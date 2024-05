Juan Grabois: "Hasta que la gente no se muera en la calle no lo van a entender"

El dirigente social Juan Grabois encabezó una protesta frente a los galpones de Villa Martelli, donde el Gobierno mantiene stock de alimentos, para exigir el reparto a los comedores. El periodista Juan Cruz Soqueira estuvo en comunicación con el ex precandidato a presidente, quien habló sobre la causa contra Sandra Pettovello y el Ministerio de Capital Humano y contó, junto a una vecina, la situación de hambre y desesperación que se vive en el país. “A 150 metros de donde está la comida hay gente pasando hambre”, denunció para el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Grabois encabeza protesta en la puerta del depósito de Villa Martelli tras el fallo por los alimentos acopiados | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Juan Cruz Soqueira: ¿Cuál es la situación?

Estuve hablando con Cristina, una vecina que tiene un nieto al que el médico le dice que tiene que subir de peso y solo está comiendo a la noche. Antes lo alimentaba con la comida que retiraba del comedor y ahora con lo que consigue y se la rebusca como puede. Es jubilada y está con sus tres nietos.

Esas son las historias del barrio Las Flores, a 150 metros de donde está la comida. Esas son las historias de todos los días, las historias cotidianas del barrio. Por eso estamos exigiendo que se cumpla el fallo de la justicia, nada más ni nada menos que eso. Hay un nivel de crueldad que supera lo que yo he visto en toda mi vida como como hombre de la vía pública, como abogado y como militante.

JCS: Sandra Pettovello está imputada en la causa que vos patrocinas. ¿Qué se puede saber de esa causa?

En la causa hay una orden clarísima para que realicen un plan de entrega de alimentos inmediato. Ellos dicen que la apelarán, todavía no vimos la apelación, pero pueden hacerlo. Pero esta orden es con efecto devolutivo, no suspensivo. Es decir, la apelación no implica que puedan incumplir la medida. Si la incumplen, están en rebeldía y tendrían que ir presos.

El juez Casanello ordenó un plan urgente para distribuir los 5 millones de kilos de alimentos acumulados

Te escuché decir que está vez sí le "entró una bala al Gobierno". Me gustaría tu análisis de qué significa esto...

Eso lo dije por el tema de la marcha universitaria, ahora la verdad es que veo que no le entra lo que le pasa a la gente de las barriadas. El Presidente conocen más Estados Unidos que los barrios de su país, de hecho hay provincias de acá que no conoce.

Realmente, creo que debe estar muy mal informado, porque dice cosas como que "si la gente no se muere en la calle, él no va a creer en el hambre". Vos ya me conocés y me habrás escuchado, ahora estoy como abogado, vine a explicar el fallo, vine a explicar las obligaciones del Gobierno, pero me encuentro con historias que la verdad quiero que escuche a la gente.

A las cocineras le dicen "fantasmas" y dicen que la gente come cuando no lo hace. Entonces, yo acá me encuentro con alguien que tiene un pibe que está con un problema de peso y que come una vez por día y que es del barrio. Te juro que yo no la conocía, la acabo de conocer, me lo acaba de decir antes de hablar con vos y te pido de corazón si la podes atender.

Protesta en la puerta del depósito de Villa Martelli.

Claro, escuchemosla.

Cristina, vecina de Villa Martelli, tiene tres nietos, uno de ellos con problemas de bajo peso, y con su jubilación puede alimentarlos solo una vez al día.

Cristina: Soy jubilada y tengo tres nietos a cargo. Uno de ellos se operó del pecho en el Hospital Gutiérrez y le tuvieron que poner unas barras. Lo que pasa es que cada tanto lo tengo que llevar a control, y la última vez la doctora me dijo que tenía cinco kilos menos.

Yo digo la verdad, soy jubilada y cocino solo a la noche, y cuando alcanza como yo, si no tomo mate y prefiero que ellos coman porque necesitan comer. Retiraba la comida en el comedor Caritas Sucias en Las Flores, y ahora me matan porque eso era una ayuda para mí.

Iba a retirar la comida dos o tres veces a la semana y eso me ayudaba a mí. ¿Ahora cómo hago? La doctora me dice que mi nieto de 15 años tiene que aumentar de peso.

JCS: ¿Desde el municipio de Vicente Lopez se han acercado o han consultado sobre la situación?

Cristina: Hay un comedor acá donde iba, hacía la fila y retiraba para mis otros nietos. Pero un día me dijeron que no, que los más chiquitos tienen que comer adentro del comedor, y lo que me daban era solamente para mí, yo lo agarraba y se lo daba a ellos, prefiero que coman ellos y no yo.

MVB FM