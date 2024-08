Oscar Zago: "No descarto un interbloque con el PRO"

Oscar Zago manifestó que trabajó desde el principio para generar alianzas con otros partidos y, aunque no lo logró, sigue en contacto con varios bloques para generar consensos y avanzar en leyes que mejoren la vida de la ciudadanía. Además, señaló que las discrepancias internas que atraviesa La Libertad Avanza son normales en cualquier fuerza política y no implican la ruptura del bloque. Por otra parte, reivindicó el trabajo de Santiago Caputo en la comunicación presidencial, pero aclaró que él prefiere otro estilo de hacer política: “Seguramente ha sumado mucho a la construcción política del Presidente”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Zago es diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo por la Ciudad de Buenos Aires. Fue presidente del bloque de La Libertad Avanza hasta abril de este año, legislador porteño, también en 2005 y 2021, y defensor del pueblo adjunto, en 2014.

Luego de que se diera a conocer la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores de la última dictadura cívico-militar en la cárcel de Ezeiza, Oscar Zago calificó el hecho como “aberrante”.

¿Estas discrepancias que vemos dentro de La Libertad Avanza son propias de cualquier fuerza nueva que se constituye o usted cree que hay divisiones internas que son un síntoma de que algo está mal?

Yo creo que son normales, y no solo en una fuerza nueva sino en todas las fuerzas.

Si vos te ponés a ver todas las fuerzas políticas, las más viejas que son el peronismo, el radicalismo y el desarrollismo, tienen disputas. Algunas quizás menores y otras mayores, pero en realidad siempre hay controversias, idas y vueltas, y puntos de vista totalmente diferentes. Esto sobre todo en las alianzas, cuando venís de distintos partidos políticos y entonces los pensamientos no son únicos, sino distintos.

Con respecto a los diputados que fueron a ver a genocidas, yo recién estaba declarando, y lo he declarado en distintos medios con distintos colegas de ustedes, yo no pasaría ni por la puerta de donde estuvieron procesados y condenados estos genocidas. Mi punto de vista es ese. Ahora va a haber una comisión investigadora, que ya está conformada y que funciona en la Cámara Baja, no es una comisión especial, que atiende todo el reglamento y la conducta de los diputados.

La presidenta, Silvia Lospennato, ya ha convocado, y creo que se va a modificar porque había dos comisiones que iban a funcionar en el mismo momento. Así que seguramente esta semana, o la que viene a más tardar, tendremos a los diputados que darán su explicación de por qué fueron.

Yo tendré que ir también, porque dicen que en el mes de marzo, donde yo era el presidente de La Libertad Avanza, hubo varias reuniones, no en la cárcel, porque fue posterior, con distintos personajes como este cura que apareció, y parece que elaboró un bosquejo de un proyecto de hacer una domiciliaria. Así que yo tendré que ir a decir que no solo no estaba enterado, sino que no hubo comentarios y lo hicieron a mis espaldas. Por lo que estoy desligado totalmente de eso.

Cada diputado tiene el derecho de ir a donde sea, pero que vengan a dar explicaciones por las acusaciones de elevar un proyecto y porque hay diputadas que dicen que fueron sin saber a dónde iban. Ahí empezaremos a elaborar alguna contestación mucho más firme de la que yo estoy haciendo ahora cuando nos enteremos cómo fueron los hechos.

Respecto a eso de que en todas las fuerzas, no solamente las nuevas, se dan ciertas tensiones internas, quiero ir al caso del PRO por doble motivo. Por un lado, parece que el PRO resolvió sus problemas internos y se alineó directamente con la línea que lleva adelante el presidente Macri, pero al mismo tiempo se habla de que podría haber un bloque conjunto de diputados disidentes de La Libertad de Avanza con el PRO.

Me gustaría tu propia mirada de lo que sucedió en el PRO y, si es posible, un acercamiento tuyo o de un grupo de diputados de La Libertad de Avanza en un bloque conjunto con el partido de Mauricio Macri.

Correcto. Ese fue mi trabajo desde un principio cuando, el 10 de diciembre, asumí como presidente del bloque de La Libertad Avanza, aunque después en el mes de abril me corrí.

En un principio no tuve esa oportunidad, y estuve trabajando muchísimo. Imagínate que es un Gobierno nacional que, un Poder Ejecutivo, tiene ministros que venían de otros partidos políticos, que habían competido incluso en fórmulas presidenciales, como la doctora Bullrich y el doctor Petri, y un montón de funcionarios incorporados, porque en el Congreso de la Nación hay bloques que pertenecían a esas fórmulas y a esos dirigentes políticos. ¿Por qué no trabajar en conjunto?

Si bien se estaba trabajando en conjunto con el PRO, con diputados independientes de partidos políticos provinciales, algunos acercamientos con parte del radicalismo, parte del bloque de Pichetto y trabajando con distintos diputados de distintos partidos políticos, ¿por qué no podíamos seguir dialogando, tener puntos de encuentro y formar un espacio donde se podría agrandar el espacio del frente de La Libertad Avanza? Pero bueno, no lo logré.

Yo hice nuestro propio bloque, donde somos tres diputados que pertenecemos al Movimiento de Integración y Desarrollo y que ya veníamos trabajando. Seguí mi trabajo independientemente como presidente del MID, hice varias reuniones con el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y sigo dialogando con distintos diputados de partidos provinciales.

Técnicamente, tengo diálogo con todos los presidentes del bloque. Con algunos más cercano, con otros no tanto. Con unos coincidimos ideas y con otros no, pero se trata de buscar un consenso y agrandar los espacios, por lo menos en el Congreso de la Nación, para confluir en leyes sobre cosas en las que estamos muy de acuerdo y en otras no. La política trata de formar el mejor consenso posible para sacar la mejor ley posible para el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos. En algunos casos lo vamos a poder lograr y en otros casos no, pero voy a seguir trabajando e insistiendo en ese trabajo.

Creo que Argentina necesita más encuentro que desencuentro, de eso estoy totalmente convencido.

Tu partido, Movimiento de Integración y Desarrollo, tiene la reminiscencia de lo que fue el origen del desarrollismo. ¿Qué te pasa al ver que Horacio Rodríguez Larreta plantea también un movimiento de desarrollo argentino con dos de las tres palabras exactamente iguales?

Me llena de orgullo. Yo tengo muy buen diálogo, y vos sabés que nosotros, el Movimiento de Integración y Desarrollo, hace mucho tiempo que no teníamos representación parlamentaria y que verdaderamente siempre estuvimos en un frente o en otro, pero sin relevancia, sin tener cargos, sin estar en los poderes ejecutivos de los distintos gobiernos. Incluso algunos provinciales, ya que tenemos algunos funcionarios provinciales.

Somos tres que ocupamos las bancas en la Cámara de Diputados, legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, en Catamarca, en Misiones también tenemos buena representación. Tenemos representación en 20 provincias. Nos faltan cuatro provincias, a las que vamos a volver, y te encontrás con un montón de personas que te dicen haber trabajado para para Frondizi, Frigerio o haber pegado afiches.

Incluso en una de las charlas que tuve con el presidente Milei, el papá era muy simpatizante del ex presidente Frondizi, y la verdad que te llena de orgullo representar a un partido del que habla muy bien cada persona con la que me encuentro, muchos diputados, mucha gente quizás de 60 años para arriba, y la verdad que me llena de orgullo. Y el papá de Horacio Rodríguez Larreta, fue prácticamente fundador también del MID.

¿Tiene algo que ver con el libertarismo? ¿Esa filosofía tiene algún punto de contacto con la mirada de Javier Milei? Yo la veo en las antípodas…

Hay puntos de contacto. Imagínate que Álvaro Alsogaray fue funcionario de Frondizi, alguien que venía del liberalismo, que venía de la UCeDé.

Hay algunos puntos de contacto y encuentro… y quién no va a querer que un país se desarrolle y tenga algunas cuestiones como lo expresaban Frondizi y Frigerio en los años ‘60, más que nada. Para mí, que yo no lo he vivido, porque era muy chico ahí, la verdad que me llena de orgullo.

El otro día vino un hombre de Bahía Blanca, 81 años, y se me puso a llorar cinco veces recordando las historias de Bahía Blanca, la representación, e incluso que había sido apoderado del partido y de un frente que se había armado después donde trabajaba y era funcionario Guillermo Francos. Hay cosas que me cuentan y que yo no las viví, así que imaginate que nos llena de orgullo trabajar, seguir trabajando y tratar de hacer lo mejor que está en nosotros. Sabemos que en el país hubo desencuentros, mala política, algunas buenas y otras malas, y me parece que de eso se trata, de poner un grano de arena y poner lo que cada dirigente pueda para mejorar la calidad de vida, hacia ahí tenemos que ir.

Soy una persona que siempre trata de sumar y apoyar lo bueno que se hizo, no destruir solo porque somos de otro signo político. Lo bueno hay que dejarlo y mejorar lo que se hizo mal o regular, porque creo que los argentinos se merecen eso.

Alejandro Gomel: Se había hablado en algún momento de la posibilidad de un interbloque de su bloque con el PRO, ¿esto está totalmente descartado?

No, estamos trabajando sobre eso y seguramente vamos a seguir trabajando porque no es sentarse, hablar, armar y juntarnos por juntar, me parece que tenemos que tener objetivo.

Incluso en el PRO vienen de distintos partidos políticos, a veces hay que dialogar un poco más.

AG: ¿Pero está en camino?

Sí, yo me llevo muy bien con todos los diputados. Hay algunos con los que ya nos conocemos porque hemos sido legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, como Álvaro González, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. Somos muchos diputados que ya nos conocemos de hace mucho tiempo y trabajamos en conjunto.

Quizás es más fácil con un sector que con otro, porque quizás hay diputados de distintas provincias con los que nos conocemos aquí cuando asumimos como diputados nacionales y no como legisladores, pero nos vamos conociendo. Quizás hablaste 20 veces por teléfono y no te conocías personalmente y vas teniendo puntos de encuentro. Pero ahí vamos, estamos dialogando muy bien.

AG: Hablaba de gente que suma y gente que no suma, la presencia de Santiago Caputo al lado del presidente, ¿suma o resta en esta ecuación?

A Santiago lo conocí en la campaña 2021. Me lo presentaron ahí y lo vi dos o tres veces, porque él trabajaba solamente con el Presidente y no estábamos juntos en el día a día. Yo soy el que vas a encontrar permanentemente en la calle, en una esquina, con una sombrilla, recorriendo con volantes, poniendo un banner, a él no. Él es un profesional que se dedica al marketing, a la estructura, al diálogo y a la comunicación.

Después lo vi dos o tres veces más, pero lo conocí muy poquito. Tengo buena onda y lo saludo, pero si me preguntas si alguna vez tomé un café, la verdad es que no. No te puedo decir profundamente su forma de ser, solamente lo conocí profesionalmente, pero ni siquiera tuve la oportunidad de tomar un café, como para decirte cual es su pensamiento.

AG: No sabemos si suma o no al Gobierno entonces…

Seguramente que al Presidente le ha sumado mucho a su construcción política, su objetividad, su forma de encarar la comunicación. Es profesional de esas cosas. No venía de la política, así que no puedo opinar sobre eso, porque yo hago política vieja, a mí me encontrás en el barrio y en la calle.

Quizás hoy la comunicación pasa por otro lado. A mi me cuesta mucho más llegar a la gente, y ellos, con solamente apretar un botoncito llegan a, quizás, 100 mil ciudadanos. Yo para llegar a 100 mil tengo que caminar los barrios tres o cuatro meses. Soy viejo en eso.

Elizabeth Peger: ¿Le gusta esa forma de comunicar? ¿Le cae bien?

¿La mía o la de él?

EP: La de él.

Tengo que reconocer que llega mucho más rápido su forma de comunicar, a mí me gusta el contacto con la gente.

EP: ¿Y las formas de esa comunicación?

Las formas a veces se contraponen con las idas, vueltas y las malas informaciones. Por ahí después terminan siendo perjudicados ustedes, porque les llega una mala información, la pasan y le dicen que son ustedes los culpables. Por eso en el día a día y el mano a mano me encuentro mucho mejor que en esa forma, ahí no me equivoco nunca.

EP: ¿Cuánto hace que nos vea Milei? ¿Se reúne? ¿Hay diálogo?

Nos vimos en Tucumán. No, miento, nos vimos en el acto de AMIA.

EP: ¿Y charla con él? ¿Tiene oportunidad?

Últimamente no. Nos saludamos allí y, posteriormente al acto de AMIA, nos saludamos el día del amigo. Después no tuve más diálogo.

EP: ¿Lo saluda por el Día del Amigo pero no lo invita a tomar un café o a charlar un rato?

Es que quizás él está muy ocupado, y yo estoy recorriendo algunas provincias terminando de conformar el partido político, por lo que sábado y domingo, a veces, no tengo tiempo y los días de semana estamos acá en el Congreso y tenemos mucho laburo, tanto yo como él, en distintos lados. Pero siempre va a haber una oportunidad.

Al presidente, incluso, el tema de roscas políticas, como hablábamos en un principio, no le gusta absolutamente para nada, dice “a mí déjenme en otra cosa”.

