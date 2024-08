El complejo escenario que enfrentan las reservas el Banco Central

Agosto comenzó con un sacudón financiero. Los bonos cayeron hasta 3,5%, el riesgo país subió 43 unidades a 1.550 puntos básicos y el contado con liquidación, donde el Gobierno decidió poner la lupa, volvió a superar la barrera de los $ 1.300. Desde el mercado advierten que la intervención del Banco Central en una época de histórica escasez de verdes como ocurre el tercer trimestre puede perjudicar los propios objetivos de Javier Milei, además de ir en contra de la sagrada acumulación de reservas, que venía cumpliendo hasta mayo. Los vencimientos de 2025 requieren de fondos frescos.

La venta de dólares en el CCL para recomprar pesos emitidos con la compra de billetes en el oficial movilizó entre US$ 253 y US$ 261 millones en diez ruedas, como publicó Perfil. Al anunciar la participación del Estado en el mercado, la entidad contaba con un saldo cercano a los US$ 2.000 millones el 13 de julio pasado. El cálculo que asignan en la City deriva del objetivo que explicitó Luis Caputo de esterilizar los $ 2,5 billones que habían sido inyectados cuando compró dólares en el mayorista desde abril a la fecha. Esta uso del poder de fuego del BCRA sirvió para que el la cotización paralela se desplome y la brecha cambiaria se ubique en debajo del 40%.

“Siempre el tercer trimestre es vendedor para el Central”, advirtió Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios. En diálogo con este medio ponderó que la entidad rectora “no está comprando en el oficial, pero la bala de los US$ 2.000 millones la tiene”. Es que en julio vendió US$ 181 millones en la plaza cambiaria y junio también se tiñó de rojo en el balance. Con esto borró los verdes que supo ver Santiago Bausili desde que desembarcó en el sillón del Central, que no habían sido menores. Ese “verano” que duró seis meses le permitió aspirar US$ 16.981 millones, estiman los operadores.

Tanto el pago de obligaciones e importaciones como la venta de divisas en el mayorista y ahora en el "contado con liqui" meten presión sobre las reservas, que el mes pasado se derrumbaron en US$ 2.600 millones y cerraron en US$ 26.399 millones. En tanto, las netas se mantienen en el terreno negativo, en torno a los US$ 6.000 millones. De acuerdo a EcoGo, se trata de un valor similar al de inicios de marzo pasado.

Esto evidencia que Bausili logró reducir la brecha, pero con un elevado costo sobre el patrimonio de Central. Esto complejiza aún más el escenario de los siguientes meses, donde históricamente la demanda supera a la oferta de dólares.

“Las dudas sobre la sostenibilidad del actual combo de política monetaria son cada vez mayores. Si el gobierno opera agresivamente sobre la brecha con el objetivo de reducirla y así salir del control de cambios con un menor salto devaluatorio, esto será a costa de empeorar sus posiciones de reservas, lo cual reduce su capacidad de estabilizar el mercado el día después de la salida”, había alertado PxQ. “Si, por el contrario, el gobierno toma esta medida porque entiende que el horizonte de salida del cepo se extendió, la medida tiene patas cortas, puesto que en algún momento la reducción de las reservas reforzará la demanda de dólar paralelo, reduciendo los ingresos por el mercado oficial y afectando la capacidad del BCRA de hacer este nuevo ‘rulo’”, planteó uno de los informes de Emmanuel Álvarez Agis.

Coincidió con el análisis LCG. Desde la consultora plantearon que “hacer un gran esfuerzo para bajar los dólares financieros a valores en torno a los $ 1.000 y $ 1.100 puede ser riesgoso si, una vez levantado el cepo, el Gobierno se queda sin armas para defender esas paridades que hoy el mercado considera bajas”.

Más allá de la promesa electoral de la liberalización cambiaria, en el corto y mediano plazo la situación también resulta acuciante para las reservas. El vencimiento el primer día de agosto de US$ 840 millones intereses y sobrecargos con el FMI se suma a los US$ 825 millones a los que tendrá que enfrentar el primero de noviembrepor los mismos conceptos. Aunque para estos últimos puede llegar un desembolso que alivie si Milei aprueba la revisión trimestral de septiembre. La cifra de pagos netos ascenderá a los US$ 3.200 millones a lo largo de 2025, momento para el que deberá contar con fondos frescos para hacerles frente y que por ahora Caputo no da señales de conseguir.

No todo es negativo

Los agroexportadores liquidaron divisas por US$ 2.616 millones en julio, lo que significó un alza del 35,8% interanual. Si bien es válido señalar que 2023 sufrió una sequía, el guarismo también implicó una mejora contra el mes anterior: 32,3%.

En lo que va del año, ya ingresaron US$ 13.640 millones por granos, reportó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Estas representan el 48% del total de las exportaciones argentinas.

Según destacaron, el ingreso de divisas del período que cerró “es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima y plagas sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos”.