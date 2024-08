Santiago Bulat: "Falta un trecho enorme para volver a 2023 y no, no hay milagro argentino”

El INDEC dio a conocer ayer que la inflación de junio fue de 4%, el índice más bajo de la gestión de Javier Milei. Santiago Bulat, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), explicó que el Gobierno esperaba un número más bajo, “cerca del 3,7%” y que todavía “queda inflación hacia adelante”, porque todavía no se reacomodaron los precios de algunos productos y servicios. Además, advirtió que para que el país crezca sostenidamente, “el cepo se tiene que ir y el Gobierno lo sabe”.

Santiago Bulat es economista y magíster en Finanzas de la IAE Business School. Además, se desempeñó como economista jefe del Instituto para el Desarrollo de la Economía Argentina (IDEA).

Alejandro Gomel: ¿Qué lectura se hace del último número de inflación?

El 4% es un número que no estaba esperando el Gobierno, ellos estaban esperando uno cerca del 3,7% e incluso que la inflación núcleo, la que no tiene ningún producto estacional, dé cerca del 3,2 y dio 3,8%.

La inflación de julio fue de 4%, el índice más bajo en la era Milei

Es una tendencia hacia la baja, como si fuera bajar de peso. Bajar de los 120 a los 80 kg es más fácil, pero de 80 a 70 kg se hace mucho más difícil, y estamos en esa instancia.

La devaluación del 1.2% mensual le pone un piso a la baja de la inflación y todavía quedan muchos productos y precios regulados, sobre todo en servicios y prepagas, que todavía no se ajustaron. Eso lleva a pensar que queda inflación hacia adelante porque todavía no se terminaron de reacomodar los precios relativos en el total.

El mercado espera que sigamos viendo una inflación cercana al 4%, pero no que se perfore este 2% que el Gobierno estaba esperando.

AG: ¿Entonces este escenario que planteaba el Gobierno de converger por debajo del 1% a fin de año queda lejos?

Van a querer mostrar una baja de inflación en septiembre, principalmente por la reducción del impuesto PAIS. La apuesta del Gobierno es que los precios bajen nominalmente porque la quita del impuesto PAIS va a abaratar las importaciones. Hay que ver si eso se convalida efectivamente o no.

Apurarse en querer un resultado muy bajo de inflación sin haber corregido del todo algunos precios relativos te lleva a que en algún momento tengas que corregir hacia arriba. Ese es el problema de querer acelerar un proceso que todavía no estaba tan acelerado.

Luis Caputo: "No queremos salir a las apuradas del cepo"

Cuando Milei arrancó su presidencia dijo que iba a tardar 18 meses en bajar la inflación. Hoy estamos en el mes 8 y ya quiere tener en cero, que no era el objetivo inicial. Creo que se enamoraron de una idea y para llegar a ese número, ahora están viendo dificultades.

Elizabeth Peger: ¿Qué escenario estás viendo en materia de actividad económica?

La actividad económica viene mostrando ciertos vaivenes. De alguna manera, vemos una actividad que, en términos generales, está cayendo fuerte. Venimos de una contra sequía, con lo cual si vemos cómo viene el EMAE, que es el estimador mensual de actividad, vemos que no viene tan mal porque la economía en total cayó un 2% aproximadamente. El agro en particular es lo que más está remontando la situación, porque el resto de los sectores sin contar el agro, cayeron un 6% hasta mayo.

Lejos de la recuperación en V: la industria cayó un 20,1% interanual en junio

Junio no fue un buen mes en general y sí vemos que julio viene mejor en ventas minoristas, aunque parte de eso es un impacto estacional por las vacaciones de invierno. El patentamiento creció, el mercado de créditos al sector privado mejoró.

EP: Es mínimo el dato de créditos hipotecarios, 6%, no existe prácticamente...

Desde ya. La pregunta es si la economía empezó a pegar la vuelta o no, para volver a niveles de 2023 falta un montón. No es que hayas recuperado lo que se perdió. Lo que nos dice julio es que ciertos sectores empiezan a mostrar una recuperación respecto de los meses anteriores, que fueron horribles.

Los salarios se recuperaron en junio pero siguen por debajo de la inflación anual

Vamos a ver qué sucede con el tema cambiario porque un salto cambiario descontrolado también puede jugar en contra.

EP: Otro tema complejo es la dificultad del Gobierno para acumular reservas...

En el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que muestra lo que está esperando el mercado en términos de inflación, se ve que hay un salto porque se cree que la inflación en vez de estar en 3,8, estará cerca del 6% en diciembre. Muchos actores creen esto porque puede haber una suba del tipo de cambio que suba los precios.

El Banco Central está acumulando reservas, pero de manera muy lenta. En junio, un mes en el que se supone que se recuperan reservas, se perdieron, y en julio también. En agosto se recuperaron cerca de USD $150 millones. Si sumamos los bonos que emite el BCRA, está cerca de 6.000 millones negativos, es decir que está muy lejos del objetivo de estar en equilibrio.

No es momento de pensar en el dólar: ¿En qué conviene invertir?

El nivel de tipo de cambio se empezó a quedar sin nafta. El 900 que estamos viendo ahora nos parece prácticamente nada. Por eso, bajar el impuesto PAÍS sin modificar el esquema cambiario, me hace un poco de ruido. Se van a abaratar aún más las importaciones en un contexto en el que no hay dólares.

Para el economista, "crecer con cepo es posible pero es una mirada muy cortoplacista".

AG: Ayer el Presidente dijo que “podemos crecer aunque no saquemos el cepo”. ¿Puede haber un crecimiento con cepo? ¿Hay un milagro argentino?

No, milagro argentino no, falta un trecho enorme para volver a 2023. Dejemos de pensar que somos distintos a lo que es la economía del mundo. A largo plazo, el cepo es una herramienta espantosa. Pero si uno ve los números, en 2021 se pudo crecer con cepo cambiario. El tema es que es un crecimiento que va a quedar muy acotado y no va a haber tracciones de nuevas inversiones. Lo único que podría traccionar en ese esquema es el RIGI, que tiene un esquema cambiario distinto al resto y un acceso libre a los dólares que no tiene el resto de la economía. Crecer con cepo es posible pero es una mirada muy cortoplacista.

La "torta para pocos" y el festejo del ajuste de Milei con el círculo rojo

En Argentina, el cepo empezó en 2011 y desde ese momento, el país no crece en términos netos. Un año crece con cepo, al otro cae. El crecimiento, en general, es traccionado por el consumo. Si hoy los salarios reales mejoran, puede haber una mejora en el consumo que haga crecer la economía, pero eso no va a traer nuevas inversiones con más empleo.

No es mentira el crecimiento con cepo a corto plazo, pero si uno quiere pensar en un país que crezca sostenidamente, el cepo se tiene que ir y el Gobierno lo sabe, pese a que ahora esté algo más cómodo en esa situación.

