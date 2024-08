Villarruel, excluida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas

El acto de ascensos de las Fuerzas Armadas con entrega de sables incluida que encabezó el presidente Javier Milei ayer por la noche, se volvió el escenario de un round más en la feroz interna que atraviesa la Casa Rosada, y más precisamente Karina Milei con la titular del Senado, Victoria Villarruel.

Es que la vicepresidenta, quien encarna la “voz de la familia militar” en el Gobierno pegó el faltazo y no estuvo presente en el encuentro en el que se realizó la Ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, en el Salón San Martín del Edificio Libertad.

En el entorno de la vicepresidenta señalaron a PERFIL que nunca llegó la invitación. Y que a Villarruel le hubiera encantado asistir, pero que no estila ir a lugares a los que no es invitada. Los dardos fueron teledirigidos a la secretaria general, quien no habría cursado las invitaciones. La interna entre la hermana del Presidente y la vice queda cada vez más expuesta, en medio de una crisis económica que no toca piso.

Desde el otro lado adujeron que Villarruel sí fue invitada. Que su nombre figuraba en la lista de invitados y que hasta media hora antes de que comience el acto se esperaba la presencia de la titular del Senado. El titular de ceremonial de la Cámara alta fue el encargado de llamar para dar el aviso del faltazo. Incluso, se señaló que tenía una silla reservada con un cartel con su nombre dentro del edificio Libertad.

Versiones cruzadas que no hacen más que atizar el fuego de la interna, la que tuvo el último episodio cuando Karina se reunió con el embajador francés, Romain Nadal, para pedir disculpas por un tuit de Villarruel que tiene fijado.

Hoy, día en el que se conmemora la muerte del General San Martín tampoco habrá foto conjunta.

El jefe de Estado estará junto al ministro de Defensa, Luis Petri, en el traslado de la “Llama Votiva” desde la Catedral Metropolitana hasta Palermo, en donde se encuentra el Regimiento de Granaderos. Estarán acompañados por 150 granaderos a caballo.

Por su parte, Villarruel viajará a Mendoza, provincia desde la cual San Martín planeó la gesta continental. Allí será recibida por el gobernador radical, Alfredo Cornejo, y recorrerán El Plumerillo.

Las tensiones entre la Casa Rosada y el Senado también quedaron expuestas por la visita de diputados libertarios a represores al penal de Ezeiza. En Gobierno señalan que no está en carpeta la liberación de represores y que “no es la agenda” del Presidente.

De todos modos, el jefe de Estado aprovechó ayer la ocasión para reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que el gobierno libertario “vino a dar vuelta la página” y agregó que se trabajará para el reconocimiento y actualización salarial.

“No vamos a desconocer la deuda histórica con nuestras fuerzas armadas; vamos a mejorar el salario con recursos genuinos”, sostuvo el jefe de Estado en un breve discurso que brindó ante las fuerzas armadas.

También señaló llevar con “humildad” el hecho de que los sables entregados llevan estampada la firma del Presidente y recordó las figuras de San Martín y de Julio Argentino Roca.