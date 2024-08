El desubicado resposteo de Javier Milei que supera el límite del buen gusto

El presidente, Javier Milei, reposteó una publicación de X (ex Twitter) con una broma sobre la acusación que pesa sobre el exdiputado de La Libertad Avanza, Germán Kiczka con una foto en la que el legislador está con Martín Tetaz.

“Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”, dice el texto que acompaña la foto del libertario junto al diputado de Juntos por el Cambio, en un intento despegar al acusado y asociarlo a sus aliados.

Por su parte, consultado por PERFIL, Tetaz prefirió no contestar el ataque. "Las agresiones hablan del agresor; cualquier respuesta me pondría a su altura. Prefiero seguir hablando del aumento a los jubilados, explicándole a la sociedad como se financia", señaló taxativo.

Aunque el texto compartido en la red pretende ser jocoso, se mete con un tema extremadamente delicado y grave y se da en medio de las tensiones, acercamiento y alejamientos de los libertarios con Juntos por el Cambio, por lo que no es menor la asociación del presunto pedófilo y Tetaz.

La reacción de Milei se da en el mismo día en que se conoció un nuevo audio donde se revela que el exdiputado libertario Germán Kiczka, prófugo de la Justicia, estuvo en la localidad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, lo que alimenta la hipótesis de que este escapó desde allí a Brasil o Paraguay.

"Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días", expresó en uno de los audios que ya están en manos de la Justicia.

Luego, el exlegislador agregó: "No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida".

Kiczka es intensamente buscado desde el jueves 22 de agosto, fecha en la que la legislatura provincial aprobó por mayoría su desafuero, situación que derivó en un allanamiento en Apóstoles con el objetivo de detenerlo, aunque este se dio a la fuga.

La Justicia le solicitó a Interpol un pedido de captura nacional e internacional, mientras las autoridades involucradas están llevando adelante intensos operativos de búsqueda. En la causa también se encuentra involucrado su hermano Sebastián, ambos imputados por tenencia y distribución de explotación sexual infantil.

Escenas de abuso y zoofilia en la notebook de Germán Kiczka

La situación del ex diputado misionero investigado por pedofilia se complicó más tras el análisis de sus dispositivos electrónicos incautados. En su computadora encontraron un total de 603 archivos, tanto fotos como videos, que contienen escenas de abuso y zoofilia.

Este material habría sido descargado y distribuido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024. Como resultado del análisis de estas nuevas pistas, se detectaron también "actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave", según informaron en el diario La Voz de Misiones.