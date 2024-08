Pablo Zurro: "El gordo valor nos robó menos que Milei"

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurró, sostuvo que Milei “ataca a Kicillof” porque el gobierno bonaerense “sí tiene un Estado presente”. Sobre el reordenamiento del peronismo de cara a las elecciones del 2025, declaró que Cristina juega un papel “clave”. “Sólo la puede sacar la gente o ella, y ninguna de las dos cosas van a pasar”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Zurro es el intendente de Pehuajó.

Alejandro Gomel: La denuncia por violencia de género contra Alberto Fernandez cayó como una bomba dentro del peronismo.

Sí, pero más allá de eso, creo que si lo de Alberto golpeó al peronismo, no nos podemos hacer cargo. Es doble porque un violento con escasos recursos, tiene escasos recursos. Un violento con poder, es dos veces violento.

AG: ¿Esto lo sorprendió?

A mi me sorprendió, pero yo en el 2017 le dije canguro en un programa de televisión porque saltaba para todos lados. No tenía buena onda y no lo vi más. Después de lo que hizo con la pandemia y la fiestita, que le echa la culpa a Fabiola, el responsable es él. Ahí Milei la embocó con lo de la casta, aunque él también es casta porque se dio la vuelta al mundo recogiendo medallitas para él. La verdad es que hay mucha hipocresía en la política argentina.

A.G: ¿Cristina se equivocó? ¿No había otro para elegir o simplemente fue una mala decisión política?

No, no se equivocó. En el contexto que se dio no estuvo mal porque había que sacar a Macri. Tuvimos 12 años espectaculares con Nestor y Cristina, obvio que soy kirchnerista. Después empezó una debacle que va a durar 12 años. Primero, con el pirata Macri, que todavía tiene que pagar por lo del correo, y con su amigo de la vida Caputo. Ahí tienen 45 mil millones de deuda pública y 100 mil de deuda privada y nadie sabe que se hizo con eso. Después hubo un tropezón bárbaro con Alberto y ahora llegó este muchacho que es el caos del caos. Es mentira lo que dice.

Te doy un ejemplo. Estuve reunido con un comerciante de Pehuajó que tiene 8 empleados. La luz la pagaba $100.000 y ahora tiene $1.200.000. El 4% de la inflación es mentiroso, el país real no es el que dice Milei: el país real es el del hambre, la entrega y la sumisión.

AG: ¿Cómo se rearma el peronismo para enfrentar a este Gobierno? ¿Cuál tiene que ser el papel de Cristina?

Yo soy peronista, después el kirchnerismo me enamoró, que es el peronismo del siglo XXI. Banco a Néstor y Cristina porque nos hicieron vivir 12 años de felicidad.

Tenemos un gobernador con un Estado presente, y el Gobierno nacional tiene un Estado ausente vergonzoso. No sé de qué ética hablan cuando Pettovello tiene todavía comida sin entregar y los pibes se mueren de hambre.

Lo de Milei es vergonzoso. Milei nos robó como el gordo valor, y el gordo valor robó menos que Milei. Nos robó 84.000 viviendas de 75 millones y 126.000 cuadros de pavimento a los provincianos de 50 millones. Eso son los 6 billones que nos debe y no nos paga. Es un ladrón.

AG: En ese rearmado que tiene que haber, y pensando en el 2025 y en el 2027, ¿cuál es el papel de Cristina?

El papel de Cristina es clave. Hay algunos que la quieren jubilar pero solamente se puede jubilar cuando ella lo decida o cuando lo decida el pueblo. Vos vas a los barrios y te preguntan por Cristina y por Axel.

Para Zurro, el peronismo no puede volver a cometer el error de trabajar con “un pichichi como Scioli”.

Elizabeth Peger: ¿Cómo se rearman a partir de ahora? ¿Cristina tiene que volver a ser candidata? ¿Se puede trabajar con otros sectores peronistas fuera de la estructura?

Sí, por supuesto, se puede trabajar en las coincidencias. No se puede trabajar con una persona, por ejemplo, como un pichichi como Scioli. Esos errores no los podemos tener más.

El kirchnerismo llegó muy rápido, con valores muy fuertes, pero no con cuadros muy importantes. Néstor y Cristina hicieron magia, porque teníamos algunos que Dios mio.

EP: ¿Y con quién sí se puede trabajar?

Con un traidor semejante no se puede trabajar. Una cosa es cuando vos tenés alguna diferencia, y otra es cuando sos un traidor como el pichichi. Scioli me da vergüenza ajena, en serio.

EP: Hubo una discusión en las últimas semanas sobre la decisión de YPF y Petronas con no avanzar con el desarrollo de la planta de GNL en Bahía Banca y se hará en Río Negro. ¿Cree que Milei apunta especialmente al gobernador Kicillof con un objetivo político?

Para los que conocemos la zona, si vieras dos lugares similares, me parecería bárbaro que el Presidente elija por un supuesto desarrollo. Ahora, si ves una disparidad tan grande, y no tengo nada contra los compañeros de otras provincias, es una decisión netamente política en perjuicio de.

¿Quién es el más casta de la Argentina? Milei. ¿Cuántos premios fue a recibir con el mundo que no están relacionados con ser presidente y conseguir cosas para la Argentina? ¿Cuánto usó el avión presidencial? ¿Cuánto le gusta gastar? Lo que pasa es que tiene todos los medios hegemónicos y los trolls, pero eso se acaba porque es la fantasía en la que vive. El país real es otro, que tendría que reaccionar y no ha reaccionado, es verdad. Es como si te martillás un dedo y no gritas: hay gente que se está muriendo de hambre y no grita.

EP: ¿Por qué no grita?

Es una explicación sociológica. Todavía creen en una fantasía y al pueblo argentino le cuesta creer que se equivocó. Lo dije desde el primer día. No digo que el pueblo sea malo, pero se equivocó. ¿A vos te parece que tengamos que vender Vaca Muerta, cuando en un año y medio llegamos al autoabastecimiento y ahora vamos a tener que pagar el gas como en Holanda?

Hay otra cosa, y no me importa que se enojen. Tienen dos problemas: enojarse y que se les pase. Hay muchos dirigentes e intendentes que están re callados.

EP: ¿Tienen miedo?

No sé, y si le tienen miedo que le compren caramelos. Yo no le tengo miedo ni a Milei, ni a nada. Menos a la hipócrita de Villarruel y a los diputados que hay que expulsarlos. Mirá al radicalismo si viviera Alfonsín. ¿De qué habló Villarruel 10 años con Astiz? ¿De cómo violaban a las compañeras y las tiraban de un avión?

“Los crímenes de lesa humanidad no son del pasado: son del pasado, del presente y del futuro”, sostuvo Zurro.

Nosotros nos podemos sentar y hablar de política, de fútbol. Ahora, te juntas con un represor, asesino, basura, condenado por 500 jueces, ¿y de qué hablás Villarruel? Contame, contale a la gente. ¿Por qué no le preguntás dónde están nuestros compañeros que no aparecieron?

AG: El Gobierno plantea que está dando la batalla cultural y se está dando un cambio de época en los sectores que revalidan represores y en cuanto a lo económico, y que el peronismo está en proceso de descomposición. ¿A eso qué le responde?

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, porque sino le diríamos “Que bien Hitler, mataste 6 millones” y nos olvidamos. Los crímenes de lesa humanidad no son del pasado: son del pasado, del presente y del futuro.

Después, hay una mentira atroz. Milei dice que trabaja por una Argentina mejor y con déficit cero. Ahora, en el mientras tanto, la gente se muere de hambre. ¿Por qué ataca tanto a Kicillof? Porque Axel tiene un Estado presente que funciona. Obvio que había que hacer funcionar al Estado y que algunos sectores se habían desvirtuado con Alberto. Pero critica a Alberto, que me parece bien, y después cierra el Ministerio de la Mujer. ¡Qué contrafáctico!

Te digo otra más, no sé qué le pasa. ¿Que tiene que hacer mostrando tanta virilidad? Va a Mar del Plata a darle un piquito a una, después a otra. Que país bananero.

AG: Algunos plantean que al peronismo le puede pasar algo parecido a lo que le pasó al radicalismo después de De la Rúa. ¿Puede que le cueste volver al peronismo volver al poder?

No, vamos a volver. De la Rúa fue un desastre pero nosotros tenemos muchos cuadros potentes, muchos gobernadores que no se dieron vuelta y muchos militantes a pie, que son los más están puteando.

AG: ¿Kicillof es el dirigente que tiene que marcar el rumbo ahora?

Entre otros. No hay que anotarlo sólo a Axel, porque es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, pero hay muchos. Hay jóvenes con mucho futuro.

EP: ¿Qué dirigentes cree que son importantes y que podrían formar alguna alianza?

Cristina Fernández de Kirchner, Axel, Máximo, algunos intendentes, gobernadores. Hay una amplitud.

Milei ahora está puteando a los senadores por el sueldo, aunque él gana mucho más porque no compra ni una banana, y no está mal. En el medio hay que acordarse que sólo 7 de los 72 senadores son de La Libertad Avanza. Él arregló con todos los demás que le votaron la Ley Bases. No puede decir que son todos unos hijos de puta cuando hace 20 días, de alguna manera, votaron una ley invotable. Una persona tiene que tener coherencia y militancia.

EP: ¿Massa puede volver?

Todos los que están en un lineamiento del campo nacional y popular pueden volver. no sé si se fue, está ahí. También vivió una lección compleja y puso la cara.

No se puede a sacar a Cristina de líder porque sólo la puede sacar la gente o ella, y ninguna de las dos cosas van a pasar.

