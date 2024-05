Comedores populares: la Iglesia Católica pidió que el gobierno reparta "rápidamente" los 5 millones de kg de alimentos

La Iglesia Católica argentina reclamó este domingo al gobierno de Javier Milei la entrega urgente de las toneladas de alimentos que guarda el Ministerio de Capital Humano, cartera que interrumpió desde diciembre la provisión a los comedores comunitarios de las organizaciones sociales para auditarlos, denunciando que hay “un plan sistemático para cometer hechos de corrupción”. Patricia Bullrich respondió asegurando que "Capital Humano no se guarda nada, impide que se roben la comida".

"Nos hemos enterado que existen dos depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social (actual ministerio de Capital Humano) que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión, rápidamente tienen que ser entregados", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, en un mensaje grabado y difundido por el Episcopado.

En su reclamo el obispo apeló a "la sensibilidad del pan que puede faltar en otras mesas", en un país con más de la mitad de su población de 47 millones de habitantes en la pobreza. El ministerio a cargo de Sandra Pettovello interrumpió la entrega de alimentos a comedores de las organizaciones sociales, la mayoría críticas del gobierno, al afirmar que casi el 50% de los sitios son "inexistentes" y ordenó una auditoría.

"Nos preocupa que se vaya perdiendo esta sensibilidad ante un derecho esencial y primario, como es el del alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario", insistió el religioso.

El jueves pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió la situación. "Efectivamente esos alimentos existen", dijo Adorni. "Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque según las auditorías un buen porcentaje de los comedores no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", justificó el funcionario. "Por supuesto que se van a repartir, es una obviedad y van a llegar a la gente que le tiene que llegar", aseguró sin dar precisiones sobre el proceso de entregas.

Recientemente, en una exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, adelantó resultados de la auditoría que aún no se divulgó y que según dijo arrojó que "casi el 50% de los comedores no existían". Según las organizaciones existen unos 45.000 comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse en diciembre la provisión que recibían del Estado, en tanto otros lo hacen merced a donaciones privadas.

Por su parte, el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, dijo que esos alimentos están almacenados para "emergencias, es un stock de reserva". "Son alimentos no perecederos y que según las necesidades que nos van mandando las distintas provincias, nosotros asistimos. Porque en emergencias uno tiene que tener un stock. No es lo mismo salir a comprar con tiempo, con licitaciones, que también lo hemos hecho para justamente tener un stock siempre de alimentos ante las emergencias y catástrofes", argumentó.

Patricia Bullrich: "Capital Humano no se guarda nada. Impide que se roben la comida"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió a Oscar Ojea este domingo por la noche, y aseguró que "Capital Humano no se guarda nada" y que "hay un curro que todos conocemos desde hace 20 años". En entrevista con LN+, la funcionaria contestó: "El Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable. Yo tuve el gusto de charlar con Ojea. Es cuestión de mostrarle la realidad, mostrarle la realidad de lo que está pasando".

"Hay un curro que todos conocemos desde hace 20 años. Estamos rompiendo con el poder de organizaciones sociales que manejaban el dinero como si fuera propio, el poder de sindicatos que han destruido gran parte del empleo en la Argentina, el poder de empresarios que hacían las cosas a su manera, todo esto con un poder político que durante muchos años generó un modelo de pobreza. El kirchnerismo, en nombre de los pobres, empobreció a la Argentina", acusó Bullrich.

En una nueva emisión de su programa, la conductora y actriz Mirtha Legrand volvió a discutir la actualidad del país y exteriorizó su preocupación por el tema de los comedores fantasmas al remarcar que esos hechos forman parte de un acto "criminal".

La "Chiqui" mostró toda su indignación al preguntar sobre el origen de los comedores fantasmas y cuestionar por qué no se reparten los alimentos. “¿Qué hace que alguien se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace?", planteó. Legrand arremetió contra la situación y pidió saber quiénes eran los responsables de retener los alimentos.

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, presente en su mesa, se sumó a la conversación y alegó que el 55% de los comedores que recibían fondos no existían y que en otros casos se declaraba una cantidad de personas mayor a la que realmente se alimentaba. "Había muchísima corrupción", afirmó Mondino, invitadas al programa La Noche de Mirtha.

Ante esta situación, Legrand expresó su frustración y calificó la situación como "criminal". La conductora finalizó ese eje de la conversación exigiendo que los responsables vayan presos y sean identificados públicamente. "Tenemos que saber quiénes son, hay que señalarlos con el dedo. Hay que decir usted, este fue", precisó.

