Juez ya trabaja pensando en 2027 y se enfoca en el trabajo territorial en Capital

“Hemos tomado nota, analizamos lo que pasó en 2023 y desde allí partimos”. Con esa frase, un íntimo colaborador del senador Luis Juez comentó de qué manera el Frente Cívico comenzó a alinear los trabajos que marcarán lo que será la cuarta candidatura del dirigente para la gobernación de Córdoba.

El lugar de ‘lanzamiento’ del nuevo objetivo electoral fue el plenario que el Frente Cívico organizó en el Hotel César Carman, frente al Parque Sarmiento. Allí se dieron cita los principales dirigentes del juecismo y hubo discursos de varios de los referentes.

El orador principal fue Juez, quien hizo una fuerte arenga con foco en el sentido de pertenencia y si bien dejó algunas frases que pusieron un manto de duda respecto a si será él o no el candidato, la duda no fue tal para los presentes.

En el plenario hubo indicaciones claras y concisas sobre la manera de trabajar de cara al 2027. “Vamos a escuchar a los vecinos en los barrios. No podemos brindar soluciones porque no somos Estado, pero estaremos cerca. Estamos trabajando con varios merenderos a los cuales ayudamos y el reclamo que recibimos es la falta de atención. Es gente que no tiene a quién recurrir y ahí vamos a estar”, indicó una fuente juecista.

Desde el entorno del senador subrayan el hecho de que el fuerte del Frente Cívico siempre fue la Capital, pero en el 2023 el respaldo no fue el que se palpó en otras elecciones. “Por distintas razones nuestra presencia no tuvo una contundencia importante en las listas y eso se notó”, señalaron y anticipan tiempos de rosca intensa con el correr de los meses.

Nervio motor. El concepto de “nervio motor” y de “músculo” para referirse a la importancia de la Capital provincial para el Frente Cívico fue un concepto reiterado por los dirigentes. Así lo mencionó el propio Juez y varios de sus allegados.

“Fue una buena decisión abrir las puertas a la nueva dirigencia para que se haga cargo de trabajar en un distrito que para nosotros es un músculo clave de nuestro partido, como es la Capital”, señaló Juez.

“Hoy, en un año no electoral, estamos aquí organizándonos y reflexionando para encarar lo que se viene. Esta juventud que hoy toma la posta nos genera mucho orgullo porque es bueno saber que cuando vos mirás el banco y les pedís que entren a la cancha, ellos lo hacen porque tienen la capacidad y las ganas para dejar todo. Tenemos el desafío de continuar la historia y mejorarla”, dijo el senador frente a sus seguidores.

El plan. El organigrama de trabajo del juecismo incluye abrir locales en cada una de las seccionales en que se brindará ayuda a los vecinos en aspectos sencillos, como trámites en Anses, solicitudes o gestiones online. El mismo tendrá un fuerte énfasis en los barrios más postergados de la ciudad.

“Queremos generar esa cercanía con el vecino, no estamos presionados por el calendario electoral y queremos llegar al 2027 con más dirigentes de los que tuvimos en el 2023. Tenemos que tener un local en cada una de las 14 seccionales antes de que termine el año. Además, queremos participar activamente en las elecciones en los centros vecinales, vamos a estar atentos para saber cuándo son las fechas para que no nos agarren con la guardia baja”, indicaron.

Hombre clave. La agenda de Juez es intensa y tiene epicentro en Buenos Aires, por eso sus visitas a la Capital no tendrán la intensidad de los años electorales. La persona que estará coordinando el trabajo territorial en cada seccional y atento a lo que ocurra en torno a los centros vecinales, será el actual concejal José María Romero.

Romero llegó al Concejo de manera un tanto fortuita, luego de que el dirigente de la UCR Cristian Chesarotti renunciara a su banca tras quedar vinculado a una causa de narcomenudeo, la cual atravesó las elecciones municipales del año pasado. Ante esta renuncia, la novena banca de Juntos por el Cambio de la lista de Rodrigo de Loredo quedó para el Frente Cívico y de esa manera desembarcó Romero.

En las últimas dos semanas, y a través de las redes sociales, el concejal mostró que su trabajo ya arrancó: visitó los barrios Jorge Newbery, Ejército Argentino y se fotografió junto al cura Mariano Oberlín, todo en compañía del también concejal Martín Juez. El hijo de Luis es uno de los nombres que suenan entre los posibles candidatos opositores para disputar la intendencia en el 2027.

Dardo al radicalismo. En la reunión partidaria Juez dejó una frase que no pasó desapercibida. “A nosotros no nos compran como pasa con otros”. ¿Fue un palo al radicalismo y a los dirigentes que decidieron sumarse a las filas del Partido Cordobés impulsado por el gobernador Llaryora? Desde el juecismo le bajaron la espuma a la frase y aseguraron que “las reuniones partidarias tienen ese aditamento, jugamos con el sentido de pertenencia”.

Sin embargo, enfatizaron que pensando en las elecciones de medio término en 2025, Juez sigue muy de cerca las internas en la UCR. “La presión no la tenemos nosotros, la tiene Rodrigo (De Loredo) que debe resolver su frente interno. Nosotros no renovamos bancas. Cuando todo esto pase seguramente nos sentaremos a conversar”, señalaron desde el entorno de Juez.