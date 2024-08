La caída en el precio de la soja sigue preocupando las exportaciones del mundo y sobre todo las de Argentina, que posee una desventaja por sobre los demás países debido a los derechos de exportación. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con Santiago Del Solar, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria.

“Las cosechas vienen creciendo a un ritmo muy importante en los países productores, Estados Unidos, principalmente Brasil, Argentina está estancada, tiene un régimen muy particular, nosotros no somos el causante de la mayor oferta de granos en el mundo”, comentó Santiago Del Solar. “Argentina viene estancada desde el 2010, donde produciamos 50 millones de toneladas de soja y ahora también”, agregó.

El desplome del precio de la soja repercute fuertemente en las exportaciones

Posteriormente, Del Solar planteó: “Hay una producción muy importante de soja y la demanda no está convalidando precios tan altos como hubo los últimos años”. Luego, manifestó que, “el desplome del precio de la soja pega muy duro a las exportaciones agropecuarias en todo el mundo, pero particularmente en Argentina que tiene un descuento del 33% de derechos de exportación más el tipo de cambio diferencial”.

“Un brasileño precisa la mitad de soja que un argentino para comprar la misma cosechadora, entonces, el acceso a la tecnología nos queda muy lejos porque tenemos el impuesto país para importar, tipos de cambio distintos, derechos de exportación”, sostuvo el entrevistado. “Todas esas cosas nos alejan de la competitividad con respecto a los otros países”, complementó.

No se espera una suba de la soja en los próximos meses

Por otro lado, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria señaló: “Hay una oferta muy importante de soja y si no hay una falla en la cosecha de Estados Unidos o de Brasil en el verano sudamericano que viene, aparentemente no habría por qué haber una suba importante de la soja”. A su vez, remarcó que, “es difícil creer que va a haber una suba de la soja en los próximos meses, todo indica como que no sucedería”.

“Argentina podría ser competitiva con los 360 dólares de la tonelada de soja si recibiera los 360 dólares reales, está recibiendo menos de 200 dólares, podríamos ser más competitivos que otros países pero los derechos de exportación nos sacan de la cancha”, expresó Del Solar, que después concluyó: “Es muy difícil que haya un rebote de la producción agropecuaria con este nivel impositivo”.