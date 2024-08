Agroindustria ganó el “Oro” para Argentina en empleo: 2 de cada 10 puestos los genera el sector

Que el sector agroindustrial es uno de los sectores más pujantes y resilientes de la economía de la Argentina no es algo novedoso. Ello pese a que muchas veces, como reclaman las entidades ruralistas, no se lo reconozca como tal, y año tras año diversas gestiones de Gobierno no hayan tomado medidas que incentiven de modo acorde el desarrollo y el progreso de sus segmentos productivos

Ciertamente, esta realidad quedó reflejada en los resultados que reveló el último informe realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), tras su relevamiento de datos sobre “Empleo de las Cadenas Agroindustriales”. Se trata de un estudio basado en la estimación de los puestos de trabajo generados en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, y su participación en el empleo nacional. Este informe releva más de 250 actividades económicas relacionadas al sector, y refleja el empleo clasificado por cadenas y eslabones.

Medallas olímpicas del agro

En su trabajo la entidad hace referencia a las “Medallas olímpicas en la agroindustria”, para mencionar las cifras contundentes de su estudio. Los premiados ganadores en estas olimpíadas fueron: “Oro para carne vacuna, plata para frutas, verduras, hortalizas y legumbres y bronce para trigo” Y agregaron que “2 de cada 10 de puestos de trabajo vienen de la agroindustria. “Los trabajadores agroindustriales llenan 490 Luna Park y los ganaderos 590 Torres Eiffel”, señalan desde la entidad.

Natalia Ariño, economista de FADA, destacó: “Acostumbramos a traducir los números en ejemplos concretos para dimensionarlo: los 4 millones de trabajadores agroindustriales podrían llenar 490 Luna Park”. De modo que con este ejemplo bien elocuente la especialista pone la dimensión de la importancia que tiene el sector agroindustrial para el fortalecimiento del mercado laboral argentino y “el impacto que tiene la generación de trabajo desde el agro para toda la economía”.

En ese sentido, el informe concluye que “2 de cada 10 empleos en Argentina se generan en las cadenas agroindustriales, el equivalente a 4,1 millones de puestos de trabajo. Esto representa el 23% del empleo privado de nuestro país".

"Las cadenas agroindustriales generan más de 4 millones de puestos de trabajo, esto representa el 23% del empleo privado argentino. El aporte al mercado laboral desde el agro es sumamente importante para todo el país. Para hacer las estimaciones tuvimos en cuenta a todas las producciones que hay a nivel nacional, largo y ancho del país, teniendo en cuenta el aporte en empleo que hacen las cadenas cárnicas, bovina, porcina, agrícolas (soja, trigo, maíz, girasol), las cadenas regionales (frutas, verduras, hortalizas, legumbres); cadenas de tabaco, de pesca, vitivinícola, forestales, azucareras”, señaló Natalia Ariño a este medio.

El podio de los medallistas

Los medallistas olímpicos del trabajo destacados por el relevamiento de FADA indican que Argentina tuvo varias condecoraciones que la tornan altamente competitiva en el sector agro. “En el medallero olímpico, la carne vacuna se lleva la medalla dorada, generando el 12,3% de los empleos”, apuntó Ariño.

Se subió al podio para ocupar el segundo puesto y quedarse con la medalla plateada en el segmento de “la cadena de frutas, verduras, hortalizas y legumbres con el 10,4% del trabajo agro”, mientras que “el bronce se lo lleva el trigo con el 10,1% del empleo. Por otra parte, se suman en el listado de competidores la “soja con el 9,1% y el maíz con el 6,7%”, con estas participaciones desde FADA señalan que en esta actividad productiva se concentra “casi el 50% del empleo de las cadenas agro”.

Siguiendo con la forma de graficar del modo más directo y simple, la economista a cargo del estudio afirma: “Si juntáramos a todos los trabajadores de las cadenas ganaderas llenamos 590 Torres Eiffel”. Por lo que, el relevamiento da cuenta entre sus resultados que “estos trabajadores, como todos los de las cadenas agro, se encuentran a lo largo y ancho del país, desde el arroz en el norte hasta la pesca en la Patagonia, pasando por cada provincia argentina, es empleo que moviliza cada región”.

¿Dónde se generan los 4 millones de empleos?

Un análisis desagregado de la generación de puestos de trabajo que, según el informe FADA, da origen a más de 4 millones de puestos de trabajo, es importante para entender ¿Dónde se encuentran esos trabajadores? En este marco, Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA, señala en el informe que según el último dato disponible “en 2022, las cadenas generaron 3,9% más de trabajo que el año anterior, lo que arrojó un total de 4.115.861 puestos de trabajo en Argentina”.

El interrogante que plantea FADA, según advierte la analista de la entidad Natalia Ariño, tiene “al menos dos formas de responderse: Por un lado, los empleos generados directamente. En este sentido Ariño destacó en diálogo con Modo Fontevecchia: “Las cinco cadenas que más empleo generan dentro del agro, en primer lugar se ubica la cadena bovina con unos 507.000 puestos de trabajo; le sigue la cadena de frutas, verduras, hortalizas y legumbres con 428.000 puestos de trabajo; trigo con 414.000 empleos; la cadena de soja con 375.000 puestos de trabajo; en quinto lugar de este ranking se ubica la cadena de maíz con 274.000 puestos creados. Conjuntamente estas cinco cadenas que son las que más empleo generan, son las de mayor importancia y alcanzan a cubrir la mitad de lo que genera en trabajo todo el sector agro”.

No obstante, hay un segundo modo de responder la pregunta. “Otra forma de ver en donde se generan estos 4 millones de empleos es también en las diferentes etapas, que conforman las grandes cadenas. No solo se inicia y termina en el campo sino que trasciende y sigue en la industria con la transformación de las materias primas, llega a la comercialización de esas materias primas, el transporte, las maquinarias e insumos. También los servicios conexos (veterinarios, agrícolas, servicios de pesca, forestales, administrativos, contables)”, remarcó la economista.

Agenda agro: “Con las políticas públicas y la agroindustria vamos a conseguir sacar la Argentina adelante”

“De modo que, de alguna forma directa o indirectamente, hay empleos que se vinculan al campo y a la agroindustria. En este sentido, la producción primaria concentra el 33% del empleo de las cadenas agroindustriales; la comercialización es el segundo eslabón que genera más empleo en las cadenas agroindustriales con el 26%; la industria el 22%; el resto se concentra en transporte con el 9%, maquinaria e insumos con el 4% y los servicios conexos con el 6%”, apuntó la analista de FADA a este medio.

“El sector agroindustrial tiene un rol clave en la actividad económica precisamente por su grandes aportes: no solo genera el 23% del empleo privado argentino, también aporta el 23% del total de la actividad económica, además 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones son generados por el sector agroindustrial, de allí el impacto y la relevancia para el crecimiento de la economía argentina”, destacó Ariño a Modo Fontevecchia.

Agrandar la torta

El informe de FADA señala que el empleo agroindustrial está en este momento “bajo la lupa”. Los economistas de la entidad coinciden en advertir que “más agroindustria implica más producción y más empleo, lo que implica un aumento en la actividad económica”. A la vez que remarcan: “Que crezca el agro implica una mejora para todos los argentinos, cuanto más grande sea la torta, más grande será la porción para cada uno”.

ADP