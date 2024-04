Elisa Carrió comparó a Milei con Néstor Kirchner, Carlos Menem y Zelensky: "Es muy buen actor"

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció fuertes críticas contra el presidente Javier Milei y analizó las medidas de sus primeros meses de Gobierno. En ese sentido, comparó su personalidad con la de algunos exmandatarios, como Carlos Menem y Néstor Kirchner, dijo que tiene un carácter fascista y aseguró que con la administración libertaria "están en riesgo las libertades públicas".

En diálogo con el periodista Joaquín Morales Sola en su programa Desde el Llano, por la señal TN, la exreferente de Cambiemos planteó que el líder de La Libertad Avanza maneja el "poder de manera dual", ya que su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tiene "mucha influencia desde lo político".

Los números que celebra Milei: JPMorgan pronosticó una inflación del 40% y un fuerte crecimiento del PBI en 2025

“Hay que poder saber quién es la hermana que no tiene antecedentes laborales”, indicó Carrió, que al mismo tiempo analizó que la forma en que el Jefe de Estado ejerce el poder es "monolítico, como la primera etapa de Cristina y Néstor Kirchner".

En esa línea, trazó similitudes entre Milei y el expresidente y exgobernador de Santa Cruz, al decir que tienen "muchas cosas que coinciden": "Lo veo en su fascismo de carácter. Así como Kirchner, que nadie sabía de donde venía ni que había hecho, tampoco sabemos de donde viene Milei".

"Lo que está vacío siempre se llena con PJ mafioso y corrupto. Cuando (Daniel) Scioli era gobernador de la provincia, el presidente del Banco de la Provincia era el actual ministro del Interior (Guillermo Francos). Está volviendo la misma mafia de siempre", lanzó sobre dos de los funcionarios de la administración de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei.

Por otro lado, "Lilita" se refirió al ajuste que impulsa el Gobierno y sostuvo que "es muy parecido a la época" en la que Carlos Menem fue presidente de la Nación. "Este chico Milei está a distancia de Menem como político. Pero es muy buen actor y puede ser un gran político. Me hace acordar a (el presidente de Ucrania Volodimir) Zelensky”.

“El ajuste no puede ser cruel”, planteó además la exdiputada nacional. “No podés cortar por los más débiles, no podés dejar sin comida a la gente; hay que pensar en los otros", agregó. Por ese motivo, cargó contra el PRO y un sector del radicalismo por la nueva fórmula de jubilación que finalmente no salió: “Si un jubilado cobra 200 mil pesos y tiene que comprar remedios, ¿Con qué come? la falta de compasión y la crueldad no están en una filosofía humanista”.

El rol de la Coalición Cívica

Tras diferenciarse de sus anteriores socios políticos, Carrió manifestó que la Coalición Cívica es "una oposición responsable y republicana" y aclaró: "No somos socios ni colaboracionistas de este gobierno, en este punto está el PRO, Rodrigo De Loredo -jefe de bancada en Diputados de la UCR- y un grupo de radicales”.

También aprovechó para volver a criticar el proyecto oficialista conocido como "Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos", conocido como "Ley Ómnibus", que finalmente sufrió un traspié en la Cámara Baja. “Después de 40 años de experiencia jurídica, hablé con Federico Sturzenegger y le dije: ‘¿qué quieren con esto? No te sale en la votación en particular".

Elisa Carrió.

"Fue lo que pasó. Los que conocemos la Cámara sabemos. Era un puchero mal hecho”, consideró sobre la megainiciativa. “Esto lo hizo un estudio administrativista ¿Qué representa? ¿Los intereses de sectores privados?”, recordó que le reclamó al asesor de Milei y extitular del Banco Central en el macrismo. Aunque añadió: “Federico es buena persona, tiene buenas ideas”.

Carrió: "No puedo pagar la luz"

En otro tramo de la entrevista, la referente de la Coalición Cívica explicó que el ajuste "vino por una licuación espectacular, por salarios, pero mucho más por jubilaciones" y marcó diferencias en las maneras que se puede llegar a reducir el déficit fiscal.

Sobre los haberes, comentó: “Estoy en la línea de pobreza. Yo no puedo pagar la luz. Con el aumento, me llegó 190 mil pesos. Por eso le mandé a decir a (el ministro de Economía) Luis 'Toto' Caputo por (el titular de la Cámara de Diputados) Martín Menem ‘yo te mato si no sacás algo’".

"Yo tengo otros ingresos, pero hay que pensar en el otro”, cerró al señalar que si el Presidente Milei "cree que millones de argentinos tienen dólares debajo del colchón" que la vaya a revisar porque "vive al día".

FP/fl