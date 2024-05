Día 169: El cura que habló de las fuerzas del suelo

“El presidente Milei suele hablar de su vínculo con ‘las fuerzas del cielo’ como para explicar el aspecto seguramente más curioso de su gestión: el carácter mesiánico de algunas de sus ideas. Sin embargo, este último fin de semana, la Iglesia, especialmente a partir de los dichos del cardenal Jorge García Cuerva y de monseñor Oscar Ojea, lo llamó a tener los pies en la tierra y prestar más atención a realidades concretas”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 27 de mayo de 2024.

En 1864 se publicó “El Arte de tener razón” de Arthur Schopenhauer, un libro que explica cómo se puede ganar una discusión mediante 38 estrategias. Entre estos 38 recursos, se encuentran el atacar personalmente al adversario, cambiar de tema, relativizar las afirmaciones del oponente, afirmar que no dijo lo que dijo y otras tantas formas poco decorosas de ganar una discusión. La erística, tal es el nombre de esa forma de la dialéctica, también puede valerse de otros múltiples “trucos de magia”.

Pareciera que Milei leyó atentamente este libro, porque muchas veces ha salido más o menos airoso de entrevistas y discusiones sobre la base de cosas que se escribieron en él: no contestando las preguntas, respondiendo otra cosa, agrediendo o directamente cayendo en todo tipo de falacias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para un ejemplo clásico de sus respuestas tenemos la que dio el 25 de mayo en La Rural, cuando un movilero le planteó que “hay gente que no llega a fin de mes”. Sin dejar de lado su literalidad, el mandatario respondió que “si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”.

Evidentemente, Milei está protegido en las entrevistas que realiza, y muchas veces, rodeado de una barra que lo vitorea. Al estar expuesto a preguntas fuera de protocolo le cuesta brindar respuestas satisfactorias.

Más allá de ser una demostración de falta de sensibilidad, la respuesta del Presidente de que “si no llegaran a fin de mes estarían muertos” es un razonamiento que solo tiene coherencia interna, lingüística y retórica. El no llegar a fin de mes es una metáfora, no se aplica a la realidad, porque mucha gente no muere de hambre cuando no le alcanza el sueldo, se endeuda con la tarjeta, con familiares, se come sus ahorros o recibe alguna ayuda alimentaria en su municipio. Estas maniobras discursivas del Presidente siguen siendo por momentos efectivas para salir de apuros, pero luego la realidad se termina imponiendo.

Hubris de Milei, los liliputienses y la docta ignorancia | Perfil

Milei nos tiene acostumbrados a escucharlo hablar de que lo acompañan “las fuerzas del cielo” y que Dios está de su parte. Es interesante que un religioso, en el tradicional tedeum del 25 de mayo, haya sido quien lo trajo de vuelta a la tierra. Se trata del arzobispo Jorge García Cuerva.

“Tenemos que tomarnos en serio las parálisis de nuestro pueblo”, señaló el arzobispo, con una alusión indirecta a la política del Gobierno. “No se puede tolerar las parálisis de nuestro pueblo en aras de un futuro prometedor”. Es exactamente lo que hace el Gobierno. “Siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie”, agregó el canonista. En la misma línea, y con una interpelación más directa, aseguró que “hay pocas cosas que corrompen y socavan más a un pueblo que el hábito de odiar”.

Fue muy contundente el mensaje de García Cuerva, y esto llama la atención también en un sentido histórico, ya que la Iglesia tiene muchas antenas en la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables.

Por ejemplo, en el 2001, la iglesia advirtió a De La Rúa sobre la crisis social y la necesidad de cambiar el rumbo económico. En el 2014 había tapas que indicaban que Bergoglio entendía que la situación social se estaba deteriorando durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Este mismo Arzobispo, García Cuerva, le dijo a Alberto Fernández en agosto del 2023 que “no había bolsillo que alcance”.

El dirigente político del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, cuenta que en muchos barrios en donde no llega el Estado, solo hay “curitas”, como él les dice. Esta reticularidad social de la Iglesia debe ser tenida en cuenta a la hora de escuchar lo que plantea.

Este mismo fin de semana Monseñor Ojea llamó al Gobierno a no retener más la comida guardada en los comedores. Las cinco toneladas de alimentos que no se reparten son también un llamado de atención a la ética del gabinete.

El Padre Francisco “Paco”, Olveira, consultado por la producción de este programa, sostuvo que “Milei nos tiene acostumbrados a su absoluta insensibilidad, que además Adorni, con su cinismo habitual, nos enrostra en la cara cada día”. Además, afirmó que es cierto que “la gente no llega a fin de mes”, y en los barrios que visita “la gente come salteado, no come proteínas y se cocina con leña”, y abogó porque el Gobierno reparta los millones de kilos de alimentos que “está dejando vencer”. “Estamos hipotecando el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes”, expresó.

Córdoba: hubo incidentes y gases en una protesta antes de la llegada de Milei

A falta del Pacto de Mayo, el Presidente acudió a Córdoba para realizar el acto del Día de la Patria con funcionarios oficialistas y simpatizantes de La Libertad Avanza. Desde el punto de vista histórico, elegir a Córdoba como sede para el acto no tiene gran sentido. Recordemos que los representantes de Córdoba no estuvieron a favor de la Revolución de Mayo. Sobre suelo cordobés se encontraba Santiago Liniers que encabezó la resistencia de esa provincia contra la Primera Junta.

Esto hace pensar que Milei eligió a Córdoba como sede del acto por motivos estrictamente políticos. Córdoba fue una de las provincias en la que tuvo más votos, un 74% en el balotaje. Sin embargo, a pesar de esto, el acto no salió como esperaba.

La politóloga y directora de la consultora Zuban Córdoba, Paola Zuban, analizó la visita de Milei a su provincia y señaló que “no hubo grandes anuncios, y el mensaje más destacado fue la promesa de reducción de impuestos pero condicionado siempre a la aprobación de la Ley Bases”.

Agregó que si bien acudieron al acto simpatizantes de Milei, “los alrededores estaban vallados, y hubo protestas, cortes de rutas en el aeropuerto e incluso represión de la policía que impedía el acceso de manifestantes a la plaza”. Manifestó, además, que para el Gobierno provincial no fue “beneficioso ni positivo”, porque no participaron del acto y al gobernador se lo silbó cuando se lo mencionó en el escenario.

¿Cuál debe ser la situación social en Córdoba para que un Presidente que sacó el 74% de los votos hace seis meses no pueda llenar la plaza de un acto con asistencia gratuita? Más aún, ¿cuál tiene que ser la situación social para que la policía deba reprimir a manifestantes para que no copen el acto?

Más de Milei: "Sturzenegger entra como ministro" y "Kicillof es un incapaz superlativo" | Perfil

Javier Milei el 25 de mayo en Córdoba

Los principales puntos del acto en Córdoba

El mandatario argentino, anunció que “el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea de reconstruir nuestra nación”.

Cuesta ver con quién hará este consejo, si aún no se sabe cuál será el destino de la Ley Bases.

Además, aseguró que “el Gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos”, y el primero sería el impuesto PAÍS, algo que causó la ovación de sus seguidores. Sin embargo, esta reducción de impuestos, Milei la condiciona a la sanción de la Ley Bases. Por lo que si la Ley Bases no sale, es probable que el Presidente intente explicar todos los problemas del país por la ausencia de esta ley y la responsabilidad de la “casta política”.

Las frases más destacadas de Javier Milei en Córdoba por el acto del 25 de mayo | Perfil

Para no perder la costumbre y el vínculo del presidente con lo actoral y musical, sostuvo que su Gobierno heredó una bomba de la gestión anterior y elogió a Luis Caputo por “domar” la economía. “Mi ministro se convirtió en un rockstar”, manifestó.

Más allá de la falacia argumental que sostiene Milei respecto a la inflación que dejó el anterior Gobierno y el 17 mil por ciento que se pronosticaba, el resultado del aumento del 54% de los precios mayoristas en diciembre es resultado de la devaluación del 118% producida por la nueva gestión, y de la cual supuestamente nos salvó Caputo. Parece ser otro caso en el que las teorías y las maniobras que utiliza el Presidente para tener razón lo alejan de lo que verdaderamente le pasa a los argentinos. Milei tiene la tendencia a contestar con argumentos abstractos a preguntas concretas. Un caso paradigmático es la respuesta que dio sobre la democracia ante la consulta de la periodista.

En ese entonces, precandidato a presidente, se presentó al programa “Verdad/Consecuencia”, ciclo conducido por las periodistas Luciana Geuna y Maru Duffard, donde Geuna le preguntó, concretamente, si creía en la democracia y el sistema democrático. La respuesta del actual presidente fue que “la democracia tiene muchísimos errores”, y logró esquivar, como es habitual, posicionarse de manera categórica.

Milei: ni dictadura ni democracia representativa | Perfil

Los biógrafos del filósofo Tales de Mileto cuentan que un día, el matemático, caminaba mirando las estrellas y cavilando sobre el destino del universo. Tan abstraído estaba en su propio razonamiento, que cayó en un pozo y fue rescatado por una criada. Ser presidente, como también ser filósofo, exige estar atento tanto al mensaje y las enseñanzas de las constelaciones como también a las realidades concretas. Una cosa es invocar a las fuerzas del cielo y otra, muy distinta, es estar en las nubes.

MVB FM