Terminator en Neverland

Se cumplieron seis meses desde que asumió el Presidente Javier Milei, quien gobierna únicamente para él, se da los gustos de un niño viajando por el mundo, cual vendedor de tónicos vendiendo el milagro económico inexistente. De esta forma mantuvo encuentros con Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa dueña de Chat GPT, Mark Zuckerberg de Facebook, Tim Cook de Apple y Sundar Pichai de Google.

En efecto, según Javier, todo Silicon Valley se rindió a sus pies y la Inteligencia Artificial es inevitable en la gestión libertaria. Raro, porque el gobierno no tiene gas ni para generar electricidad, tampoco fibra óptica y mucho menos ha avanzado en una reforma a la ley de procedimiento administrativo. Por cierto, sería un éxito si Javo comienza por distribuir comida que está cerca de su vencimiento y se deja de vender humo.

Sin embargo, frente a esta situación disparatada el presidente se presenta siempre como víctima y sostiene “Si lo criticaban a Moisés, ¿cómo no me van a criticar a mi?”, calificó de "miopes" y "seres ínfimos" a quienes cuestionaron sus viajes al exterior, que tienen "visión diminuta de liliputienses", y sostuvo que "no entienden la lógica de lo que pasa".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por dónde entrarle a Los Milei (I)

Coincidentemente, y en esa necesidad de mostrarse como alguien superior, en las últimas horas se acercó a la sala de prensa de Casa Rosada y saludó a un periodista al que trató de “señor domado”, comportándose como un verdadero presiduende. En efecto, él es un niño más cuando los alumnos primarios corean su nombre, y lo hacen sentir tanto querido como también reconocido dejando atrás aparentes traumas del pasado.

El club de los indeseables

Milei llegó a El Salvador para visitar a Nayib Bukele. Su arribo al país centroamericano fue como nos tiene acostumbrados, con un aspecto poco higiénico e impropio de un mandatario. Su par no lo recibió sino hasta la ceremonia; es decir, Javier no es aceptado por sus pares del club de los indeseables. Con sus manos repletas de inseguridades le contó al “dictador cool” que en Neverland a Luis Caputo lo amamos; mientras que éste último en su discurso habló claramente para Milei “Lo público debe ser mejor que lo privado, no hagan caso a voces”.

El nene cincuentón también logró un breve encuentro con Donald Trump Jr. La emoción del Presi era tal, que prácticamente saltó de la camioneta que lo transportaba, yendo como una criatura a saludar al hijo del ex Presidente de los EEUU. En efecto, Javi estaba casi tan contento como Luis Petri en el Portaviones USS George Washington completando su book de fotos.

Encuesta: Javier Milei cae en imagen positiva y ya lo superan Bullrich y Villarruel

Por cierto, debemos recordar que de la misma forma que la euforia lleva a Javier a abrazar al club de los populistas, esos mismos arranques lo han hecho plantar en un agasajo a los representantes de todos los países árabes y colocar en una posición incómoda a su Canciller por la sola presencia del embajador de Palestina en el lugar.

La novela del gabinete

El gobierno nacional informó a través de un comunicado que el Presidente le había aceptado la renuncia al JGM Nicolás Posse, sin expresar agradecimiento alguno para su amigo. Con su salida también está la de Silvestre Sívori, ¿Hubo espionaje ilegal? ¿Se negaron a hacerlo? ¿Pelea por los gastos reservados?, lo cierto es que Javier como buen tipo que es y en reconocimiento a quien lo ayudó en el pasado rápidamente dijo “Posse es historia”.

Guillermo Francos, que asumió la cartera dijo: “el Presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le hace complicado, no la entiende”; también podemos afirmar que tampoco entiende la presidencia.

Longobardi a Milei: "Esto nos habla de su compulsión y confusión mental"

Por otra parte tenemos a Sergio Dario Neiffert, nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo del saliente Sívori, que viene de ocupar del cargo de tesorero del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas, en épocas de Jesús Cariglino y representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Es decir, nada sabe de seguridad nacional, pero bastante de organismos tachados de corrupción.

Gobierno sin gestión

Peor que el plan económico es la falta de gestión, cuando Milei dice “soy el topo que destruye el Estado desde adentro” o “Vengo de un futuro apocalíptico como Terminator para evitar el socialismo”, solo ratifica que desconoce la función para la que ha sido elegido, y que esta únicamente para pavonearse. Ejemplo de todo esto es lo que sucede en el Ministerio de Capital Humano, donde Sandra Pettovello afronta varios escándalos, entre ellos el de los 150 rugbiers ñoquis y el de la justicia allanando los depósitos en Villa Martelli y en Tafí Viejo, donde había alimentos no distribuidos por el gobierno nacional. Recordemos que a este gobierno le renuncia un funcionario jerárquico cada 5 días, sirva Capital Humano de ejemplo donde el número asciende a 40.

Milei necesita defender a Sandra Petovello, si le dan salida por falta de gestión o corrupción el Presidente queda aislado con Caputo, el frágil plan económico y Guillermo Francos. Su falta de equipo es ahora muy evidente; mientras sigue con sus giras infantiles.

Tenembaum se cruzó con el periodista español que defendió Javier Milei

Dijo Javier “Petovello es la abanderada de la lucha contra la corrupción”, “Es mi espada contra la corrupción”. En el pasado había dicho “Mi hermana es la pureza moral”. En efecto, su vocabulario solo sabe de grandilocuencias. Y siguió “Los ataques a la ministra revelan el modo miserable en que opera la política". Eso sí, mientras faltan recursos aquí, Javo decía “Vamos a ir con Sandra a Ucrania a entregar alimentos”.

Economía para termos

El periodista Jorge Lanata no se equivoca cuando dice “El país que Milei sueña es uno que capaz tiene 80 por ciento de pobres”, ya que es el mismo donde el riesgo país está en 1500 puntos básicos, el BCRA vende dólares cuando debería estar comprando. En este sentido Javo dijo tras la media sanción en Diputados de la nueva fórmula jubilatoria “Para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo", colocando al equilibro fiscal como pilar central de su gobierno más allá del costo social.

"A puro déficit fiscal empobrecieron al País, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”; y concluyó “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”.

El Presidente que no iba al supermercado a hacer las compras dijo en la Universidad de Stanford, California, que el Estado no debe hacer nada ante una muerte por hambre: “Alguien lo va a resolver”. Estos dichos ratifican una forma de justificar sus deficiencias intelectuales y de gestión; y siguió “Yo no tengo por qué lidiar con las emociones, yo hablo con números. Si alguien tiene un Lamborghini y ve que los demás tienen 15 Lamborghinis, se va a sentir pobre”. Es decir, se trata de la misma persona que cantaba “Que se vayan todos” como un desaforado o brincaba con los niños cuando coreaban su nombre. Sus contradicciones, inconsistencias y desequilibrios emocionales solo pueden espantar las inversiones necesarias para salir de esta tremenda recesión en las que Milei nos ha metido.

Milei habló a los "boluprogres" en más críticas al gobierno de Pedro Sánchez

Todo esto explica por ejemplo como el gobierno de Milei se ahorró de pagar US$ 40,000,000 en obra pública, pero ahora tiene que desembolsar US$ 500,000,000 para importar el gas. Sus caprichos comienzan a ser tan costosos como los de Axel Kicillof cuando manejaba la economía.

La media sanción de Diputados y las jubilaciones, lo llevó a asegurar que vetará la Ley Jubilatoria que aprobó el kirchnerismo y el radicalismo que "No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”; mientras tanto nos piden que lavemos la ropa a las 3 am para tapar otra macana de gestión.

La interna de la interna

Patricia Bullrich comenzó su trámite de jubilación de la política luego de ver como Cristian Ritondo le pulverizaba la estructura del PRO en Provincia de Buenos Aires, aunque ella al igual que Milei luego de cada derrota, respondió infantilmente “La interna no me importa absolutamente nada". Redondeando, Milei no destruye al Estado desde adentro, apenas ha pulverizado cualquier posibilidad mínima de gestión y aniquiló los ingresos de empleados y jubilados. Por cierto, se ha convertido en una mezcla de Gollum, el Topo Gigio y el robot del futuro con su amigo pastelito (Homero).

Se acaba de aprobar la Ley Bases y el gobierno pudo gritar un gol. La ley está muy diluida y no resuelve los temas centrales, pero su caída hubiera sido un delirio. Festejan mucho los “empresaurios”, un poco los monotributistas y otro tanto los opositores que mostraron que con nada te queman la calle o te dan vuelta un resultado en el Congreso.

En definitiva, digamos las cosas como son: No hay gobierno, solo tenemos a un niño emperador que hace terapia viajando, un viejo político que le ataja penales, su hermana repostera, su amiga reikista, el abogado de su ex jefe, una aliada busca, un cosplayer y una señora que hace macanas por el mundo.