Javier Milei: circo, relato y nada de pan

Desde que comenzó, la presidencia de Javier Milei ha sido una tormenta de malas noticias, donde cada tanto asoma el sol. Comenzando por las buenas, el Registro Único Digital, la patente única y la licencia de conducir sin vencimiento son, por ahora una promesa, que suena alentadora. La eliminación del impuesto a la transferencia de inmueble (ITI), la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de Vía Navegable (ECOVINA), la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), como así también la eliminación de algunas retenciones al campo; son medidas que van en dirección de lo que podemos llamar un gobierno liberal.

Las encuestadoras, inclusive las que mejor calificaban al gobierno, hablan de un segundo mes de caída consecutiva de la imagen del Presi; las que hoy lo ubican en un 48% de imagen positiva y muy positiva y un desplome de 11 puntos.

El dato que se sigue reforzando es que los desencantados pasan rápidamente y sin escalas a una percepción muy negativa, sin pasar por regular o negativa. Otras mediciones afirman que el 80% de los jóvenes cree que la situación del país es mala o regular pero el 64,5% volvería a votar a Milei. Claramente la falta de nuevos liderazgos los obliga a esta creencia casi religiosa de la luz al final del camino aunque no haya un plan que así lo indique; pero ciertamente se irá desmoronando cuando la realidad familiar impacte de lleno sobre esa fé depositada en la gestión actual.

Las olimpíadas de Milei

El Presidente fue finalmente a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, después de todo la invitación de Emmanuel Macron a Javier en un pasillo del G7 fue lo único que se llevó de productivo. Este viaje de placer ocurrió en medio de la carta de los embajadores a Diana Mondino advirtiendo sobre la grave situación del servicio diplomático. Hasta ahora son todos viajes terapéuticos, ninguna inversión en nueve meses de mandato, y los encuentros con jefes de Estado además de breves e insustanciales, los podemos contar con una mano.

José 'Maligno' Torres trajo la medalla de oro para el ciclismo, se la prestó para la foto a un niño llamado Javier, y Toto se consagró en bicicleta financiera llevándose el oro de las reservas al exterior"

Una vez en Francia, los hermanitos accedieron a la reunión bilateral con el mandatario francés. Los galos jugaron con equipo completo, mientras que los nuestros eran Javier, Karina, Gerardo Werthein, de quien no tenemos la menor idea que hacía allí nuestro embajador en los EEUU, y el embajador argentino Ian Sielecki. Demás esta decir que el encuentro era improcedente para un pedido de disculpas por los cánticos en el fútbol, que la ausencia de nuestra Canciller Diana Mondino ya no es llamativo; y que los franceses no estaban interesados en conocer una nueva receta del crème brûlée.

Carolina Píparo: "Milei gobierna como el kirchnerismo"

La foto de familia de las representaciones políticas tomó distraído a nuestro Presi, pero por suerte Karina salió muy bien. Los organizadores no se tomaron la molestia de revisar si en alguna imagen la figura más importante del liberalismo en el mundo había salido bien, todo muy raro. Por su parte José “Maligno” Torres trajo la medalla de oro para el ciclismo (BMX), se la prestó para la foto a un niño llamado Javier, y Toto se consagró en bicicleta financiera llevándose el oro de las reservas al exterior.



Crisis en Venezuela

El pueblo venezolano fue nuevamente a las urnas y Nicolás Maduro volvió hacer fraude. De estas elecciones hablaremos en otro artículo, pero destaquemos algunos detalles que afectan a nuestra política criolla. El triunfo de Edmundo González Urrutia llevó al reconocimiento casi inmediato de los países de la región. El caso argentino tiene la particularidad de ser nuestro país el que dio asilo a seis colaboradores cercanos de la dirigente María Corina Machado.

El Presidente Ignacio Lula da Silva no es más "comunista y corrupto”, ya que Javier Milei, luego de agredirlo, esquivarlo en el cumbre del Mercosur, y volver a destratarlo por su abstención en la OEA; agradeció a Brasil, sin mencionar al mandatario, por la custodia de la embajada argentina en Venezuela. Los brasileños siguen sumando cartas para negociar una transición que les de el mayor rédito posible.

Jorge Yoma acusó a Milei de "mandar a la banquina" a los argentinos: "Dejale el lugar a alguien que quiera laburar"

Nicolás se ha vuelto una mancha venenosa, de a poco los líderes de la región, incluidos los ideológicamente afines se van desmarcando. Este ha sido el caso de Cristina Fernández que dijo “no hay diablos ni ángeles”, pero le pidió a Maduro que muestre las actas de la elección”. Mientras tanto nuestro presiduende, lejos de hacer alta política, se despachó por X con frases como “Los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros ¡no les tengan miedo! Es decir, relato mesiánico y nada de gestión internacional.



Siguen las “Masterclass” de Caputo

Mientras nos entretienen con intervención para sostener un superávit atado con hilos, en ningún momento hablamos de crear riqueza, es más tenemos suerte que la pobreza según la UCA ¿está estancada? en torno al 55% y la indigencia 20%. La inflación de Julio en CABA 5,1 %, los rubros más afectados fueron hoteles y restaurantes 9,3%, salud 7,3% y servicios de vivienda 5,7%. El aumento acumulado es de 98,5% en los primeros 7 meses de 2024 y el alza interanual es de 264,9%. Recordemos que todavía se vienen más aumentos.

Domingo Cavallo ya se despegó del gobierno, 'la recuperación no está a la vista' "

Las ventas minoristas cayeron -15,7% anual en julio y acumulan un declive de -17% en los primeros 7 meses del año. La “V” solo estaba en la imaginación del Presi, la caída de la producción industrial en Junio fue del -20% ia. A esta altura de las cosas, Domingo “El Mingo” Cavallo ya se despegó del gobierno, “La recuperación no está a la vista”, además destacó la baja de la inflación; pero alertó sobre la caída de reservas y un agravamiento de la recesión. Si bien nuestro país goza de las “Caputo Masterclass”, Paraguay alcanzó el “grado de inversión” y su riesgo país es 10 veces más bajo que el de Argentina.

Siempre hemos dicho que la salida es creando riqueza, pero para eso necesitamos una buena ley laboral y bajar drásticamente los impuestos. En los días recientes, los gremios no fueron al diálogo con los industriales para discutir una verdadera reforma que beneficia al sector del trabajo, esto al tiempo que Sturzenegger busca pagar sueldos por 12 meses a quienes sean despedido del Estado.

Una camiseta que diga “no hay dolares”

Milie visitó a la Socidad Rural Argentina, lo pasearon como a un niño, le enseñaron a tomar mate y le hicieron ligar algún aplauso de aquellos de “Esto voté”. El Presidente de la SRA Nicolás Pino "Podríamos centrarnos en la queja y el reclamo, en cambio, preferimos apelar a la paciencia". En otro momento estarían cortando rutas con tractores, pero el titular de la entidad en campaña se abrazó a Sergio Massa y ahora busca el calor de la nueva gestión. Si bien el Presi dijo que se olviden de la eliminación de las retenciones, algunas como las categorías de la A a la E de vaca, baja 25% las de carne aviar y vacuna (de 9 a 6,75%) y derechos de exportación a lácteos.



Un gato enojado y dos Gepettos decepcionados

Mauricio Macri volvió para sepultar públicamente a Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Karina Milei. En el camino impugnó a Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, pidió lugares en el gabinete nacional, y bancó a Milei pero no a su gestión ¿Se entiende? En los días previos Caputo chico, cual medicina preventiva, dijo “Macri sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar”, esto mientras apuñalaba un libro de Marcos Peña.

Sin embargo el Cat afirmó “El presidente Milei tiene ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo." Fue Federico Sturzenegger, quien quizás con algún sentimiento que venía guardando, le respondió al gato por las críticas al Gobierno “Lo que Mauricio no logró en 4 años, Milei lo hizo en un mes”.

De la misma manera que Eduardo Eurnekian se despegó de su creación, lo propio hizo Paolo Rocca hace pocos días, quien reconoció que fue “demasiado optimista” con Javier Milei, sumándose al Club de decepcionados de Eduardo Eurnekian. Luego de la presentación de resultados, el ADR de Tenaris en Wall Street se desplomó más de -9% y los de Ternium se movían con un rojo de -3%.

En efecto, de a poco los Gepettos que crearon a nuestro presidente se van desmarcando y los “aliados” son apenas un recurso temporal. Para finalizar, no esperen que llegue dinero de la mano de Donal Trump, Mauricio Claver Carone dijo que Milei toma medidas “peronistas” y criticó a Luis Caputo afirmando que “es más de lo mismo”.