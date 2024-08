Carlos Etchepare advirtió que, “el precio de la soja todavía tiene margen para seguir bajando”

El abastecimiento exponencial de soja a nivel mundial sigue repercutiendo en su precio y las estimaciones indican que no habrá una recuperación en el corto plazo. En cuanto al productor argentino, se encuentra a la espera de mejoras en el ámbito interno para llevar a cabo una liquidación. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el director periodístico de Canal Rural, Carlos Etchepare.

“El precio de la soja todavía tiene margen para seguir bajando, está bajo si lo comparamos con los últimos 2 o 3 años, está dentro de términos históricos razonables para la situación de oferta y demanda que se está viviendo, donde hay una gran oferta de soja”, comentó Carlos Etchepare. “El mundo ha perdido 250 dólares el valor de la soja en los últimos 8 meses”, agregó.

No se espera una recuperación en el precio de la soja para el corto plazo

Posteriormente, Etchepare planteó: “El precio de la soja no podrá recuperarse si no aparece ninguna crisis climática y hoy los pronósticos no están indicando eso”. Luego, manifestó que, “en el corto plazo no hay ningún indicador que permita alentar esperanzas de una recuperación importante, por lo tanto, debería generarse un fenómeno muy importante para que el precio de la soja suba de manera significativa”.

“Argentina es tomador de precios, por lo tanto, recibe lo que se marca a nivel internacional”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Argentina todavía tiene guardadas 25 millones de toneladas de soja, por lo que si saliera hoy a vender todo ese volumen junto, el precio se derrumbaría aún más”.

El productor argentino se encuentra a la espera de algún cambio interno para liquidar

Por otro lado, el director periodístico de Canal Rural señaló: “El productor argentino está administrando su oferta, probablemente esté esperando alguna medida coyuntural en el orden interno”. A su vez, remarcó que, “el productor ve con preocupación a dónde va a invertir, el productor argentino cobra pesos y con los pesos, la única forma que tiene de mejorar es haciendo una actividad financiera o reinvertir en la propia actividad”.

Para finalizar, Etchepare expresó: “En la medida que se va achicando la brecha, el dólar blend está bajando, entonces, tenemos un dólar blend que hoy está más bajo de lo que estaba hace un mes y eso termina impactando en los precios”.