La crisis oficialista se propaga al Congreso y genera turbulencias en casi todos los bloques

La crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei se prolongó hasta el Congreso de la Nación, en el que todos los bloques de ambas cámaras (tanto oficialismo como oposición) atraviesan turbulencias, rencillas internas, y fragmentación a la hora del posicionamiento y de los votos, y hacen tambalear cualquier acuerdo político a futuro.

La semana que culmina y que acumuló tres cachetazos para el oficialismo extremó la tensión. El bloque que sufrió un mayor costo en el Senado fue el del PRO, que recibió el reto público de Mauricio Macri, al apoyar el veto de Milei a la nueva fórmula jubilatoria.

Los senadores amarillos se vieron forzados a salir a aclarar que votaron de acuerdo a lo trabajado con el oficialismo, al rechazar los artículos 2, 4 y 10 de la nueva ley. “Nuestro bloque tiene criterio propio para decidir cómo votar”, le respondieron los senadores enfurecidos. De la redacción del comunicado no participó la larretista Guadalupe Tagliafierri, quien en solitario votó a favor de la nueva ley todos los artículos. Pese a ello, estaba notificada de que sus compañeros de bancada marcarían postura.

Solo la cordobesa Álvarez Rivero votó alineada con el oficialismo.

Otro tema que volverá a dividir al PRO es el pliego de Ariel Lijo. Luis Juez ya adelantó su rechazo pero en Casa Rosada aseguran que mayoritariamente el bloque amarillo acompañará, incluso contradiciendo a Macri.

Raramente el radicalismo votó de manera unificada pero no evitó las tensiones internas. Eduardo Vischi, Mariana Juri y Víctor Zimmermann buscaron modificaciones al texto pero atenuar el impacto para el Gobierno, pero no tuvieron éxito. Incluso, Carolina Losada, cercana a Milei, fue una de las más duras durante la reunión.

La tensión en el radicalismo fue tal que los coterráneos Rodolfo Suárez y Juri tuvieron sus cruces. “Que se arreglen los libertarios y el PRO”, le espetó Suárez, quien apoyó fervientemente la nueva fórmula.

La tensión interna también se verificó con la furia que el fueguino Pablo Blanco no ocultó por ser removido de la Comisión de Acuerdos, para la audiencia de Lijo. Blanco se enteró por los medios de los cambios y le apuntó responsabilidad a Vischi y a Juri.

Aun así, la falta de conducción política por parte del oficialismo cohesionó al radicalismo, que unificó posición a la hora de votar.

El oficialismo en el Senado no está exento de peleas. El formoseño Francisco Paoltroni cayó en desgracia por su posicionamiento contra Lijo, está al borde de la expulsión, pero no se perdió de hacer su “show” frente al candidato a la Corte. Con todo, no podrá ser removido de las comisiones que integra.

Pero al caso del formoseño se le suma algo mucho peor. La relación rota de Victoria Villarruel con el Presidente amenaza con paralizar iniciativas del Ejecutivo. En el entorno de la vicepresidenta se defienden y señalan que frenaron el tratamiento de las nuevas jubilaciones por más de dos meses, que el tratamiento del pliego de Lijo se dio en tiempos acordes a los requeridos y que Santiago Caputo rompió los acuerdos por la Bicameral de Inteligencia. Pese a ello, Villarruel y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, mantienen contacto.

El bloque encabezado por José Mayans logró sortear las tensiones que están latentes, sobre todo con muchos senadores que responden a gobernadores, y el ala cristinista.

En tanto en Diputados, Lourde Arrieta será expulsada el martes en la próxima reunión de bloque. Una decisión tomada por Martín Menem con aval de la Casa Rosada según trasciende. También hay otras diputadas evaluadas: Marcela Pagano y Rocío Boncacci.

Las divisiones internas también alcanzan al PRO, que quedó fragmentado luego de la votación por los fondos de la SIDE. Pese a ello, el mensaje de Macri los dejó mejor parados dado que habían votado en contra de la nueva fórmula jubilatoria.

Pero ni Patricia Bullrich pudo garantizar que diputados cercanos a ella como Silvana Giudici rechazasen la derogación del DNU 656/24. Giúdici se abstuvo. A su vez no cayó bien que Cristian Ritondo haya estado de viaje en EE.UU. junto con Mayra Mendoza, Rodrigo De Loredo y un grupo variopinto de políticos.

Un dato que podría proyectarse en el tiempo es lo que algunos diputados denominan “UTE”, con ironía en alusión a la denominación unión transitoria de empresas. En este esquema el bloque conducido por Miguel Pichetto suma voluntades en el bloque amarillo vía el larretista Álvaro González, que suma a Héctor Baldassi y a Martín Maqueyra y Florencia De Sensi en ocasiones.

Pichetto tampoco logra alinear totalmente a su tropa. Parte de un pacto de convivencia. Y es que cordobeses y socialistas tienen juego propio. Con todo, Pichetto coordina con lilitos y federales.

En ese clima, el radicalismo es un archipiélago de “bandas” pese a que formalmente mantiene su unidad. Son cuatro los sectores entre los que está el cercano a los gobernadores, el de Evolución que se referencia en Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, los cercanos a Facundo Manes, y los “independientes”, como Julio Cobos.

El bloque peronista que conduce Germán Martínez no tiene menos fisuras, aunque el clima que predomina favorece para minimizarlas. Aun así, se verificaron muchas ausencias durante las últimas votaciones, además de algunos diputados como los catamarqueños, que responden más a los intereses de sus provincias que al posicionamiento del bloque.