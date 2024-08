Milei cargó contra los senadores por el aumento de las dietas: “Traición al pueblo argentino”

Los senadores aceptaron un incremento del 6,5% de sus dietas

El Senado acordó un aumento de las dietas de los trabajadores legislativos de 6,5% en dos tramos, por lo que los integrantes de la cámara pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales. El incremento será de 3,5% sobre los sueldos de julio y otro 3% sobre el monto de agosto.

En este marco, Javier Milei se pronunció en contra de este aumento, al que catalogó como una “traición al pueblo argentino”. Además, dijo que quienes han avalado la medida “sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”.

Los senadores aceptaron un aumento de sueldo del 6,5% y Milei los repudió: "Una traición al pueblo argentino"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei suspendió su viaje a México

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a México para asistir al acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. El mandatario tenía previsto viajar este viernes al país azteca para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora.

En el acto de la Bolsa Rosarina el presidente brindará un discurso orientado al sector agropecuario, con el que el gobierno busca tener una relación aceitada.

Agroindustria ganó el "Oro" para Argentina en empleo: 2 de cada 10 puestos los genera el sector | Modo Fontevecchia

Fabiola Yáñez dijo que perdió el celular donde tenía los chats con Alberto Fernández

La ex primera dama, Fabiola Yáñez, señaló que extravió en una mudanza el teléfono celular que contenía las conversaciones con el ex presidente Alberto Fernández. Sin embargo, aseguró que posee capturas de pantalla de los chats que evidencian el maltrato. Esta semana se comenzará a tomar testimonio a distintos testigos, y no se descarta que se cite a más personas a declarar.

"La Fiscalía Nº 7, en el marco de la causa que involucra a Alberto Fernández, ha requerido diferentes datos", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Fabiola Yáñez dijo que perdió el celular que tenía los chats con Alberto Fernández | Perfil

Federico Sturzenegger anticipó que esta semana se reglamentará la reforma laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que en esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases. Según él, las medidas van a implicar una solución para muchas empresas.

El funcionario aseguró que la aprobación del paquete de leyes le ha dado mucha libertad a Javier Milei para que en este primer año haya “una reforma importante en la estructura del Estado”. “Se viene más libertad”, expresó Sturzenegger.

Reforma laboral: 9 cambios que reglamentará el Gobierno | Perfil

Comenzó la Convención Demócrata en Chicago

Ayer comenzó la Convención Nacional Demócrata, donde el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se despidió de la carrera electoral. En su discurso de despedida, el mandatario sostuvo que el candidato republicano Donald Trump "descubrirá el poder de las mujeres" en las elecciones de noviembre.

"El crimen seguirá disminuyendo cuando pongamos a una fiscal en la Oficina Oval en lugar de un convicto", declaró el actual presidente norteamericano, Joe Biden. Además, en un breve discurso en la apertura de la convención, Harris dijo que está "eternamente agradecida" con Biden por su "liderazgo histórico".

Elecciones en Estados Unidos: una encuesta mostró que habría un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump

El gobierno chileno ordenó la expulsión de Facundo Jones Huala

Luego de que la Corte Suprema de Chile liberara a Facundo Jones Huala, el gobierno chileno emitió una orden de expulsión. El exlíder de la Resistencia Ancestral Mapuche tiene diez días de plazo para abandonar el país trasandino y, una vez que lo haga, no podrá regresar allí durante 20 años.

Jones Huala se encontraba cumpliendo la condena por un incendio en el fundo Pisu Pisué de Río Bueno. Sin embargo, este viernes se ordenó su liberación inmediata ya que consideraron que estaba "ilegalmente privado de su libertad" porque ya cumplió su pena en junio pasado.

Tras recuperar su libertad, el gobierno de Gabriel Boric ordenó la expulsión de Facundo Jones Huala

¿Vuelve la política al fútbol argentino?

Tras haber omitido a Diego Maradona durante el "Día del Zurdo" la hinchadas de Boca e Independiente le pusieron banderas durante sus respectivos partidos al vocero presidencial, Manuel Adorni, para cuestionarlo.

Ante esto, el vocero presidencial aseguró que es parte del folclore del fútbol, que se siente orgulloso de que su nombre esté en una bandera de la hinchada de Boca porque él es hincha de ese club y agregó: "Espero que quede para la eternidad". Además, Adorni dijo que es de Boca.

Por eso, despedimos esta apertura con las hinchadas de boca, independiente y defensa y justicia manifestándose en contra del vocero presidencial.

FM