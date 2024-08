La ministra de Seguridad Patricia Bullrich cruzó este miércoles a los diputados que votaron en contra del DNU que le otorgaba 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y las respuestas de otros miembros del espacio a sus cuestionamientos no tardaron en llegar.

"¡Los narcoterroristas festejan!", lanzó la funcionaria y explicó: "Frente al comunicado emitido por el sector del PRO, en el cual señala su oposición contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que preveía fondos a los organismos de inteligencia, quiero expresar que lamento la inconciencia del PRO y de su Presidente".

A través de un comunicado de prensa, señaló que "la decisión que tomaron, no toma en cuenta los riesgos que traen con ello" e hizo mención a los "peligros y amenazas" del "financiamiento al narcoterrorismo en la Triple Frontera; las actividades narcoterroristas en la Ciudad de Rosario y en otros puntos del país; los peligros existentes en Ciberdelito; las bandas que asesinan a los ciudadanos; y el cumulo de amenazas que sufre la Argentina".

"Por otro lado, es absolutamente inconsciente e irresponsable decir que es un gasto sin información, ya que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir dicha información, no el Congreso en su conjunto", aclaró la funcionaria.

En este sentido, enfatizó: "No es información abierta, sino los criminales, y los terroristas sabrían que vamos a hacer, decir que rechazan el DNU por falta de información es de ignorantes".

Luego, agregó: "Desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que tengo a cargo, y que conforma el sistema nacional de inteligencia con la SIDE a la cabeza, estamos dispuestos a brindarles información a la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia".

"Lamentablemente en vez de analizar todo esto, o consultar, tiran abajo el Decreto, cuya importancia radica, en nutrir de fondos fundamentales para fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia", reprochó Bullrich y concluyó: "El rechazo al DNU lo celebran los criminales, porque el cambio no es estar del lado de terroristas y del crimen organizado".

En su cuenta de X la ministra retomó el tema, luego de que el DNU fuera rechazado en la Cámara baja con 156 votos a favor, 52 negativos y 6 abstenciones y señaló: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada".

"El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!", reprochó y argumentó: "La importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos".

Cabe mencionar que para el resultado de la votación fueron decisivos cinco diputados del PRO que permitieron alcanzar los 129 presentes para dar quórum en la sesión pedida por Encuentro Federal, Coalición Cívica y parte del radicalismo disidente, estos fueron Alvaro González, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Héctor Stefani y Ana Clara Romero.

Este accionar se produjo luego de un Zoom convocado a última hora del martes, el cual se produjo ya en la mañana del miércoles y del que formó parte el presidente del PRO, Mauricio Macri, quien fue el autor de la jugada que permitió que se vote en contra del DNU de fondos reservados para la SIDE.

"Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata', y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio", argumentaron desde el espacio una vez consumada la votación.

Críticas del PRO a Bullrich

Uno de los primeros que salió a responderle a la ministra este miércoles fue el diputado y presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, quien criticó a aquellos legisladores que "votaron junto al kirchnerismo", aunque aclaró que "el PRO ha sido parte de la solución y va a seguir siendo parte".

"Todo bien con estos tweets que hace Patricia y otros de tono rimbombante pero voy a decir varias cosas. Lo primero, esto así como se hizo no se hace; en segundo lugar, el PRO ha sido parte de la solución y va a seguir siendo parte de la solución; tercero, vos podes obtener cambios de corto plazo y a nosotros ya nos pasó cuando fuimos Gobierno pero el verdadero desafío de la Argentina, siendo que está el kirchnerismo del otro lado no es tener cambios, es que esos cambios sean sostenibles en el tiempo y por eso es importante que la Argentina tenga además tenga la institucionalidad", señaló en diálogo con LN+.

Ante la consulta sobre si la funcionaria sigue perteneciendo al PRO, respondió: "Dicen que es del PRO, está afiliada. La verdad que yo veo una conducta que es hartera porque, sin ir más lejos, en el día de ayer ella, como ministra de Seguridad, logró atrapar a seis personas con vinculaciones con el terrorismo en Mendoza".

"A la misma vez, el 80 % de los fondos que tenía contenido este decreto ya fue devengado y hoy nosotros votamos que no se retrotraigan los hechos. Por lo tanto, esos fondos ya están. Ahora por más que nosotros te los demos hoy, mañana no vas a tener un servicio de inteligencia, esto va a llevar un proceso", amplió

Sobre el motivo de por qué se rechazó el DNU de fondos para la SIDE, alegó: "El PRO siempre ha sido y va a ser parte de la solución pero con el tema del DNU tenés un problema no de formas, sino de mala praxis. Dentro de los remedios que tiene la Cámara para tratar el tema de asuntos vinculados a la Inteligencia, uno es que no se trata en la Cámara de Diputados el financiamiento de la SIDE porque, dada la naturaleza del Servicio de Inteligencia, se dedica a tareas específicas y reservadas, por lo que no es este el ámbito (para debatirlo)".

Por su parte, el diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, señaló: "Hay gente preocupada porque sin el crecimiento del 3000% en su presupuesto, los servicios de inteligencia no puedan detectar un atentado, pero ni siquiera leyeron el DNU; no hay ninguna amenaza para justificar los 100.000.000.000 extra destinados a la SIDE. Toda la justificación del ejecutivo es una reforma de la burocracia de los organismos de inteligencia".

"Patricia, todos los que te conocemos sabemos que si estuvieras en una banca en la Cámara de Diputados, votarías en contra de este DNU, que otorga fondos sin control", añadió luego la legisladora Graciela Ocaña.

Además, amplió: "Hay que discutir el presupuesto de la SIDE en el marco del Presupuesto Nacional, con una explicación cara de para qué se van a utilizar, para que no vuelva a pasar lo que nosotras mismas sufrimos en carne propia que sucede siempre con los organismos de inteligencia nacional: persecución, campañas, ataques a la oposición y al periodismo independiente".

