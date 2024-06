Galo Soler Illia: "Puede haber fuga de cerebros, el Gobierno ve a la ciencia como un exceso"

Galo Soler Illia destacó que en el país hay una notable fuga de capital humano de alta calidad por la falta de compromiso del Gobierno con la ciencia y la tecnología. Además, aseguró que el pase de la motosierra por el CONICET contribuyó al escape de investigadores a países donde se los valore y puedan desarrollar sus investigaciones sin limitaciones. “Lo que está haciendo este Gobierno, con sus políticas científicas que son muy deficientes, es darle una vía de salida a gente que está investigando en temas que son de interés”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Galo Soler Illia es doctor en Química especializado en Nanotecnologías, se desempeña como investigador del CONICET en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín, que fundó y dirige como decano, desde el año 2014. Además, es nieto de Arturo Humberto Illia, el presidente radical argentino entre 1963 y 1966.

En los últimos días, a través de su cuenta de Twitter, advirtió sobre la expansión de “fuga de cerebros” provocada por las políticas públicas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei.

Quiero volver a la “fuga de cerebros”, ¿sería algo así como la noche de los bastones largos, sin bastones?

Claro, hemos tenido momentos en los que la ciencia argentina ha sido duramente golpeada, momentos muy difíciles como la noche de los bastones largos, ya lo hemos hablado aquí. Hasta en algún momento nos mandaron a lavar los platos.

Lamentablemente la gestión en Ciencia y Tecnología de este Gobierno es muy mala, realmente. Y nos arriesgamos a tener una fuga de cerebros grande. Pero no solo de jóvenes, sino de personal experimentado, que es lo más alarmante.

Hoy escuchaba que cada vez hay menos médicos en las guardias porque ganan en Chile ganan el cuádruple que acá.

Cuando vos tenés capital humano, profesionales y científicos de alta calidad, que el país ha tardado mucho en formar y los desprecias, como los jugadores de fútbol con talento, pueden ser reclutados en cualquier otro lugar del mundo y pueden funcionar perfectamente y pueden ser apreciados en otros lugares.

Lo que está haciendo este Gobierno con sus políticas científicas, que son muy deficientes, es darle una vía de salida a gente que, de repente, está investigando en temas que son de interés, que están haciendo empresas y que están en Estados Unidos y dicen: “yo me quedo acá, ¿a qué voy a volver?, ¿a que no pueda comprar cosas?, ¿a que no pueda realizar investigación?, ¿a que vengan cuatro trolls en Twitter y nos insulten?". Entonces, van a un lugar donde la gente los aprecia. Y estamos perdiendo capital humano. Eso es terrible.

¿Qué pasó con la motosierra en el CONICET?

La motosierra del CONICET se tradujo en que en otros años entraban unos 1200 estudiantes a hacer becas de CONICET y ahora entran 600. Es una mejor selección, pero hay menos gente.

¿Dónde van esos chicos? Bueno, esos chicos pueden ir a la industria, que está muy bien, pueden ir a otros estamentos, a universidades o ponerse por su cuenta, pero muchos se van al exterior. Y lo peor que ha pasado con esas becas específicamente es que usualmente empiezan en abril. Los jóvenes ya tienen armadas sus expectativas para comenzar a trabajar en su trabajo de investigación a partir de abril, pero ahora se encapricharon con que empiece en agosto.

Entonces, muchos de esos futuros investigadores, chicos con talento, que salen de las mejores carreras y con las mejores notas, que han sido muy bien seleccionados, de repente dicen, “yo acá no sigo porque tengo cinco meses de incertidumbre, anda a saber si después sacan las becas". Entonces, este no cumplimiento de los compromisos es lo que hace que muchos de los chicos jóvenes estén mirando otros horizontes. Es una pérdida muy grande.

Y por otro lado, tenemos también investigadores que habían sido aceptados para entrar al sistema, y cuando llegaron con la familia de Alemania les dijeron que su puesto todavía no estaba porque "no hay plata". Entonces se van a Estados Unidos o a otro lugar.

Perdemos gente que ha sido seleccionada, que ha sido reclutada, que ha pasado un montón de etapas de selección, un montón de etapas de excelencia, y la perdemos en un minuto por estas decisiones hechas mal, hechas de una manera que el Gobierno actual ve a la ciencia como un exceso.

Estás en Francia, donde recientemente fue el triunfo más sonoro de la extrema derecha. ¿Qué comentan allí tus colegas respecto de la actitud de la derecha de Le Pen para con la ciencia?

Los colegas científicos están preocupados por otras cosas, no específicamente por la ciencia, porque en estos países centrales la ciencia es política de Estado, entonces eso se va a mantener.

Quizá lo que sí están pidiendo en Europa, desde hace bastante tiempo, es que las investigaciones, en la tapa de los proyectos, pongan cuál es el impacto social. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Lo que hacemos los científicos no lo hacemos porque se nos ocurra, ni porque la ciencia sea linda, sino que cada vez más en el mundo los científicos estamos metidos en el tejido social.

Es decir, yo soy químico, hago materiales y nanotecnología, pero esas nanotecnologías nosotros las usamos, por ejemplo, para ver cómo mejorar los cultivos, cómo hacer plaguicidas más útiles y más ecológicos, cómo poder evaluar la presencia de pesticidas o venenos en el ambiente, cómo hacer para abatir contaminantes, cómo hacer para hacer mejores remedios. Entonces, la sociedad les pide a los científicos que hagan investigaciones que tienen importancia e impacto. Y bueno, la ciencia moderna es eso.

Así que no están muy preocupados mis colegas franceses por cómo es la ciencia, sino más por el cariz que puede tomar un gobierno más extrema derecha, que es preocupante.

Estamos en un día caldeado en Argentina porque se está debatiendo la Ley Bases y hay enorme tensión.

Espero que todo lo que se debata sea en paz, porque es lo más importante para nosotros.

