Día 191: Segundo semestre, ¿segundo gabinete?

“Los rumores y versiones acerca de los futuros cambios de gabinete hacen preguntarnos de nuevo sobre una especie de nueva y relativa fortaleza del gobierno de Javier Milei luego de la aprobación de la Ley Bases. ¿Los cambios de gabinete no se generan luego de una derrota? O mejor dicho, ¿se conocen ejemplos de múltiples cambios de gabinete luego de un triunfo político? Hay quienes aseguran que se viene una segunda etapa del Gobierno, y con esa intención titulamos la apertura del día de hoy”, indicó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 18 de junio de 2024.

Cinco miembros del gabinete de ministros, Sandra Pettovello, Diana Mondino, Mario Russo, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo deben haber pensado el fin de semana en el propio futuro dentro del proyecto del Gobierno.

“La política es el arte de lo posible” es una frase atribuida de igual manera a Aristóteles, Maquiavelo y Winston Churchill y aún no se ha zanjado la discusión de quién fue el autor. Sin embargo, de alguna manera esta frase sigue teniendo un gran potencial para entender los fenómenos políticos que nos acontecen en la actualidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy el Gobierno necesita vender un futuro. Construir, al igual que pudo hacerlo Moisés, la idea de una tierra prometida, un lugar a donde llegar para que la sociedad argentina aguante las privaciones y angustias del presente en pos de un futuro próspero.

Por eso es el arte de lo posible, porque el Gobierno necesita ofrecer un futuro para poder llegar a tenerlo, una matemática compleja que requiere tanto de táctica como de estrategia. Luego de la última semana de éxitos de Milei parece perfilarse que el comienzo del segundo semestre se dé en la lógica de la primera crisis de Gabinete.

¿Estos cinco apóstoles de la primera etapa del Gobierno estarán en el futuro que Milei necesita vender o, por el contrario, se debe hacer un fuerte recambio de Gabinete para renovar las esperanzas sobre una nueva etapa que traiga más esperanza a la base social del Gobierno?

El Gobierno insiste con restablecer el Impuesto a las Ganancias, pero la oposición quiere hacerle pagar el costo político

Si se analiza con cierto detenimiento el presente político, se encuentra una contradicción. El Gobierno viene de dos triunfos políticos y económicos importantes: la aprobación de la Ley Bases y la baja de la inflación, con el número más bajo desde el 2022, pero hay datos más que preocupantes sobre actividad y consumo que permiten pensar que gran parte de la población no percibe en carne propia los éxitos.

Por ahora, los números de imagen positiva son favorables al Presidente, pero vale preguntarse, ¿cuánto tiempo se tolerará a que mejoren los ingresos de los trabajadores? Esa pregunta motivó al Gobierno a tomar viejos conceptos que funcionaron en el macrismo del 2016 y volverlos a utilizar, en este caso en el segundo semestre. La idea de un segundo semestre de buenas noticias como promesa no es algo nuevo en política.

Javier Milei

Carlos D'Alessandro, diputado de la Libertad Avanza, habló de este eventual recambio y afirmó que “desde LLA entendemos que ya aprobada la Ley Bases y el paquete fiscal, vamos a poder empezar a pensar en una eliminación del Impuesto País y el cepo”.(...) Entendemos que la inflación seguirá bajando” y dijo que eso implicará una “suba del poder adquisitivo” de los argentinos: “El pueblo argentino depositó la esperanza en recuperarlo”. Para sentenciar, afirmó que la generación de nuevos empleos y la recuperación de la capacidad de las industrias es algo muy importante para La Libertad Avanza.

El segundo semestre vendría con una economía nueva, “más mileísta”, por usar la expresión de alguien muy cercano al Presidente. Uno de los miembros del consejo asesor, el economista Fausto Spotorno, abrió la puerta a la posibilidad de un cambio estratégico. Entrevistado por Iván Schargrodsky planteó que se vienen cambios en Economía para este mítico segundo semestre.

¿Bonos en pesos, plazos fijo o Lecaps? Cómo leer la coyuntura y medir las inversiones

El economista del consejo asesor de Presidencia también afirmó que el programa de Caputo es de transición para ordenar lo fiscal, la inflación y lo monetario. “El año que viene habrá que pensar un programa de largo plazo”, dijo. Ante la pregunta de si el ministro que hace el programa de transición puede hacer también el programa de crecimiento, Fausto responde: “La verdad que no lo sé, pero Milei tiene otro economista de fuste que es Sturzenegger".

Una primera etapa para bajar la inflación y una segunda para sacar todo tipo de regulaciones económicas e incentivar las inversiones. Ese es aproximadamente el esquema que escenifica Fausto Spotorno de cara al segundo semestre, el horizonte que empieza a construir como imaginario el Gobierno para que se depositen expectativas de mejoras concretas de la situación económica.

Esta perspectiva da lugar a un bloque político construido alrededor de Federico Sturzenneger, uno de los cerebros del Gobierno, aún sin cargo. De la mano de Sturzenegger, vino un personaje que lidera el consejo de asesores de Milei, que había sido funcionario de Sturzenegger en el Banco Central, que es Demian Reidel.

Federico Sturzenegger

El periodista Leandro Renou hizo un perfil de este ex banquero del JP Morgan y de Goldman Sachs: matemático recibido en Harvard y físico en el Instituto Balseiro. Además, Reidel es quien le da letra a Milei para sus discursos y ponencias. Alguien que tiene una fuerte influencia sobre el Presidente.

Dylan Evans, ex académico y consultor británico, ha pasado diez años de su vida entrevistando a jugadores de póker, de backgammon y de blackjack, examinando cómo toman decisiones y cómo logran manejarse en entornos de elevada incertidumbre. Hizo una investigación y señala que hay una nueva tendencia entre los grandes jugadores del mercado: reemplazar a quienes tienen un perfil más de jugador, de tomar riesgos, por científicos. Reidel corresponde a ese perfil de jugador, de timbero, que fascina al presidente Milei.

Daniel Scioli le respondió a quienes quieren echarlo del PJ: "Soy peronista y libertario"

En el espectro político del Gobierno con respecto al ajuste, Reidel es quien tiene posiciones más osadas. Él ve a Caputo como conservador al respecto y presiona para que se avance más a fondo con la motosierra. Es decir, el bloque de Sturzenegger representa algo así como un mileismo recargado, más propio a lo que se escuchó en campaña que a los que resultó del primer semestre de Gobierno.

Demian Reidel, jefe de asesores del Presidente, cuyo poder en la mesa chica viene creciendo, afirma que "al presidente Milei lo aman en Silicon Valley", agregando que “capturó la atención y la imaginación del sector tecnológico como casi nadie”. “Eso logra que nos den reuniones, pero no alcanza con eso”, dijo, justificando la baja de regulaciones para generar un “entorno amigable” para hacer negocios. “Tenemos un entorno en Argentina que es amigable para los negocios y los empresarios de Silicon Valley están interesados”, afirmó.

Reidel habría sido quien le presentó a Milei los gigantes tecnológicos, como el creador de Chat GPT, Sam Altman. Según las voces críticas de Reidel dentro del Gobierno, el asesor influye negativamente en el Presidente, porque le hace pensar sólo en esquemas económicos de inversiones tecnológicas muy alejadas de la estructura económica del país y de los problemas de la microeconomía que sostiene el empleo y la mejora de los argentinos. Le atribuyen la utopía de que Argentina podría ser la capital del mundo de la inteligencia artificial, ignorando que hay cuestiones de orden de la inteligencia de otro tipo, la inteligencia militar, en el cual difícilmente algo tan importante como la IA podría estar fuera de los Estados Unidos.

Silvina Batakis advirtió que la mortalidad "va a crecer mucho" en el gobierno de Milei

Si bien el Ministerio de Economía sería una de las claves de los cambios que se vienen para el segundo semestre, no es la única clave. Milei mismo, en una entrevista con Luis Majul, dijo que pasada la prueba de la Ley Bases se hará una evaluación de lo que fue la primera etapa del Gobierno y “todos los ministros están bajo la lupa”. En ese momento, el periodista le preguntó por la posible salida del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, lo que finalmente se produjo.

Según varios offs y trascendidos, los ministros que hoy caminan por la cuerda floja son Sandra Pettovello de Capital Humano, Mario Russo del Ministerio de Salud, Mariano Cúneo Libarona de Justicia y la canciller Diana Mondino.

Pettovello quedó debilitada luego del escándalo que significaron, primero, las denuncias de falta de entrega de alimentos a los comedores barriales en un contexto de creciente pobreza, y luego, el destape de contrataciones truchas, como se podría calificar, dentro de su ministerio que terminó con su segundo al mando fuera de la mega cartera.

Sandra Pettovello junto a su amigo Javier Millei.

Cúneo Libarona, ministro de Justicia, mantiene una pulseada de poder con Santiago Caputo, quien puso al segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. El objetivo de Santiago Caputo, para extender su poder, es que Amerio reemplace a Libarona.

Mario Russo, el titular de la cartera de Salud, fue conocido en el momento del escándalo por la falta de compra de repelentes durante la invasión de mosquitos y el aumento de los casos de dengue. Russo sería alguien que estaría cerca de irse luego del balance del Presidente sobre lo actuado.

Dengue: Mario Russo dijo que hubo un "cuello de botella" en la provisión de repelentes contra mosquitos

Y Mondino, que cometió varios errores con China como aquel famoso texto de “son todos iguales”, pero fundamentalmente tener gestos de reconocimiento hacia Taiwan, algo que los expertos explican es un error que no debe cometerse si se quiere tener buena relación con China.Tal vez el Presidente tenga que sacrificarla para preservar la relación con el gigante asiático, aunque después de la renovación del SWAP, Milei recofirmó a la ministra Mondino.

Durante la semana pasada, Sandra Pettovello dio a entender que “no se iba”, pero más para hacerle compañía a Milei, a su amigo, que por su propia decisión. "A mi amigo solo no lo voy a dejar”, afirmó entre vitoreos de los seguidores de LLA. “Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan ya estoy adentro y no voy a parar”, exclamó, justificando que “si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no valdrá la pena”. Y terminó diciendo: “Necesito su apoyo, es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar, al país lo cambiamos entre todos y sacando la mugre, y yo la voy a seguir sacando”.

Pettovello se rodea de larretistas para paliar la falta de gestión

Cúneo Libarona, ministro de Justicia y otro de los supuestos bajo evaluación, habló sobre Pettovello y afirmó: "No tengo dudas de la idoneidad de Pettovello".

Cúneo Libarona presentó el nuevo Código Procesal Penal Federal y prometió "una transformación absoluta de la justicia"

Mario Russo, otro de los ministros que estarían en la cuerda floja y a quién se le conoce bastante poco la voz, dice que "las decisiones que vamos a tomar en Salud tienen que tener evidencia científica”.

¿El segundo semestre sería la tierra prometida de Javier Milei, idea por la cuál deberíamos atravesar el desierto del ajuste y la austeridad? La palabra utopía apareció por primera vez en 1516, en la obra Utopía, de Tomás Moro (1478-1535). Ese texto describía una sociedad perfecta en una isla ficticia y proviene del griego ou («no») y topos («lugar»), por lo que significa “no lugar” o “lugar inexistente”. Sin embargo, algunas teorías afirman que la etimología de “utopía” viene de eu (“buen”) y topos (“lugar”), o sea, “buen lugar”.

Lo más probable es que Tomás Moro haya querido jugar con ambas ideas: un “no lugar” que es a la vez un “buen lugar”. Los próximos meses dirían cuál de las dos acepciones que se aplican a la palabra utopía será la que corresponda al gobierno de Javier Milei.

Por lo pronto, es posible que haya cambios en la política del gobierno de cara a su segunda mitad de año.

MB FM