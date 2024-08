Luego de las críticas del presidente Javier Milei por el aumento en la dieta de los senadores, mediante el cual pasarán a cobrar en septiembre alrededor de 9 millones de pesos, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a despegarse este martes de la decisión tomada por el cuerpo legislativo que preside.

En base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, de 3,5% para julio y 3% en agosto respectivamente, los integrantes de ambas cámaras lo replicaron. De esta manera, se estima que los senadores pasarán a recibir un sueldo estimado de más de ocho millones de pesos en bruto, lo cual fue calificado por el Jefe de Estado como una "traición al pueblo argentino".

Los senadores aceptaron un aumento de sueldo del 6,5% y Milei los repudió: "Una traición al pueblo argentino"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese contexto, y en medio de los rumores de una interna con el líder de La Libertad Avanza, Villarruel tomó distancia del incremento salarial. “Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

“Yo solo decido sobre las paritarias de los empleados”, explicó la presidenta del Senado de la Nación. Su mensaje fue una respuesta a los cuestionamientos de un usuario de esa red social, que le había reclamado que "se pusiera las pilas" ante el nuevo aumento de los legisladores, cuando "la mayor parte del pueblo se la está bancando toda".

Esta no es la primera vez que Villarruel queda en el ojo de la tormenta con respecto a este tema, ya que en oportunidades anteriores había defendido que los integrantes de las cámaras legislativas tengan un ingreso que sea acorde a sus responsabilidades, diferenciándose de la postura de Milei.

“Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, se había justificado meses atrás.

En abril pasado, los bloques estuvieron de acuerdo en un incremento de su salario que llevó su dieta a más de 4 millones por mes. Un mes después, hicieron lo mismo y ese monto trepó hasta los 7 millones de pesos.

El enojo de Milei por el aumento en el Senado

El descargo del Presidente fue más extenso, repudiando categóricamente el aumento, renovando su discurso "anticasta" al calificar la decisión de los senadores como un acto de "traición al pueblo argentino", pero sin mencionar en ningún momento a su compañera de fórmula.

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, planteó en un posteo en la plataforma X.

Y continuó expresando su "máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores". Sobre esta decisión, recordó: "Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”.

En esa línea, se preguntó: “¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por (el ex ministro de Economía) Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses".

Según el líder libertario, lo sucedido "es más que una burla, es traición al pueblo trabajador" y en la publicación lanzó de forma tajante: "Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias".

“No sé quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”, cerró.

FP/fl