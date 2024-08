Una camiseta que diga “no hay dolares”

"Me gusta hablar mucho de la serie El Zorro, es un héroe, un anarcocapitalista, y es demonizado. Y si estuvieran los medios ensobrados por el Capitán Monasterio, sería un terrible delincuente", dijo Javier Milei. Todos alguna vez vimos la serie, y parece que el Presidente es el único que no la entendió.

Rulos y firuletes

El gobierno del presidente Javier Milei quedó enredado entre los firuletes y rulos de su Ministro Luis Caputo. Lejos de poder levantar el cepo cambiario, los argentinos somos espectadores de la destrucción de todas la herramientas de la recuperación de la actividad económica.

La inflación de junio fue de 4,6%, acumuló 79,8% en los primeros seis meses del 2024 y 271,5% en el año. El consumo en supermercados y almacenes se desplomó un -12,5% en Junio, pese al cobro del aguinaldo. Una familia tipo (sin alquiler) necesitó en junio $873.168,77 para no ser pobre, un 2,6% más que en mayo. En materia de producción, quedan US$13.000 millones en silobolsas, según estimaciones privadas, y el campo no tiene previsto liquidar.

Por su parte la UIA informó que la caída de la actividad industrial en mayo fue del -14%. Sin embargo Caputo dijo "Argentina inevitablemente va a estar más cara en dólares en los próximos 12 meses”, otra mala noticia, y agregó: "Vamos a ganar en competitividad bajando los impuestos” ¿Cuándo? No lo sabemos. Sería fantástico que apuren, porque desde diciembre se tramitaron más de 38.000 expedientes de procedimientos de crisis. El gobierno ha puesto todas sus fichas al blanqueo y a la moratoria impositiva en agosto, luego Dios nos ayude o “se viene gordos”.

Por suerte el gobierno prepara un decreto para vender más de 370 terrenos y edificios públicos a US$ 1.000 millones. El especialista en crear riqueza con y sin dinero no tiene quien le preste y empieza a reventar bienes del Estado para sostener su delirio económico y ¿para devolver favores de campaña? En efecto, las medidas de Javo son la pala para que la clase media cave su propia tumba.

FMI, amor no correspondido

El Toto, siempre optimista, confirmó que está negociando un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir "fondos frescos", y además sostuvo que no planea devaluar. Por su parte, el Fondo lo dejó en off side, desmintió a Caputo y afirmó que el gobierno aún no le solicitó un nuevo programa con más desembolsos y que "no hay un cronograma específico”.

Acto seguido y previo ataque de furia con sedación según algunos medios, Javo fue a lo de Alejandro Fantino y dijo: “hubo complicidad del Jefe de la Misión del FMI con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del BCRA eso. La gente tiene que saber la verdad, fue ministro de Economía de Bachelet (Rodrigo Valdés) y causó un desastre en Chile, que además es Foro de San Pablo. ¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque eran Grupo Puebla. Mi jefe es el pueblo argentino”. Pobre Javi, todavía no la ve y eso lo frustra; no entiende que aunque merezca el Premio Nobel el problema sigue siendo él.

Lo que fue tragedia ahora es farsa

Si hay algo que terminó de pulverizar la autoridad presidencial se puede descubrir en dos frases, la primera pertenece a Milei: ¿“por qué tener pesos? Si al peso argentino no lo quiere nadie. El peso es la moneda del político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Luego Toto descalificando al primero diría:“el objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!” ¿Y la dolarización, pilar central y promesa fundamental de esta gestión?

Al fútbol lo que es del fútbol

La interna en el gobierno se viene palpando hace mucho tiempo, pero el triunfo de nuestra selección campeona de América y los cánticos de vestuario que generaron polémica, expusieron todas las incoherencias posibles. Si Julio Garro quedó afuera de la gestión debido a sus declaraciones, quien pidió que Messi se disculpara por el caso Enzo Fernández, corresponde que Guillermo Francos también sea apartado; de lo contrario corresponde que Javier Milei haga lo propio, reintegre al funcionario y penalizar públicamente al Troll Center que pidió la cabeza del primero. En efecto, si tu gobierno te lo manejan unos nenotes obsecuentes, estás listo para que nadie te respete.

Terminator en Neverland

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel posteó con tuit fijado “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha”, posteo que hizo que Karina Milei fuera a dar explicaciones a la Embajada francesa, algo que demostró que 1.- no tenemos Canciller; 2.- en Francia, 3ro ) La representación del país en el exterior en manos de la “sister repostera” y 4to ) Los hermanitos podrían haberse perdido las Olimpíadas.

El periodista Luis Majul dijo “Villarruel está más cerca de la casta que de las fuerzas del cielo” y Joni Viale agregó “Victoria ya no es parte del gobierno”. Algo de cierto había, la Vicepresidente fue removida del “Mapa del Estado” provocando una crisis sin retorno. La gestión Milei no tiene Vice, pero cuenta con alguien lista para asumir ante el menor tropezón. Volviendo a la agenda olímpica, nadie le explicó a los franceses que la regla de una entrada para el Presidente y otra para el embajador no aplica en la novela presidencial criolla del Borda.

Espías y traidores

El caso de los asesores del presidente que abandonan el barco, fue también un tema relevante durante los últimos días. Si dos de tus 10 hombres de confianza son “traidores”, como lo definió Milei en la red X, significa que tu criterio de selección es deficiente o la verdadera razón de tu elección es espuria. En efecto, Javier es rápido para desmarcarse y bastante endeble para sostener sus decisiones. La palabras que Javo utilizó contra Fausto Spotorno y Teddy Karagozian, quienes renunciaron a sus cargos debido a su disidencia programática, y a quienes parte de la prensa y el propio gobierno intentó mostrarlos como “despedidos”, han sido propias de un presiduende. Afortunadamente no todos son renuncias, ya que el ex candidato por LLA “El Dipy” habría conseguido trabajo en la Secretaria de Cultura.

El atentado al ex presidente Donald Trump fue un hecho que conmovió al mundo por su implicancia. Durante esas mismas horas, el Presidente estaba en Idaho en los EEUU, en un campamento para millonarios, del que obviamente volvió en silencio por la falta de resultados; esto porque afuera la vieron mucho antes que en casa. Sin embargo, el Presi afirmó que sus palabras lograron un “standing applause” y lágrimas entre los presentes, un hecho verificable por Conan, Murray, Lucas, Milton, Robert y su creativa imaginación.

En efecto, la presidencia se ha convertido en un tratamiento emocional demasiado costoso para todos, ya que Javier estaría dispuesto a darse todos los gustos; porque la histérica aprobación de sus “termos” y el voto popular así se lo permiten. Los sueños del adolescente tardío van desde los viajes terapéuticos a la cita en el teatro Colón con la chica del póster de hace treinta y cinto años.



Intervención kirchnerista

En la Argentina de Javier Milei nos decían que si fugas dólares sos un héroe, si perteneces a la mafia tenés códigos, pero no se te ocurra ejecutar un seguro de título de deuda frente a la falta de certezas del gobierno. El dólar blue, que hace poco más de un mes estaba a $1,090 se les fue rápidamente a $1,500, algo que llevó al team de Javo a intervenir el mercado de cambios con kirchnerismo puro y duro. En efecto, el mercado no confía, no saben cómo les van a pagar los bonos en dólares.

En días recientes, frente a una disparada del ahora nuevamente “dólar ilegal”, Milei declaró contra un banco que no identificó (se refería al Macro): "Dada la fuerte posición que tenemos en el Banco Central pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas". Y agregó: “voy a sacar todos los pesos del mercado y vamos a ver a cuánto se va el dolar”.

Asimismo afirmó junto a Toto Caputo que cuando el BCRA compre dólares a los exportadores, van a neutralizar los pesos que emiten comprando dólares por otro carril, ofreciendo dólares a través de bonos, configurando un hermoso rulo, en efecto, volvemos a la contabilidad creativa de Sergio Massa. En las últimas horas, las LEFI (Letra Fiscal de Liquidez) llegaron en la segunda fase del plan del Gobierno para estabilizar la economía y avanzar hacia la liberación del cepo, ponele.

El último emperador argentino

Con el fin de oscurecer lo poco que quedaba de claridad, el vocero Adorni dijo: “La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”.

Como vemos, la comunicación del gobierno está muy enfocada en el peso, en no responder sobre cosas que incomodan al presidente, como es la posibilidad que éste hable con un perro imaginario. Sin embargo periodistas como Marcelo Longobardi le han respondió a Milei: “Lo de ensobrado amerita una denuncia, debería ver el séquito de periodistas que lo rodean”. Desafortunadamente mientras los trolls se burlan de la salud de Jorge Lanata, los del séquito, como es el caso de Joni Viale, se desmarca diciendo “Me prometieron un off pero fue un engaño, estaban Esteban Trebuq, Horacio Cabak y le reunión era para escuchar ópera”.



Una camiseta que diga “No Hay dólares”

Este anuncio desafortunado del Ministro de Economía en la red X, culminó con el gobierno asegurando el pago de bonos dentro de 6 meses a través de una cuenta custodia e interviniendo el mercado del dólar, y aún así el riesgo país se fue primero a 1540 puntos para luego trepar hasta 1600. Los Puts, seguros de liquidez para ejecutar los pases (Letras), también le hicieron pasar unos malos días a Javier, quien para describir la situación la puso en términos maniqueistas y le destinó unas palabras al titular de una entidad bancaria diciendo “para que el mal triunfe, con que los que defienden al bien tomen una posición neutral, ya alcanza”, y siguió “Jorgito, sino contamos como tu papá hizo crecer el banco”.

Al día siguiente el dólar blue, anuncio mediante, apenas lo bajaron a $1420, pero volvió a trepar para tener un piso de 1450. Por suerte, y para dar más tranquilidad a los Mercados Javi dijo: “O estás del lado del bien o del lado del mal”, y sostuvo que, luego de salvarnos del 1.000% de inflación "querían llevar el dólar a 1.800 y les dejamos el culo como un mandril”. Como era previsible, para ese entonces los bonos cayeron -6%, con jornadas posteriores de -10%.

Los datos que podemos ver en el BCRA muestran que la base monetaria creció, entre el 11 de diciembre de 2023 al 08 de julio de 2024, $12,37 billones, es decir el 126,6%, aumentando 16,2% en junio, es decir $3,4 billones, todo esto con la economía en recesión. De esta manera, para compensar los pesos que emite al mercado con la compra de dólares oficiales, el Banco Central venderá esos dólares en el mercado financiero.

Estas medidas se han convertido en un problema a la hora de ser comunicadas. Por eso desde la vocería se ha decidido, para evitar preguntas incómodas, que solo periodistas que demuestren que merecen estar cerca del presidente serán acreditados. De allí se explica que Manuel Adorni brinde respuestas como “cambio de composición en la base monetaria no es emisión”; y que el gobierno haya bajado las acreditaciones de 50 periodistas de Casa Rosada y siga avanzando con más restricciones. Definitivamente el vocero debería llevar en todo tiempo y lugar una camiseta que diga “No hay dólares”.