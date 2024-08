Senador Olivera, LLA: "No queremos que Paoltroni deje el bloque"

La semana pasada, el juez Ariel Lijo defendió su candidatura a juez de la Corte Suprema en el Senado, y este miércoles es el turno de Manuel García Mansilla, el otro nombre propuesto por el Gobierno. El senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, explicó que será necesario acordar con la oposición para lograr la aprobación de los jueces, porque “es imposible cubrir esa vacante si no dialogas”. Por otra parte, sostuvo que "no hay ningún tipo de conflicto" entre el Presidente y la vicepresidente, pero sí "miradas diferentes sobre ciertas cuestiones" y "personalidades fuertes". “Es un grupo de gente que se está conociendo y consolidando”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bruno Olivera es senador nacional por San Juan de La Libertad Avanza (2023-2029). Además, es contador y dueño de una franquicia de gimnasios.

Alejandro Gomel: ¿Hay diálogo o acuerdo con Unión por la Patria por la llegada del juez Lijo?

Hay algo lógico, que es que si no se habla o acuerda con todos los sectores, es bastante difícil que cualquier postulación quede como miembro de la Corte Suprema de Justicia, porque se necesitan dos tercios del Senado para la aprobación. Con el número de senadores que tiene UXP es imposible cubrir esa vacante si no dialogas con ellos.

AG: En ese acuerdo al que se trata de llegar, ¿está de por medio la ampliación de la Corte?

Hay dos postulaciones para la Corte: la del juez Lijo y la del juez García Mansilla, por lo que, a partir de diciembre, queda una vacante más, y ya se habla de cubrir esos dos puestos para que este año queden definidos y dejar la Corte en cinco integrantes.

El senador de LLA declaró que los jueces Lijo y Mansilla “son los que se han propuesto y no hay ninguna negociación para cambiar los nombres”.

Hoy no se está hablando de ampliar la Corte. Es una idea que anda circulando, pero no hay nada concreto ni ningún acuerdo para que esto suceda. Hoy en la Corte tenemos 5 miembros, de los cuales hay cuatro y uno que se jubila en diciembre, es por eso que estamos proponiendo las postulaciones.

Elizabeth Peger: En el marco de una negociación con el kirchnerismo para tener la adhesión para el caso del pliego de Lijo, ¿hay disposición para negociar otro candidato en lugar de García Mansilla o la ampliación de la Corte?

El Presidente fue muy claro, y dijo que tanto Lijo como García Mansilla son los que se han propuesto y no hay ninguna negociación para cambiar los nombres. Estamos acordando con todos los sectores para que salga.

En el caso de Lijo, fue a la comisión de acuerdo la semana pasada y ahora está esperando que se firme el dictamen. Esta semana lo vamos a tener a Mansilla en el Congreso para que todos los senadores podamos hacer todas las preguntas que queramos. Es un proceso que está encaminado, y esperamos que esta semana o la que viene ya estén los dos dictámenes firmados para poder tratarlos en el recinto.

EP: ¿Cómo es la relación dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado?

Tenemos una relación bastante buena. Nos reunimos todas las semanas y dialogamos. En el caso del senador Paoltroni, él ya nos había manifestado la decisión que él quiere tomar respecto del juez Lijo. No lo he escuchado criticar a Milei, sino a un asesor de él, Santiago Caputo, que había recomendado a Lijo. Más allá de eso, él tiene una posición tomada, lo dialogó con nosotros, con el Ejecutivo y manifestó su decisión de voto.

En el caso de los demás senadores, decidimos acompañar al Ejecutivo. Somos un equipo y tiramos todos para el mismo lado.

E.P: ¿Imagina una salida de Paoltroni del bloque?

Paoltroni está muy comprometido con el Presidente, con su provincia y con mejorar la situación que tienen. Hace bastantes años que en Formosa que está el mismo gobernador. Hay un fallo específico que se tendría que haber tratado en Nación y se pasó a la corte provincial de Formosa, beneficiando al gobernador actual. Por ese tema específico en su provincia es que está en contra de la postulación.

Bruno Olvera explicó que aunque el senador Paoltroni “tiene una posición tomada” en contra de la designación del juez Lijo, “sigue fiel a las ideas de la libertad”.

En todo lo demás sigue fiel a las ideas de La Libertad. Es algo conflictivo porque está yendo en contra del Gobierno pero él lo habló con el Ejecutivo y en su momento lo supieron entender. Es más, manifestó lo que le habían dicho, que votara como él consideraba. Es una situación complicada, pero está hablado, y de ninguna manera queremos que el senador Paoltroni deje el bloque de LLA.

Claudio Mardones: Algunas voces de la oposición creen que ha llegado el momento de tratar en el Senado el DNU que aumenta los fondos reservados de la SIDE. ¿Cómo se están preparando para este momento?

Esta semana hay un pedido de sesión especial con un temario para tratar la Boleta Única. No se pueden incorporar otros pliegos como este DNU, salvo que haya una votación y tengan los dos tercios de los senadores, pero entiendo que no está ese número. Vamos a tratar esta semana y veremos si la semana que viene hay otra sesión especial por este tema específico.

La comisión bicameral de Inteligencia, que es la que controla estos fondos, ya fue conformada. Se propuso, con el apoyo del kirchnerismo, a Martín Lousteau como presidente, con lo cual va a ser el encargado de ver y analizar en qué se gastan estos fondos.

No veo otro bloque que no sea el kirchnerismo que vote en contra de los fondos. Todos los años se le asignan fondos a la SIDE. El mismo gobierno de Alberto Fernández también le otorgó una cifra de 20.000 millones, que si lo revisamos con la inflación, es más o menos el mismo monto que se asignó ahora.

No veo la posibilidad de un rechazo. De hecho, históricamente nunca se ha rechazado un DNU en ambas cámaras. Venimos rompiendo un poco el esquema pero no creo que se rechace en el Senado.

CM: Se espera llevar al recinto la boleta única de papel. Como sanjuanino, ¿cree que puede prosperar la idea de eliminar las PASO o que eso era solamente un intento?

Se van acortando los plazos. La Boleta Única fue un tema bastante burocrático y complejo. Había dos proyectos: uno que venía de Diputados y otro que presentó la senadora Silva. Tenemos que encontrar un punto medio para llegar a la boleta única, y creo que ya hay consenso.

En el caso de San Juan tenemos la Ley de Lemas y PASO. El gobernador actual había prometido vetar la Ley de Lemas y estamos esperando que la saque. Los tiempos se van acortando y esperamos que después de la boleta única podamos meter un dictamen para poder tratar en el recinto el tema de las PASO.

AG: Guillermo Francos declaró que ventilar las internas es “una demostración de lo que no hay que hacer políticamente”. ¿Comparte esto?

Sí. En el bloque de senadores esto no nos ha pasado pero se sabe públicamente. Cada vez que hay una reunión de bloque de diputados, hay un medio específico que hace una transcripción tal cual de la reunión. Es bastante incómodo, porque no hay ese ámbito de intimidad, porque en las mismas reuniones ya se están publicando cosas en este sitio web, con lo cual, es bastante difícil.

Es un grupo de gente que se está conociendo y consolidando y estas cuestiones internas se tienen que dejar de lado.

AG: ¿Cómo la ve a la vicepresidenta?

No hay ningún tipo de conflicto entre el Presidente y la vicepresidente, lo que sí hay son miradas diferentes sobre ciertas cuestiones y cada uno tiene una personalidad muy fuerte. Creo que se vió lo que fue el proceso de Lay Bases, cómo se trabajó en conjunto y cómo se logró el objetivo.

Más allá de estas miradas diferentes, cuando hay que pechear para el mismo lado, los ves juntos y los resultados se logran. Es normal que dentro de un partido haya diferentes miradas y eso es lo que está pasando. No es algo que genere un conflicto mayor.

EP: Francos también dijo que desconoce el proyecto político de la vicepresidenta. Parecería que tiene un proyecto diferente del que tiene Javier Milei.

No, le consultaron si tenía algún proyecto diferente y él contestó que desconoce sobre eso. Victoria es una mujer muy fuerte, que se hace respetar y se escucha dentro del Congreso. Está presidiendo el Senado y lo está haciendo muy bien. Más allá de eso, no veo nada por fuera del proyecto del Presidente.

EP: ¿Cree que después del anunciado veto del Presidente a la reforma jubilatoria el Senado va a insistir con los dos tercios?

Es algo complicado de contestar porque apenas salió la ley, el expresidente Mauricio Macri dijo que el PRO no iba a acompañar, por lo cual ya hay 6 votos menos para ese dos tercios.

EP: Igual lo superaron ampliamente y los senadores del PRO ratificaron lo que habían votado, a diferencia de lo que dijo Macri.

En el Senado están cerca de los dos tercios, pero en Diputados el número del PRO es mayor y se complicaría llegar a dos tercios.

El primer artículo de la fórmula de jubilación que venía de diputados era exactamente igual al decreto del Presidente, la fórmula jubilatoria es la misma. No se tiene en cuenta de qué partida presupuestaria va a salir el dinero, con lo cual el corazón de la ley que venía de diputados exactamente el mismo que el decreto.

Hoy los jubilados están cubiertos ante cambios inflacionarios. Sí hay un atraso que viene de años anteriores y se está trabajando para compensar, como con el bono de 70 mil, que sabemos todos que es poco. A medida que se vayan ajustando las cuentas, se va a ir aumentando.

