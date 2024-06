El periodista Ernesto Tenembaum mantuvo un fuerte cruce con su par español Vito Quiles, quien fue defendido por Javier Milei después de que el ministro de Transporte de España, Oscar Puente, lo llamara "saco de mierda". El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? apoyó la crítica de Quiles al funcionario de su país, pero le reprochó que justificara los habituales destratos de Milei a la prensa nacional.

“Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift", había escrito el fundador de La Libertad Avanza en referencia a los dichos de Puente, el mismo que tiempo atrás había especulado que Milei "consumió alguna sustancia" durante una entrevista televisiva.

"Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y (Marcelo) Longobardi hasta (Luis) Novaresio y (Jorge) Lanata, estaría llorando dictadura", continuó diciendo el mandatario. También los acusó de "hacerse los distraídos" porque el de Sánchez es "un gobierno zurdo y son todos cómplices del socialismo autoritario".

En medio de la situación, el ministro de Transporte desmintió la información que había dado Quiles sobre el uso del automóvil -un recurso del Estado español- para ir a un concierto y le advirtió que se encargaría "personalmente de que lo pagues caro".

Por su parte, Quiles, que también es jefe de prensa del partido conservador Se Acabó la Fiesta, le agradeció a Milei por su apoyo. "Muchísimas gracias, Presidente. Me preocupa que tenga que ser usted el que defienda la libertad de prensa en otro país", escribió.

"Aquí sufrimos una auténtica tiranía que nos pone en riesgo a todos los disidentes. Aún así, lucharemos por la libertad. Le envío un fuerte abrazo", completó en contra el gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

La discusión se dio además en medio de la tensión diplomática entre Argentina y España, después de que distintos funcionarios de Sánchez lanzarán críticas a Milei y, más tarde, el jefe de Estado argentino llamara "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del líder español, lo que resultó en el retiro de la embajadora española, María Jesús Alonso, en nuestro país.

"No seas ignorante"

En ese contexto, Ernesto Tenembaum dialogó con el periodista español en su programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos). Primero, se solidarizó con él por las amenazas del ministro de Pedro Sánchez, pero luego le recriminó que no criticara a Milei por realizar manifestaciones similares a la prensa argentina.

"Milei dice 'zurdo, ensobrado, mafia periodística'. Son manifestaciones diarias, cotidianas. ¿A vos también te molesta eso, no?", comenzó diciendo el conductor radial. "La diferencia de Milei con la izquierda, con el gobierno de España y los autoritarismos, es que Milei responde las preguntas, aunque no le gusten, las contesta. Y aunque sean preguntas críticas, he visto a su portavoz, el señor (Manuel) Adorni, cómo responde muy dedicadamente a los periodistas", respondió.

Luego, sostuvo: "Aquí nos llaman 'saco de mierda', nos insultan, nos censuran, se van de las salas de prensa, nos humillan y faltan el respeto. Milei no ha tenido esa mala educación".

Sin embargo, Tenembaum afirmó que eso no es así. "Cuando a Milei alguien le dice algo sobre su gobierno, le molesta. Dice: 'Son imbéciles, idiotas, estúpidos, zurdos, ensobrados'. Eso con frecuencia diaria".

"Que sean zurdos, eso creo que no es un insulto, si creen que ser zurdos es un insulto...", comentó el jefe de prensa del espacio español de derecha. "Entonces me doy cuenta de que cuando lo hace uno de los tuyos, no te molesta tanto", lo cruzó el periodista argentino.

"Sí, me molesta", lo frenó Quiles. E insistió: "Lo que pasa es que no hay comparación entre la falta de respeto y la poca elegancia de la izquierda, y lo de Javier Milei, que respeta las críticas y responde. Porque él responde, contesta y no falta a la libertad. "En ese sentido, Puente te respondió, mal, pero te respondió", le dijo Tenembaum.

"Puente dijo que lo iba a pagar caro. No he visto ninguna amenaza de algún representante público de la Argentina, ni de Milei", siguió diciendo el comunicador europeo.

"Son insultos, escraches en las redes, informaciones falsas, todos los días. Lo que pasa es que lo hace uno de los tuyos. A mí me molesta mucho lo que te hizo Puente, tiene que estar fuera del gobierno español. Me parece vergonzoso", expresó el reciente ganador de un Martín Fierro de radio.

Vito Quiles, jefe de prensa de Se Acabó la Fiesta.

En esa línea, consideró: "Me parece una porquería lo que hacen Puente, (Nayib) Bukele, Milei, Cristina (Kirchner), (Nicolás) Maduro. Ahora, si empezás a hacer diferencias, estás aceptando un método". Pero el español volvió a manifestar que "no es lo mismo" llamar "ensobrado" a un periodista que amenazarlo con que le caiga todo el peso de la ley. "A mí me han llegado a llamar nazi en una rueda de prensa", añadió.

"Cuando vos decís 'es diferente', estás aceptando que uno de los tuyos agreda. Estás de acuerdo con los insultos de Milei", le reprochó el conductor de Radio Con Vos, a lo que Quiles volvió a hacer la diferencia. "Mirá las redes de Milei, no seas ignorante", le marcó Tenembaum.

"No me atrevo a comparar a un ministro que amenaza a un periodista con el señor Adorni y el equipo de Milei, que es mucho más respetuoso que todo el Gobierno de España", contestó el miembro de Se Acabó La Fiesta, a lo que el periodista argentino le subrayó: "Perdoname, no leés la cuenta de Twitter de Milei. Tomate un ratito cuando terminemos la entrevista".

Por último, Quiles sostuvo que "los medios te pueden criticar", pero lo que no se puede "es amenazar y llevar a Tribunales a periodistas, como me han hecho a mí, algo que no ha hecho Milei", a lo que Tenembaum le aclaró que el Gobierno sí había denunciado a trabajadores de prensa a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

