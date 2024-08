Una intendenta cordobesa inauguró el primer local de “Juntos por la Libertad” para fusionar el PRO y la Libertad Avanza

La intendenta de Anisacate, Natalia Contini (PRO), resolvió lanzar “Juntos por la Libertad” con el fin de fusionar en su localidad a la fuerza liderada por el expresidente Mauricio Macri y a la Libertad Avanza, de Javier Milei

La decisión, plasmada en la inauguración de un local partidario, es personal y no cuenta con el aval oficial de ninguno de los dos partidos políticos.

Lanzamiento

“Lo que más amo en la vida son mis hijos y esta Patria. En el proceso de aprender a ser madre comprendí que educar a través del ejemplo no era una solo una buena manera educar, sino que era la ÚNICA”, escribió Contini en Instagram.



“Hoy me toca ser Intendente del pedacito más querido de mi Patria, la localidad de Anisacate en la Provincia de Córdoba. Todos los días dejo hasta lo que no tengo para que cada vecino sepa con ejemplos claros que estamos acá cambiar las cosas de una vez y para siempre”, agregó en su cuenta personal de la red social.



“Hoy, damos lo que puede verse como un pequeño paso ante los ojos de los burócratas, poderosos y la casta pero sabemos es un enorme paso hacia la fundación del País que la gente necesita. Hoy, Anisacate se convierte en el “Km 0” de la convicción y la libertad”, sostuvo la intendenta en su mensaje.



“Desde Córdoba tenemos que dar el ejemplo. Es por eso que en contra de la especulación y el miedo hoy decidimos inaugurar el primer local de JUNTOS POR LA LIBERTAD del País. ¡VIVA ANISACATE, VIVA LA LIBERTAD y VIVA LA PATRIA!!”, enfatizó Contini.

En la parte final de la publicación, la intendenta de Anisacate, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, arrobó las cuentas del presidente Javier Milei y del expresidente Mauricio Macri.

Repercusiones

después de enterarse de la decisión de la jefa comunal, Según publicó la periodista Yanina Passero en el portal “Letra P” , hubo una conversación entre el referente de la Libertad Avanza en Córdoba, Gabriel Bornoroni, y la diputada cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, en el que la conclusión fue que “Contini jugó sola”.

De este modo ninguna de las dos fuerzas partidarias avalaron la iniciativa de Contini, publicada en Instagram el domingo pasado, días después de que Mauricio Macri saliera a diferenciarse en algunos aspectos de la administración de Javier Milei.

Antecedentes

Contini se hizo conocida a nivel nacional cuando decidió retirar de su localidad una estatua del expresidente Néstor Kirchner.