Francisco Paoltroni: "Santiago Caputo me llamó a Casa Rosada y me dijo que me calle, que no hable de Lijo"

Francisco Paoltroni acusó al asesor presidencial, Santiago Caputo, de llamarlo para advertirle que no se opusiera públicamente a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Además, manifestó que con esas actitudes está traicionando los principios por los que fueron elegidos por la población, principalmente, la lucha contra la casta. Por otra parte, criticó la influencia de Caputo sobre el presidente y señaló que el enfoque de Milei en la economía permitió que el asesor se maneje de manera perjudicial. “Vinimos a hacer una Argentina distinta, y Lijo no entra por ningún lado”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional por La Libertad Avanza, y quedó en medio de una polémica por el cruce que tuvo con el asesor presidencial Sanatiago Caputo y el aumento de la dieta a los legisladores de la Cámara Alta.

Alejandro Gomel: ¿Está saldado el tema del sueldo? ¿Está claro cómo va a quedar?

Yo voy a proponer que se haga ad honorem, como era el principio de la República, pero acá el árbol está tapando al bosque. Acá se está distrayendo a todo el mundo con Fabiola, con esto del sueldo que era de abril, por lo que no hay noticia nueva en esto, y con lo que no estoy de acuerdo, pero aquí se está tapando el bosque.

¿Por qué? Porque viene el juez más impresentable a tratar de ser juez de la Suprema Corte Justicia. Entonces vamos a garantizar impunidad y que el sistema de la casta siga vivito y coleando. Esa es la polémica. Aquí se está defraudando a todo el electorado al que votó terminar con la casta.

Este señor Santiago Caputo, responsable absoluto de abrazarse a la casta y a sus peores prácticas, es el único responsable de este pliego.

AG: Ayer fueron fuerte contra usted. Por un lado, el presidente diciendo que quien critica a Santiago Caputo no entiende nada…

Perdón, pero de casta no entiendo nada. En eso tiene razón el presidente.

AG: ¿Y quiénes son casta?

Lijo, todo su séquito y todos los que han estado siendo partícipes de traer a los argentinos al 55% de pobreza.

AG: ¿Y ahí lo involucra el presidente?

No, no digo el presidente. Digo que Caputo está abrazando el sistema de la casta. Proponiendo al juez Lijo, me está garantizando la impunidad de la casta. Este juez no actuó en la causa YPF, que nos va a salir 16 mil millones de dólares, no estudió en la causa AMIA, salvó a Gildo Insfrán de la condena.

El presidente Milei puede ser presidente ocho años, y este juez va a ser juez 40. ¿Entendés el peligro en el que estamos?

AG: ¿Y por qué se abraza el presidente Milei a proponer a Lijo?

Porque se lo recomienda Caputo. Santiago Caputo se lo recomienda, por eso yo pido la cabeza de él. Porque está llevando a un grave error al presidente y a todo el Gobierno. Pérdida de confianza y credibilidad.

¿Para qué nos matamos en aprobar la Ley Bases? ¿Para que después me traigas a Lijo de juez a impartir justicia? ¿Qué garantía vamos a dar?

El modelo económico va a fracasar si nosotros no le damos institucionalidad a la Argentina. A nosotros nos votaron por dos cosas: para cambiar el modelo económico y para cambiar el modelo de la casta. Hasta acá se viene cambiando el modelo económico. Pero Santiago Caputo no quiere cambiar el modelo de la casta. Es más, nos están trayendo lo peor de la casta y metiéndolo bajo la alfombra.

Elizabeth Peger: ¿Quién es Santiago Caputo? Porque no es funcionario, sino un asesor que cobra como monotributista, pero tiene un poder enorme por lo visto. ¿Quién es?

Es la persona que trabajó en la campaña, un experto en comunicación y asesor, sobre todo en esa área de comunicación y de campañas electorales. Pero ha sumado muchísimo poder.

EP: ¿Por qué?

Porque, seguramente, ha persuadido al presidente en cuanto a algunas estrategias, que van totalmente a contramano del contrato social que nosotros tenemos con la gente.

Santiago Caputo.

AG: ¿No habla, en parte, mal del presidente dejarse llevar así por el asesor?

Nuestro presidente es un académico especialista en Economía. Él está superconcentrado en la economía y ha delegado en sus personas cercanas otras áreas.

La designación de funcionarios en las diferentes entidades e instituciones nacionales, la justicia, y por eso salgo a decir lo que salgo a decir. Estamos equivocando el camino. No estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer.

AG: Ayer lo nombró directamente el vocero presidencial, Manuel Adorni, y dijo que usted está equivocado porque Caputo no tiene cuentas, por lo que estará discutiendo con un bot.

Yo le contesté a un bot.

AG: ¿Qué le contesta a Adorni?

Que se equivoca. Yo todo lo que digo de Caputo no lo digo por ese tuit, lo digo porque él me llamó a Casa Rosa y me pidió que me calle.

EP: ¿Cuándo lo llamó?

AG: ¿Cuándo fue esa reunión con Caputo?

Hará dos o tres semanas.

AG: ¿Y qué le dijo Caputo?

No me fundamentó en nada de por qué Lijo, y me dijo “ya sabemos que vas a votar en contra, pero te pedimos que te calles”. Y le dije “usted, señor Caputo, no entendió nada”. Voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez, porque para eso a mí me votó la gente en Formosa.

AG: ¿Se siente amenazado por lo que dicen en redes de usted?

No, en absoluto. ¿Un par de perfiles falsos pagados con la plata de todos los argentinos? No, me tiene sin cuidado.

EP: ¿Cree que le pagan con fondos reservados de la SIDE, por ejemplo?

Por supuesto.

AG: En este contexto, ¿qué va a pasar con la relación de Milei con Villarruel? Ya que la vicepresidenta, en la misma línea que usted, ayer planteó claramente que Lijo no es…

Nosotros no nos tenemos que apartar de las ideas por las que la gente nos votó. Vinimos a hacer una Argentina distinta, y Lijo no entra por ningún lado. Es más, este señor no puede ser ni juez. ¿Se entiende?

AG: Le preguntaba porque en la Argentina tenemos mucha historia de las peleas de presidente y vice y ahora estamos a las puertas de una pelea importante.

Es que no te tenés que fijar en las peleas de nada. Fijate en las ideas, ¿quién se corre de las ideas y quién no?

AG: ¿Quién se corre de las ideas en este caso?

Santiago Caputo.

AG: Y Milei.

Milei está concentrado, como dije, en la economía. Ahora la responsabilidad es de los senadores. Así funciona nuestro sistema.

Él manda el pliego y pide acuerdos a los senadores. Ahora es responsabilidad de cada senador es de votar como vota.

El presidente provisional es Bartolomé Abdala y ya dijo que va a votar a favor de Lijo

AG: ¿Cree que finalmente va a conseguir el número Lijo?

Esperemos que no por el bien de todos los argentinos. No solo los de hoy, sino los futuros.

AG: ¿Hoy va a participar usted en la comisión?

Por supuesto.

AG: ¿Qué le va a decir a Lijo?

Un par de preguntas.

