonces, cuando ese ajuste les toca, entran en duda. Ahí, más que nunca va a ser necesario que la sociedad se convenza de que este es el rumbo para resolver los problemas de la Argentina, porque sino es muy probable que, en mediano plazo, entre en crisis el acompañamiento al Presidente.

¿Es cierto que los presidentes a los tres meses suelen tener más aprobación que el resultado que sacaron en las elecciones? ¿Cuánto tenía Macri en marzo de 2016, por ejemplo?

Ahora no lo recuerdo con precisión, pero es probable que pudiera tener algo más. Él había tenido en el balotaje algo más de 52 puntos. No sé si mucho más que lo que tuvieron en el voto, pero sí es cierto que, generalmente, sostienen el acompañamiento.

Quería darle un sentido a eso que vos señalabas, que 7 de cada 10 dicen que están peor, pero 5,5 de cada 10 siguen apoyando al Presidente, buscando elementos que expliquen esa estadística…

Los dos grandes pilares del acompañamiento son, por un lado no la valoración de la situación económica actual sino la expectativa de que la situación va a mejorar. Después está también dentro de esta búsqueda que hizo el electorado, que gestione el país una dirigencia distinta a la que tuvo la Argentina en los últimos mandatos. Eso, que no es un elemento puramente económico, es el segundo pilar que sale cuando uno pregunta el por qué del acompañamiento.

Mientras charlábamos busqué la recta histórica. En el caso de Macri, llegó a tener 59 puntos de apoyo. Seis puntos más que el porcentaje que había obtenido en el balotaje frente a Scioli.

