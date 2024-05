Alberto Fernández se puso del lado español, criticó a Milei y Bullrich le dedicó: "No Presidente, Ex Títere y Patético"

En su tiempo libre español Alberto Fernández creyó oportuno cuestionar desde sus redes sociales la dura respuesta del Gobierno argentino, que había rechazado los agravios del ministro de transporte españo Óscar Puente, cuando este señaló que Javier Milei "ingería sustancias". Sucede que en la réplica libertaria se apuntó, de manera tangencial, entre otros temas a las causas de presunto tráfico de influencias que rodean a la esposa del premier Pedro Sánchez. Fue en ese contexto es que apareció este fin de semana Alberto Fernández, para "lamentar profundamente la reacción del Gobierno argentino, sumándose a una campaña de difamación vergonzosa contra Pedro Sánchez", al tiempo que consideró que el ministro Puente "no insultó, solo describió a alguien".

Y allí surgió para defender a Milei la ministra Patricia Bullrich, que en dos mensajes dijo primero "hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país", y sus adjetivos fueron, además de traidor, "No Presidente", "Ex Títere de Cristina Kirchner", y "Patético".

Pero vamos al orden de redes, para que midamos de manera objetiva tan furioso cruce dominical. Arrancó Alberto posteando: "En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español. Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de @sanchezcastejon y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país. Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, “nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio” (Antonio Machado).

La respuesta de Patricia dejó de lado las sutilezas: "El NO Presidente, Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español. Eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!"

Viendo el contraataque, Fernández apeló al tono doctoral: "Ay, ministra @PatoBullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden."

Y eso generó que Bullrich saltara a "Sr. Ex Títere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia, @alferdez. Patético."

Así había quedado el cuadro de combate en X pasado este mediodía, y aunque la jornada había arrancado con las tendencias Madonna, Canelo y demás, en poco tiempo por abajo crecía "Alberto", sumando más de 40 mil posteos, con la grieta a pleno de uno y otro bando. Veremos cómo sigue.

