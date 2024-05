Luego de presentar una apelación ante la Justicia para no entregar las toneladas de alimentos que se encuentran en dos depósitos, el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello reconoció que hay productos próximos a vencerse y aseguró que los entregará de forma inmediata con el Ejército.

La polémica que explotó hace días por el acopio de alimentos en medio de un contexto social y económico frágil tuvo otro episodio este jueves. A la decisión de echar de su cargo al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, se sumó el comunicado mediante el cual la cartera social reconoció que había bultos con vencimiento próximo.

En el final del texto, la cartera encabezada por Pettovello expresó: "Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente".

Con dureza, informaron que Capital Humano "ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

Todo ocurre en simultáneo con la postura que había adoptado el ministerio en relación con la decisión del juez Sebastián Casanello, quien había ordenado que se presente un plan de reparto. La decisión del Poder Ejecutivo fue, en este caso, apelar ese pedido. Fue por eso que la subsecretaria legal Leila Gianni le comunicó a la Sala II de la Cámara de Apelaciones Federal de la ciudad de Buenos Aires que se presentará el 5 de junio para dar las explicaciones correspondientes por esta decisión.

Sin embargo, el escenario cambio 360 grados luego de que Capital Humano reconociera que parte de esos alimentos debían repartirse de inmediato.

Minutos después de que se conociera su eyección del Gobierno, Pablo de la Torre se expresó en redes sociales: "Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante".

Grabois: “Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa”

El dirigente social se refirió a los hechos y expresó en X: “Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello.Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos....¡hay hambre y no están entregando alimentos!".

"Sentido común gente. Déjense de joder y resuelvan esto. No es ideológico, es humano. Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria NO TIENE EFECTOS SUSPENSIVOS BURROS ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios", agregó.

