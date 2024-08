En terreno resbaladizo, Francos admitió que Milei y Villarruel "tienen diferencias en algunos temas"

Maestro en el arte de la gambeta política, el jefe de Gabinete Guillermo Francos descartó este domingo que las evidentes tensiones entre el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel puedan complicar al Gobierno, aunque debió admitir que ambos "tienen coincidencias sustanciales y por ahí tienen diferencias en algunos temas concretos".

A contramano de lo que habían manifestado allegados a Villarruel, Francos sostuvo que la titular del Senado "si fue invitada" por el Ministerio de Defensa a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas del pasado viernes. Fue durante una entrevista que concedió al programa "Si Pasa, pasa" que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

"Son las relaciones entre un Presidente y su Vicepresidente", remarcó Francos tratando de relativizar las internas, que este fin de semana sumaron un capítulo importante con la ausencia de Villarruel en actos de estrecha vinculación militar, un ámbito tan cercano a la vice que incluso no vacila en defender muchas de las cuestiones vinculadas a condenados de la dictadura.

"Ellos tienen acuerdos totales y sustanciales", indicó Francos sobre la pareja del poder libertario, "y a veces tienen diferencias de opinión en algunos temas concretos, pero esto siempre pasa, son dos dirigentes políticos que cumplen roles diferentes institucionales, cada uno es el suyo...".

Luego de que Villarruel no estuviera en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas del pasado viernes, que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, Francos puso ese tema en la mochila de la cartera de Luis Petri, con una frase llamativa: "No conozco el detalle, pero según entiendo, por lo que me dijo el ministro de Defensa, Victoria estaba invitada al acto, por supuesto".

Milei, Petri, Karina y Mondino en los actos sanmartinianos, donde fue notoria la ausencia de Victoria Villarruel.

Según precisó Francos, Milei y Villarruel "tienen relación" y eso se traduce en la asistencia de la titular del Senado a las reuniones de Gabinete que se celebran todos los martes en Casa Rosada.

"Ella asiste a las reuniones de gabinete y participa y habla con el Presidente. Así que no creo que haya problemas sustanciales, yo no estoy dentro de esa conversación, pero no creo que tengan diferencias sustanciales", agregó Francos, que no sabía ya como salir de ese terreno resbaladizo y referirse a otros temas de gestión.

"A veces se hacen muchas especulaciones. ¿Puede ella tener diferencias? Sí, puede tenerlas, puede ella no coincidir a lo mejor con el armado de La Libertad Avanza, y sí, por ahí no coincide, pero eso no quita que no haya conformado una propuesta presidencial que armó fundamentalmente el presidente Milei y que ella acompañó cuando fueron diputados nacionales", sentenció el funcionario, en una frase que buscó remarcar que la figura "que arma" en LLA es la del Mandatario.

Finalmente Francos pidió "no darle tanta vuelta a un asunto" que está "mucho más en los medios, en los comentarios políticos y en algunos dirigentes", y destacó "el acompañamiento desde el Congreso de la Nación" por parte de la Vicepresidenta.

"Confluencia con el PRO"



Ya sobre el tema electoral, Francos vaticinó una "confluencia" electoral con el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025, y aseguró que el ex presidente Mauricio Macri "está por encima de una candidatura a senador". Consideró "el destino es que vayamos hacia una confluencia, aunque no hablo de fusión, tenemos que ir a proponerle a un electorado que tenemos en común una respuesta política en las próximas elecciones".

"El gran desafío para las próximas elecciones es poder configurar una mayoría parlamentaria de este sector. Hasta ahora todo nos ha sido muy difícil y muy complejo, porque entre el PRO y la LLA somos una minoría, entonces por más que tiremos juntos para el mismo lado tenemos otros sectores que están por ahí cercanos y que nos ayudaron con la Ley Bases, pero que nos ponen dificultades o que promueven otras leyes que son imposibles de llevar adelante bueno, si fuéramos mayoría no nos pasaría", deslizó Francos.

En la misma línea, aseguró: "Creo que todavía falta para comenzar a delinear una estrategia electoral para el año próximo, pero estoy convencido que hay un espacio que tenemos común porque ha habido mucha gente que nos votó en la segunda elección a la fórmula encabezada por Javier Milei, que era anteriormente votante del PRO".

"También es cierto que la fórmula, dentro del gobierno tenemos varios integrantes del PRO, desde ya, por supuesto Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, gente que ha trabajado en el PRO", destacó, y completó: "Ellos tienen también algunas diferencias, pero en líneas generales estamos caminando por el mismo sendero que trazamos en las campañas".

Para Francos, el gran desafío de la Libertad Avanza y el PRO es "tratar de concluir en un acuerdo que permita tener mayoría propia entre ambos en el Parlamento en el próximo periodo".

Macri "un líder que acompaña"

Consultado por el eventual rol que tendría Mauricio Macri en ese andamiaje, el funcionario aseguró que lo ve "más como un líder que acompaña que como un activo representante en el Parlamento".

"Me parece un poco utópico, porque creo que el presidente Macri está por encima de una candidatura a senador", sostuvo sobre los rumores que aseguran que Javier Milei le ofrecería esa candidatura a la Cámara Alta.

"Fue presidente de la República... pasar de ser presidente de la República a ser senador es un tema de distinto. La figura del Presidente es más importante, pero bueno si él decidiera ser candidato a senador supongo que será un excelente candidato, pero no veo esa posibilidad, no lo veo a él", insistió Francos, ante otro tema incómodo, por las tensiones que también se registran entre numerosas voces del partido Amarillo y LLA.



"Lo de Alberto Fernández demuestra la decadencia política"

Francos se refirió también a las denuncias penales contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y por irregularidades en la contratación de seguros "demuestra la decadencia de una parte del sistema político argentino", frase que apuntó al kirchnerismo. Asimismo, agregó: "Aunque estuviera tapado y no haya sido público, en definitiva temas como ese son la gran justificación del enorme triunfo de Javier Milei en las elecciones últimas".

Para Francos, "toda la decadencia del sector político del kirchnerismo fue la que generó que Milei ganara tan continuamente la elección".

"La gente percibía que había una decadencia moral muy grande, pero desde el punto de vista de los manejos generales del país, de la situación económica que vivía la Argentina, también entonces la gente dijo, bueno, esto no va más así por la situación general del Estado General del país", completó.

"Parece una novela, es increíble que hayan pasado todas estas cosas que se vienen planteando en las últimas cuatro semanas. La parte ya más dramática es la de la violencia que se plantea del expresidente con su mujer", remarcó luego de que la ex Primera Dama Fabiola Yáñez denunciara al ex mandatario por golpearla.

