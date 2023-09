Grooming: seis de cada 10 niños hablan con desconocidos en Internet

Durante el jueves y viernes pasados se realizó en Córdoba el “5° Congreso en prevención y asistencia de las adicciones”. Del mismo participó una verdadera multitud quien se dio cita en el Centro de Convenciones para escuchar a especialistas de toda Latinoamérica exponer nuevas ideas y tendencias sobre bienestar personal, crianza positiva, educación de niños, niñas y adolescentes, uso responsable de herramientas tecnológicas; entre una amplia diversidad de temas.

Uno de los expositores que desembarcaron en esta ciudad para disertar fue Hernán Navarro, abogado, docente y fundador de la ONG “Grooming Argentina”, quien se tomó unos minutos para dialogar con PERFIL CORDOBA y comentar algunos conceptos sobre esta temática.

“El Grooming es una violencia sexual digital, no virtual. Hay un cambio de paradigma y ya no le decimos virtual ya que lo transforma en algo de existencia aparente. Lo que sucede en Internet causa un daño físico. Internet no atenúa ni suaviza una violencia. El grooming es el delito de mayor gravedad en este siglo en materia digital y sigue creciendo”

Respecto a los números, Navarro aseguró que el grooming sigue creciendo con el paso del tiempo pero que hay una “cifra negra” debido a que no hay datos duros. “Las familias a veces cometen errores no forzados. Entonces se generan datos que no se pueden medir porque no llegan a la órbita de la Justicia. El desconocimiento genera esta cifra negra. Un padre encuentra que su hija o hijo está siendo víctima, bloquea el perfil del abusador, no lo denuncia y eso no se contabiliza. Eso distorsiona la realidad”, explicó.

Una tormenta perfecta. Para el especialista, los meses de aislamiento que tuvo la pandemia de Covid-19, dejó a muchos niños, niñas y adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad al grooming. “En pandemia se conjugó una tormenta perfecta para el aumento de los casos. La hiperconectividad que generó el encierro los ubicó en un lugar de suma vulnerabilidad. Un chico hiperconectado es un chico más vulnerable. Hoy vemos un cuadro de un niño o adolescente en un doble status de vulnerabilidad, por un lado por esta situación de hiperconexión y por otro lado por la ausencia de educación digital, son temas que no se hablan en las casas”, señaló.

Emancipación digital temprana. Para el especialista hay otro factor que incrementa los riesgos de grooming y otro tipo de violencias para niños, la “emancipación digital cada vez más temprana”. “Observamos un comportamiento prematuro a los dispositivos móviles propios. Tenemos medido en la Argentina. Los niños acceden a los 9 años de edad en promedio, a esa edad el niño o niña se emancipa digitalmente y asume una responsabilidad enorme que es la de tener un móvil propio. En una de las últimas mediciones 5 de cada 10 niños, eran agregados a grupos de whatsapp sin su consentimiento y luego los coaccionaban, se daban situaciones de extrema gravedad”, comentó Navarro. Además la última encuesta elaborada por la fundación indica que “seis de cada 10 niños hablan con alguien desconocido a través de internet”.

Acciones. A la hora de pensar posibles acciones para que los casos de grooming no sigan creciendo, la educación digital se transforma en un factor clave. Navarro comentó que desde Grooming Argentina impulsan políticas públicas en este sentido. “La hipersexualidad prematura, los accesos precoces a la tecnología en las infancias, no vienen acompañadas de instancias de educación, lo que torna al panorama en más que preocupante.

“Le pedimos a los estados a que promuevan políticas públicas tendientes a ese reconomiento. El mundo cambió. ¿Que pasa con la educación digital que no es protagonista? Tenemos una hipersexualidad prematura, accesos precoces en las infancias y no vienen acompañadas de instancias de educación. El panorama es más que preocupante”, expresó. Y agregó: “El promedio de acceso a una plataforma de juegos es de 7 años. 90 de cada 100 niños levantan la mano cuando le preguntamos si a algunos les ofrecieron ‘ser su novio’ en esta plataforma”.

Rol de los padres. El papel de los padres es fundamental en caso de que un niño esté siendo víctima de Grooming. Navarro considera que existe una falsa percepción sobre la seguridad en internet: “Mi hijo estuvo todo el día en su cuarto con la Tablet, está seguro porque está en casa”. Para el fundador de Grooming Argentina, eso no es así y hay que mejorar la capacidad de ver a un enemigo que es invisible. “Eso se logra fomentando el diálogo, predicando con el ejemplo, construyendo confianza. Consultando cómo te fue hoy en internet. Debemos involucrarnos en el acompañamiento de la identidad digital. Los chicos no tienen cuenta en redes sociales. Hoy la primera persona que le crea una cuenta falsa es el padre, ya que en la mayoría te piden ser mayor de 13 años que es la edad cronológica inicial para tener una cuenta en una red social”.

GAPP, una plataforma para denuncias

La Fundación Grooming Argentina creó una plataforma para realizar denuncias en caso de que los padres observen comportamientos que pudieran estar vinculados a este delito. GAPP (disponible para iOS y Android de manera gratuita) fue creada en el 2018 y es la primera aplicación global de este tipo. La misma permite pedir ayuda y conecta con un equipo de profesionales de Grooming Argentina quienes asesoran, brindan acompañamiento y articulan la denuncia en los ámbitos de la Justicia.